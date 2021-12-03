На мосту через Днепр между Хортицей и центом Запорожья смонтировали все 48 вант, – Кубраков. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
На мосту, соединяющем остров Хортица и центр Запорожья, завершился монтаж всех 48 вант. Это значит, что строительство всего вантового моста выходит на финишную прямую, а в декабре жители города смогут им пользоваться.
Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, выложив фотографии процесса монтажа, передает Цензор.НЕТ
Строительство вантового и балкового мостов в Запорожье стало флагманским проектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и одним из наиболее масштабных.
Ванты для моста в этом году произвели на швейцарском предприятии, а общая длина всех канатов составляет более 6 тысяч метров. Перед установкой ванты обследовали и опробовали, за чем следила австрийская iC Consulenten, ведущая независимый технадзор строительства.
"Завершение работ на верховой части вантового моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к прибрежной магистрали. Открытие первого проезда по балочному мосту уже частично разгрузило трафик в городе. Однако полноценный результат жители города почувствуют уже в конце декабря", – заявил Кубраков.
По его словам, завершение такого долгостроя, как Запорожские мосты, является свидетельством того, что в Украине начали делать технически сложные и ресурсоемкие проекты. Кроме Запорожья, новые мосты строят в Кременчуге и Ямполе, также в работе создание Киевской обходной дороги, новых аэропортов на Востоке и Западе страны.
"То, что казалось когда-то далекой мечтой, — теперь наша реальность. Подкреплением этих слов является принятие Госбюджета на 2022 год с наибольшим объемом финансирования инфраструктурных объектов за всю историю Независимости. "Большая стройка" не останавливается ни на день", - добавил министр.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что по программе "Большая стройка" будут построен два новых аэропорта в восточных областях Украины, а также еще один – на Закарпатье.
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За податки українських компаній та громадян України.
Найбільші платники податків в Україні: хто посів перше місце в рейтингу за 2020-й
Укрнафта ー 45,8 млрд грн;
Укргазвидобування ー 28,46 млрд;
Нафтогаз України ー 18,8 млрд грн;
Філіп Морріс Україна ー 18,39 млрд грн;
В.А.Т. ー Прилуки ー 16,53 млрд грн.
Джей Ті Інтернешнл Україна ー 14,3 млрд;
Укрзалізниця ー 13,5 млрд;
Оператор ГТС України ー 11,8 млрд грн;
Укртатнафта ー 11,5 млрд грн;
Енергоатом ー 10,5 млрд грн;
показувати хто з цих підприємств державні, чи сам здогадаєшься?
існують і інші джерела надходження до бюджету окрім податків.
До речі де я казав що податки це єдине джерело надходжень до бюджету?
Будівництво вантового та балкового мостів у Запоріжжі стало флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і одним із найбільш масштабних. Джерело: https://censor.net/ua/p3303174
За податки українських компаній та громадян України.
ти в своєму реченні бачиш, щось іще окрім податків?
існують і інші джерела надходження до бюджету окрім податків.
ось моя відповідь була
так вагома частка бюджету складається з податків, але є і інші джерела наджодження
Джерелами доходів державного бюджету є податок на прибуток підприємств, об'єднань і організацій; податок на додану вартість; акцизні податки; доходи від зовнішньоекономічної діяльності; прибутковий податок з громадян та ін., згідно з нормативами, що визначаються законодавчими актами.
гарного дня тобі))
у нас презо-парламентская или парламенто-презовская республика?
напомни кто выделяет средства?
так почему зебыдло пиарится?
вот тебе причина роста налогов, потрудился посмотреть в открытых источниках.
у нас каждый Президент и каждый Кабмин давал кучу обещаний, деньги исчезали, а результатов ноль на выходе. Зеленский шел на выборы с программой, которую где-то выполняет, а где-то нет. ты то чего бесишься?) будут следующие выборы и скажешь свое веское слово)
гасить можно оборотными средствами, кредитными и т.п.
кабмин не выбирают граждане))
где зеля выполняет свою программу?
не бесись, скажи что хорошее сделал зеля?
чисто чтобы пристебаться - по какому из плательщиков рост налогов за 2.5 года?
ты себя читаешь?))
там же де и ковид-фонд?)))
я про прибыль спрашивал)))
Stepan Ivanoff
чисто чтобы пристебаться - по какому из плательщиков рост налогов за 2.5 года?
я тебе как художник художнику скажу. внешний долг за счет чего-то сокращается и золото-валютный резерв увеличивается.
а то, что мировая экономика по какой-то причине тормознулась, туристический бизнес на сухарях, развлекательный бизнес, может подскажешь что такого произошло в 2019?
Оставим финансы, скажи что такого в 2019 году произошло и Украина поднимается в рейтингах коррупции и уверено лидирует по числу трупов от ковид19?
я вас, товарищ азиров, услышал!
за прошлые сутки 500+ трупов.
копнуть глубже - так у вас и Гиппократ виноват))
по тубику и ранее лидировала
диспансеризация и сейчас нормальная
профилактории - масса, на балансе предприятий
которая от квартиры в пригороде отказалась и заяву по этому факту написала?
кстати сравни по поведению "доктор смерть" и мойша грузинский
Сеня ты точно должен знать, что надо делать))
так а чьи у нарика два 100% своих генпрокурора, нариковы или пороховы?
де справа? там де и роттердам+?))
"Компанія "ПБС", що належить найближчим соратникам олігарха Ігоря Коломойського, у 2020 році збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" Джерело: https://censor.net/ua/n3303180
Наразі ліньки шукати порівняння вартості будівництва доріг при "баригах" і при "узеленських", але там виходить майже в 2 рази більше, ніж коли "бариги" "крали"...
И это будет пол-моста.