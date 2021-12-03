Незадекларированную валюту и золото на 15 млн грн изъяли пограничники у двух гражданок Польши в аэропорту Львова. ФОТОрепортаж

Пограничники Львовского отряда совместно с работниками таможни проверяли пассажиров авиарейса сообщением "Львов - Стамбул" и нашли незадекларированных ценностей на 15 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время общения с пассажирками, гражданками Польши, 53 и 67 лет, у группы возникли подозрения о возможной перевозке иностранками запрещенных предметов, поэтому они были приглашены для дополнительной проверки", - отмечается в сообщении.

В прессслужбе подчеркнули: "Проведя проверку ручной клади и багажа вышеуказанных гражданок, пограничники совместно с таможенниками обнаружили незадекларированную валюту в размере 374,8 тыс. евро, 125,7 тыс. долларов США и около 1,7 кг ювелирных изделий из металла, похожего на золото".

По информации пограничников по предварительным подсчетам стоимость изъятого может более 15 млн гривен.

Незадекларированные средства и ювелирные украшения были изъяты работниками таможни.

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