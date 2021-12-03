РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3617 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
3 307 10
ДТП (7442) химия (94) ГСЧС (4482)

Автоцистерна с аммиаком перевернулась вблизи Винницы, – ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

3 декабря в 6:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Черкасском шоссе г. Винница на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прибытию на место происшествия спасателей ГПСЧ-5 областного центра выяснилось, что действительно произошло опрокидывание автоцистерны, в которой находится сжиженный аммиак (безводный). Емкость цистерны около 19 тонн.

В 9:40 начаты работы по перекачке аммиака из цистерны.

На месте происшествия работает МОГ ГУ ГСЧС, привлечены дополнительные силы и средства – группа РХБЗ АСО СС, автокран, ОКЦ и ГПСЧ -3 (всего 31 человек личного состава и 9 единиц спецтехники).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На одном из предприятий в Одессе произошла утечка опасного химического вещества. ФОТОрепортаж

Автоцистерна с аммиаком перевернулась вблизи Винницы, – ГСЧС 01
Автоцистерна с аммиаком перевернулась вблизи Винницы, – ГСЧС 02
Автоцистерна с аммиаком перевернулась вблизи Винницы, – ГСЧС 03
Автоцистерна с аммиаком перевернулась вблизи Винницы, – ГСЧС 04
Фото: сайт ДСНС

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Водила то хоть живой?? А то ни слова об этом...или то мелочи??
показать весь комментарий
03.12.2021 12:14 Ответить
Цистерна ціла.
Якісна.
показать весь комментарий
03.12.2021 12:23 Ответить
відбійник, на здивування, теж майже машину втримав як зміг, хоч і низеньким для такої машини виявився
показать весь комментарий
03.12.2021 12:28 Ответить
Та й ще, судячи з фото, на відносно м'який грунт лягла
показать весь комментарий
03.12.2021 12:38 Ответить
щось занадто часто почали траплятися аварії з транспортом та на підприємствах, які працюють з отрутою.... лаптєрейхом смердить!
показать весь комментарий
03.12.2021 12:26 Ответить
А вас не настораживает, что почти одновременно прошли сразу две аварии .....с амиаком?. Вы устойчиво и уверенно думаете, что это совпадение????......
показать весь комментарий
03.12.2021 12:40 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2021 12:41 Ответить
Вполне агенты могли помазать маслом дорогу. Ведь наши водители это железные роботы, без каких либо изъянов и человеческих слабостей.
показать весь комментарий
03.12.2021 12:47 Ответить
Хорошие боты, исправно работают и имена простые. Видно ботоферма новая.
показать весь комментарий
03.12.2021 12:52 Ответить
Это тебе Путин-***** рассказал или зелёные человечки?
показать весь комментарий
03.12.2021 12:56 Ответить
 
 