За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 36 человек, выявили 1376 новых случаев. Среди заболевших 118 детей, - Кличко. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1376 больных коронавирусом. 36 человек умерли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке.
"1376 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 36 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 7620 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 303 205", - сообщил Виталий Кличко.
Заболели за прошедшие сутки: 795 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 463 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет. А также 53 девочки от 7 месяцев до 17 лет и 65 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
Среди умерших: 21 женщина от 67 до 94 лет и 15 мужчин от 36 до 85 лет.
В больницы столицы госпитализировали 103 больных коронавирусом и 191 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 3911 человек. Всего коронавирус преодолели 263 244 жителя столицы.
"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 210, в Дарницком – 204 и Деснянском районе – 177 случаев", – отметил Виталий Кличко.
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Бокс такой себе мэр, ибо даже ... не один болгер блоер влогер и т.д. говорит шо мэр у них - ....(материал якутского скульптора)
вы поняли? я за блогеров говорю - не в восторге. даже и Лещенко, даже Дубинский - выбирай, полкан
а против Антиколорадоса вы тоже... против?
агресивно ненавидить всіх хто проти злих і любить тих хто добрий
Наприклад, в Італії дітям у школах видавали маски безкоштовно, та слідкували за тим, щоб вони їх регулярно міняли.
Жена носила одну маску месяц, убедить менять не смог. В итоге она принесла заразу в дом. Заодно заболел ее отец, которому за 80. валялись мы все пластом месяц...
Старик, кстати, переболел легче всех - худой старичок, ест 2 раза в день чай с бутером на утро и супец в обед, да и всю жизнь ел очень мало. Наверное потому здоровее всех нас.
Хорошо хоть теперь вакцинированы. Но количество скорых на улицах все еще пугает...