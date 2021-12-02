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Боррель о помощи ЕС Украине на фоне скопления войск РФ: Рассматриваем варианты

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

ЕС обсуждает варианты поддержки Украины на фоне роста напряжения на восточной границе Украины.

Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в твитере после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялась важная встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности на восточной границе Украины, которая вызывает беспокойство", - написал Боррель.

"Рассматриваем варианты для того, чтобы показать непреклонную поддержку со стороны ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне растущего напряжения", – добавил он.

Также читайте: Боррель о скоплении войск РФ у границ Украины: ЕС сфокусирован на предотвращении кризиса

Боррель о помощи ЕС Украине на фоне скопления войск РФ: Рассматриваем варианты 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
сторбованність, занепокоєння, глибоку стурбованність, глибоке занепокоєння, неприйнятність і аййайа.
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02.12.2021 15:28
+4
Вариантов много, но все они на словах - вздохи и грустные глаза....
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02.12.2021 15:29
+4
Европейские толерасты-импотенты кроме выражения обеспокоенности ничего не умеют.
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02.12.2021 15:38
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сторбованність, занепокоєння, глибоку стурбованність, глибоке занепокоєння, неприйнятність і аййайа.
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02.12.2021 15:28 Ответить
Вариантов много, но все они на словах - вздохи и грустные глаза....
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02.12.2021 15:29 Ответить
Европейские толерасты-импотенты кроме выражения обеспокоенности ничего не умеют.
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02.12.2021 15:38 Ответить
5. Буй. Тебе на рыло.
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02.12.2021 16:10 Ответить
Три озабоченности? Или четыре? Да, это точно должно ***** остановить.
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02.12.2021 15:46 Ответить
Ну шо вы ржОте?! Боррель поехал в маацкву и лишил там всех стратегического запаса слюны - заплевали. Теперь чувак утерся и занялся Украиной. Я спокоен.
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02.12.2021 15:50 Ответить
Чехам тоже в 1938 году помогли...
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02.12.2021 15:55 Ответить
скажу вам, що скупчення - це вже й не так погано,
його легше знищити ... як скупчення "тараканов"
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02.12.2021 16:06 Ответить
Московити розвели теревені... Вам в штандарах краще сидіти і не базікати!
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02.12.2021 16:08 Ответить
Европейским любителям куйла, к которым комуняка Боррель имеет отношение, нужно напомнить, что на территориях, на которые расейские нацисты собрались оттяпать у Украины, расположены атомные электростанции, а значит там будут идти боевые действия, они хоть понимают весь масштаб писеца, который может произойти, в том числе и на их территории, из-за попадания в реакторы ракет?!
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02.12.2021 16:35 Ответить
Если мне память не изменяет, не так давно они же прямым текстом сказали, что в случае кипиша положат на нас хер, перевязанный платком цвета радуги, но при этом очень сильно озаботятся (ну или озадачатся или...). К чему сей час эти словесные маневры?
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02.12.2021 18:43 Ответить
 
 