РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5221 посетитель онлайн
Новости Фото Киевские новостиЗдоровье Коронавирус и карантин
963 11
Киев (24533) Кличко (4512) коронавирус (17041)

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 36 человек, выявили 1376 новых случаев. Среди заболевших 118 детей, - Кличко. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1376 больных коронавирусом. 36 человек умерли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке.

"1376 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 36 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 7620 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 303 205", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 795 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 463 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет. А также 53 девочки от 7 месяцев до 17 лет и 65 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 21 женщина от 67 до 94 лет и 15 мужчин от 36 до 85 лет.

В больницы столицы госпитализировали 103 больных коронавирусом и 191 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 3911 человек. Всего коронавирус преодолели 263 244 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 210, в Дарницком – 204 и Деснянском районе – 177 случаев", – отметил Виталий Кличко.

Также читайте: Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 36 человек, выявили 1376 новых случаев. Среди заболевших 118 детей, - Кличко 01

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
помнится Бокс кричал при 5 умерших - берегите ся, а теперь, ах оставьте, статистика.
Бокс такой себе мэр, ибо даже ... не один болгер блоер влогер и т.д. говорит шо мэр у них - ....(материал якутского скульптора)
показать весь комментарий
03.12.2021 11:03 Ответить
Явно это ты этот материал из зеленого г-на.
показать весь комментарий
03.12.2021 11:08 Ответить
полк, это Антиколорадос - "материал"? он тоже говорил(я лично - не говорю) что слов нету - он киевлянин.
вы поняли? я за блогеров говорю - не в восторге. даже и Лещенко, даже Дубинский - выбирай, полкан
показать весь комментарий
03.12.2021 11:14 Ответить
Лещенко нарм. логично мыслит и говорит.
а против Антиколорадоса вы тоже... против?
показать весь комментарий
03.12.2021 11:36 Ответить
ну і дарма - Антиколорадос настільки працьовитий шо дивно навіть.(він за По)
агресивно ненавидить всіх хто проти злих і любить тих хто добрий
показать весь комментарий
03.12.2021 12:05 Ответить
Дітей все більше хворіє. Нічого дивного, вони майже не носять маски. Діти завжди приносили додому усіляку інфекцію зі шкіл та садочків.

Наприклад, в Італії дітям у школах видавали маски безкоштовно, та слідкували за тим, щоб вони їх регулярно міняли.
показать весь комментарий
03.12.2021 11:10 Ответить
Маски помогают, как мертвому кадило.
показать весь комментарий
03.12.2021 11:24 Ответить
Розкажеш це своїм дохлим друзям та родичам.
показать весь комментарий
03.12.2021 11:47 Ответить
я носил маску и регулярно менял на свежую. Не заболел.
Жена носила одну маску месяц, убедить менять не смог. В итоге она принесла заразу в дом. Заодно заболел ее отец, которому за 80. валялись мы все пластом месяц...

Старик, кстати, переболел легче всех - худой старичок, ест 2 раза в день чай с бутером на утро и супец в обед, да и всю жизнь ел очень мало. Наверное потому здоровее всех нас.

Хорошо хоть теперь вакцинированы. Но количество скорых на улицах все еще пугает...
показать весь комментарий
03.12.2021 12:03 Ответить
 
 