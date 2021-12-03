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Пассажир попал под поезд на станции "Дворец "Украина", - Киевский метрополитен (обновлено). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве на станции метро "Дворец "Украина" пассажир попал под поезд.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает Цензор.НЕТ.

"На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении.

Движение поездов на "синей" линии производится от ст. "Героев Днепра" до ст. "Олимпийская" и от ст. "Васильковская" до ст. "Теремки".

Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве , 2 декабря, в 17:32 поступило сообщение от дежурного по метрополитену о том, что на 1-й путь под прибывающий поезд на станции метро "Дворец Украина" попал человек.

На место происшествия были направлены спасатели Аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытии было установлено, что на путях между 1 и 2 вагонами поезда находится женщина. Спасатели с помощью медицинских носилок достали пострадавшую и передали медицинским работникам.

Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 01
Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 02
Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 03
Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 04

Девушку бригадой скорой медицинской помощи доставляют в больницу для проведения детального обследования и установления окончательного диагноза.

Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 05

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Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 06
Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 07

Движение по станции метро "Дворец Украина" возобновлено. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы.
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Топ комментарии
+8
а ничего что может его толкнули или плохо стало, только о себе думаете...
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02.12.2021 18:40
+6
Це взагалі то дівчина! І чому ти вирішило, що з тобою таке не може трапитись? Я попав в цей затор. Нічого проїхали автобусами та вирвалися...
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02.12.2021 20:54
+3
Мдаа. Совок такий совок.

В цивілізованих країнах стоять автоматизовані двері та стіна, які закривають доступ до колії.




P.S. А чи не дигер це?
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02.12.2021 21:46
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Мудак, только людям проблемы создал, как после работы вечером доехать
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02.12.2021 18:37 Ответить
а ничего что может его толкнули или плохо стало, только о себе думаете...
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02.12.2021 18:40 Ответить
Ну, и такое может быть. Да.
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02.12.2021 18:43 Ответить
Животное - это твой обдолбанный папаша, который тебя заделал по пьяни
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03.12.2021 23:15 Ответить
Це взагалі то дівчина! І чому ти вирішило, що з тобою таке не може трапитись? Я попав в цей затор. Нічого проїхали автобусами та вирвалися...
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02.12.2021 20:54 Ответить
Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счеты с жизнью сводят почти 800 тысяч человек.Россия - в тройке лидеров по числу самоубийств в мире
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02.12.2021 19:06 Ответить
а об Мишико есть ли новости? сколько в коме ел-пил,сцал и срал незабвенный Сракашпили?
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02.12.2021 19:16 Ответить
Мдаа. Совок такий совок.

В цивілізованих країнах стоять автоматизовані двері та стіна, які закривають доступ до колії.




P.S. А чи не дигер це?
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02.12.2021 21:46 Ответить
в римі не бачив, в празі не бачив, в мюніху не бачив, у відні не бачив... може, в мацквє?
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04.12.2021 01:04 Ответить
В Японії, в Південній Кореї, в Франції (наприклад станція Варен, Беро, та інші), Лондон (Вестмінстер) і так далі. Ви просто погано дивились.

Взагалі всюди в цивілізованих країнах де молоде метро будують такі станції. Тому ви і не могли бачити таку систему там де станції хз вже скільки років чи там де населення скот якого не жаль (і єс тут не виключення)...
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04.12.2021 22:21 Ответить
кстати по Вашему россия-цивилизованная страна(в питерском метро такая система)
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04.12.2021 10:43 Ответить
Ці 12 станцій побудували по подібній системі ще за ссср, в 60-70х роках вони вже були станціями закритого типу. Але ця система вона лиш подібна до того що на фото я виклав. В ссср ці подібні станції будували тому що так було дешевше, а не тому що так краще для людей. При цьому основна маса всіх станцій які побудував ссср це саме станції відкритого типу, а ця пара це таке собі виключення із правила.
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04.12.2021 22:30 Ответить
Дівчина сама стрибнула. Є відео.
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02.12.2021 21:47 Ответить
Де відео ?
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03.12.2021 13:10 Ответить
https://t.me/truexanews/20830 дивитись з 00:15
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03.12.2021 14:01 Ответить
Нихрена на этом видео не видно!
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04.12.2021 12:35 Ответить
 
 