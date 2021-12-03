В Луганской области открыли движение по мосту между Лисичанском и Северодонецком, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В Луганской области открыли движение транспорта на первой полосе Пролетарского моста, соединяющего Лисичанск и Северодонецк.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Искусственное сооружение восстанавливают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"По улице Синецкой, которая ведет к мосту со стороны Северодонецка, уже нанесена разметка. Стартуют работы на второй полосе", – сказал Гайдай.
Пролетарский мост соединяет кратчайшим путем южные микрорайоны Лисичанска с Северодонецком.
По словам местных жителей, до ремонта этот мост был одним из самых изношенных в области. Теперь водители смогут экономить около 14 километров, чтобы коротким путем добраться в другой район. Полностью завершить ремонт искусственного сооружения планируют в 2022 году.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках программы "Большая стройка" планируют построить и обновить 245 мостов по всей Украине.
Пожалуйста, подождите...
Але коли зроблять дорогу до Томашовського мосту від Личичанська до Рубіжного!
Там на ямах машини перевертаються.
https://www.youtube.com/watch?v=IogSxSBw8kY&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%22%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%22
Тоді ж за пороха по аналогічній схемі почали реконструювати Пролетарський міст, за який йде мова в статті, але чомусь при пороху це діло сильно затягнулося і не рухалося з місця, аж до великого будівництва. Натомість зелені не лише реконструювали пролетарський міст, а й зробили новесеньку чудову дорогу від нього з обох боків.
Фото мосту після підриву і після відновлення.
У Луганській області відновили підірваний бойовиками міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом
https://lb.ua/society/2016/12/06/352686_luganskoy_oblasti_vosstanovili.html
Порівняйте із мостом на відео, яке прославляє найвеличнішого будівничого Зєлю.
Отож, доробили. Причому, ляп-тяп доробили. На відео це чітко видно.
Ви йшли як пішохід, бачили , які там діри в бетонних консолях? Діти в школу ходитли, поручні були розбиті, по пів метра не було, асфальт поплив і взявся буграми через два роки післдя порохівського ремонту.
хєр ви там були і бачили.
Там консолі переробили 240 метрів нові, ламелі під опори нові, леєра ,кріплення, власне покриття і асфальт. І до того ж нова дорога.
Я пишу про лемент-оспівування найвеличнішого будівельника Зєлі.
Нехай роблять добре діло для людей і заробляють собі на життя.
На обїект приходять інженери і вивчають стан мосту , аналізують що треба ремонтувати.
Коли вцілому картина проясняється, створюється спеціальна інженерна комісія, де інженери, ГАП, та інші фахівці складають проектну документацію на реконструкцію згідно нормативів ДБН мостобудування. Потім проходить затвердження проекту. Осьтам і вирішують, що і де треба будувати. Жодні бойки чи інші чинуші - міцні господарники не мають до цього стосунку. Задача чинуш - забезпечити умови виконання на виділений кошторис, залучити ремонтні підприємства, такі як , наприклад , Лисичанскспецстрой, Завод ЖБИ, транспорт з ші Мельникова або Азота. Також у чинуш є можливість залучити якогось місцевого підрядчика для певних робіт.
Вони це роблять через відкриті тендери, на яких можна відслідкувати ціну матеріалів та робіт?
А ви знаєте, що загубив порох?
Найстаріший завод Пролетарій.
Попри всі благання і звернення робітників в Луганську військово-цивільну адміністрацію, якою тоді керував пан Москаль, який в свою чергу прямо підпорядковувався президенту, влада дозволила різним баригам розрізваати втиху ДЕРЖАВНИЙ завод на метал.
"16 лип. 2015 - відбулося відкриття цеха № 2-5 промпереробки скла[4].
У 2015 завод зупинено і станом на весну 2020 р він більше не працює.
Завод у Пролетарську станом на весну 2020 р. таємно ріжуть на металобрухт.[5]"
Так різали, що і зеленим є що різати.
Яка була причина зупинки заводу?
"Сивий "потужний криголам" мені не друг, не товариш, не брат . Та все ж, яким боком Порох до знищення заводу "Пролетарій", власником якого був с. дунаєв? Завод "ЗДОХ" при ригах.Ось що про це люди пишуть:"Ще з радянських часів Лисичанськ облюбували "крєпкіє хозяйствєнікі" - спочатку комуністи, а потім регіонали. Зокрема місцевий олігарх Сергій Дунаєв. Як результат: у Лисичанську немає доріг та нормального тротуару, немає вуличного освітлення, подекуди немає води через борги водоканалу перед енергетиками, не працюють тролейбуси, знову ж таки через борги за електроенергію. Замість промислових підприємств "Ліссоди", склозаводу, нафтопереробного заводу - тут руїни. Багато будинків і дачних ділянок покинуті. І це не через війну - тут така депресивність вже років 15. У Лисичанську квітнуть незаконні копанки прямо "під носом" у місцевої влади і поліції, а мер, що входить до обойми "регіоналів", влаштовує "паради побєдобєсія".Місцева рада тут була повністю керована регіоналами. У 2009 році мером Лисичанська став бізнесмен Сергій Дунаєв, який разом з депутатами-регіоналами міськради скинув свого безпартійного попередника Леоніда Крисанова. Бойко допоміг Дунаєву у політичній кар'єрі і той згодом став нардепом.Якраз за часів мерства Дунаєва у Лисичанську та покровительства його шефа Бойка, в місті збанкрутували усі промислові підприємства, замість содового заводу залишилися руїни, склозавод, власником якого з 2009 року був Дунаєв, поринув у борги та припинив виробництво..." І ще. Ви на праві і на рахунок мостів. Пролетарський міст сепари НЕ ПІДРИВАЛИ. Був підірваний Томашовський міст, залізно-дорожний міст через Дінець(частково),Лисичанський міст і міст в р-ні содового заводу(до сих пір стоїть зруйнований).
зруйнований).
АЛЕ.
Завод був у скрутному фінансовуму становищі, оскільки риги , окрім дунаєва, там була родичка , здається , Осиченко , безпосередній керівник і голова правління набралися боргів , по різним причинам.
Кабмін прийняв рішення націоналізувати підприємство і заново запустити.
Натомість військові тітушки-добробати нікого не пускали на роботу.
Там моїх купа родичів працювало.
Потім замість відновлення дкесь з 16 року почали різати і вивозити.
Акцентую для йолопів: на той момент ДЕРЖАВНЕ підприємство, підпорядковане Кабмміну, таємно ріжуть на метал під прикриттям якихось добробатів та військових.
При чому тат порошенко, серйозно?*
Вони томашовський руйнували. Я навіть здогадуюся, що вони аммоніт брали на привольнянці, візитували на новодружанку і на мельнікова. за капустіна не знаю.
потім заїхали зі сторони томашовки, прикріпили вибухівку униз під опори, адже зверху очевидці нічого не бачили, окрім пару сот метрів запалюги.
потім з донцовської гори було видно вибух, згодом лишилися лише бокові леєра, а центральний проліт зіяв величезною дірою.
Не поріть дурниць. В Лисичанському районі сепаратисті під час бойових дій було серйозно пошкоджено два мости : Томашовський і Пролетарський./// Чиї слова? І з-д "Пролетарій" здох саме при ригах, з 14-го року він ВЖЕ НЕ ПРАЦЮВАВ. Його, як і "Ліссоду" угробили риги.
У 2011 році Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській компанії «Fg Plant Holdings Limited» отримати контроль через ТОВ «Гласспром» (Лисичанськ, Луганська обл.) над ЗАТ «Лисичанський склозавод» Пролетарій». Товариство «Гласспром» створили у 2008 році. За інформацією сайту Youcontrol уповноваженою особою фірми є Олена Ратушна, яка працює під керівництвом народного депутата Дунаєва і є наразі сама є депутаткою Сєверодонецької районної ради.
Під час бойових дій влітку 2014 року в один з цехів заводу потрапив снаряд, чим наніс певні негаразди, але ПІДПРИЄМСТВО ПРИПИНИЛО РОБОТУ ЗА РІК ДО ЦЬОГО і у 2016 році за позовом НАК «Нафтогаз України» господарський суд Луганської області порушив справу про банкрутство заводу.
І вже потім, збанкрутілий з-д перейшов у державну власність в 2017 році. Походу цей завод очикує сідьба "Ліссоди". Упаси Боже, я не захищаю сивого мародера, та все ж факт залишається фактом - В Лисичому, як і в Рубіжному і Сіверськодонецьку, до сьогодні бал править "сатана", пардон - риги.
Чушь!!!!!!Мост с СЕВЕРНОЙ стороны города!!И путь самый ДЛИННЫЙ!!!!