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подделка (414) СБУ (18674) водительские права (149)

СБУ разоблачила подпольный "сервисный центр МВД": производили техпаспорта для угнанных авто и водительские удостоверения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины прекратила деятельность граждан, которые несанкционированно вмешивались в Единый государственный реестр транспортных средств (далее – ЕГРТС). Это позволило злоумышленникам наладить противоправный механизм изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств. По предварительной информации, дельцы успели "обслужить" несколько сотен человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фейковые техпаспорта изготовляли, в основном, на угнанные или нерастаможенные автомобили импортного производства. При этом за водительскими удостоверениями обращались те, кто был временно лишен водительских прав. В частности, за вождение авто в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения. "Клиентов" искали через личные контакты в криминальных кругах. Стоили подделки $ 800 США.

По данным следствия, противоправную схему наладили трое киевлян. "Производством" фальшивок занимались дома.

Используя личные связи в сервисных центрах МВД, дельцы имели возможность получать информацию о зарегистрированных транспортных средствах, их идентифицирующих признаках и реальных владельцах. Это позволило им производить фейковые техпаспорта на авто "с историей" или не растаможенные.

СБУ разоблачила подпольный сервисный центр МВД: производили техпаспорта для угнанных авто и водительские удостоверения 01

Что касается поддельных водительских удостоверений, то злоумышленники действовали по простой схеме: в базе данных находили законопослушного водителя, который имеет схожие с нарушителем данные, и печатали "водительские права" уже с новым фото. Таким образом, нарушитель мог беспрепятственно передвигаться, несмотря на запрет вождения.

По предварительной информации, этот подпольный сервисный центр действовал несколько лет.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания правонарушителей в Киеве, обнаружено и изъято:

  • два цветных карт-принтера для двусторонней печати на пластиковых картах Datacard SP55, которые использовались для изготовления подделок;
  • компьютеры и мобильные телефоны;
  • готовые к сбыту поддельные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств;
  • ленты с голограммами;
  • черновую бухгалтерию.

В настоящее время двое злоумышленников сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос по избранию им меры пресечения.

СБУ разоблачила подпольный сервисный центр МВД: производили техпаспорта для угнанных авто и водительские удостоверения 02

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности осуществлялись сотрудниками Департамента кибербезопасности СБУ совместно с Национальной полицией Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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СБУ разоблачила подпольный сервисный центр МВД: производили техпаспорта для угнанных авто и водительские удостоверения 03
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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"Коштували підробки 0 США."
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03.12.2021 11:26 Ответить
то єсть даром ))
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03.12.2021 11:33 Ответить
Без крыши в мусарне никто бы этим не занимался. А для продажи прав и "Клієнтів" шукали через особисті контакти у кримінальних колах это вообще шедевр! Опять таки все базы лишения прав в мусарне, хотя может журналисты начали писать правду и имели в виду мусаров?
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03.12.2021 11:28 Ответить
Так же и с игровыми автоматами на каждом углу и всем пох
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03.12.2021 11:30 Ответить
Яке ти хворе створіння
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03.12.2021 12:33 Ответить
Очень аргументировано, ВолодЬя!
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03.12.2021 12:43 Ответить
Використовуючи особисті зв'язки в сервісних центрах МВС, ділки мали змогу отримувати інформацію про зареєстровані транспортні засоби, їх ідентифікуючі ознаки та реальних власників. Це дозволило їм виготовляти фейкові техпаспорти на авто "з історією" чи не розмитнені. Джерело: https://censor.net/ua/p3303149
Мент на пенсії ?
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03.12.2021 16:21 Ответить
так это же нова отреформированная гаишная мусарня - очьень важьно. пластик документы и тефпаспорта отпечатать не так и сложно при наличии оборудования а вот в базу вносить машины это другой уровень.
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03.12.2021 22:24 Ответить
Хороший был бизнес ,нужный
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05.12.2021 05:51 Ответить
Історія зі щасливим кінцем (я щитаю🤓👍)
Далі - конфіскація та тюрма
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05.12.2021 23:21 Ответить
 
 