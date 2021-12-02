Боррель о помощи ЕС Украине на фоне скопления войск РФ: Рассматриваем варианты
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
ЕС обсуждает варианты поддержки Украины на фоне роста напряжения на восточной границе Украины.
Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в твитере после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ.
"Состоялась важная встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности на восточной границе Украины, которая вызывает беспокойство", - написал Боррель.
"Рассматриваем варианты для того, чтобы показать непреклонную поддержку со стороны ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне растущего напряжения", – добавил он.
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його легше знищити ... як скупчення "тараканов"