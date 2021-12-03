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Запорожье (2340) мост (1003) Кубраков Александр (203) Большая стройка (722)

На мосту через Днепр между Хортицей и центом Запорожья смонтировали все 48 вант, – Кубраков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

На мосту, соединяющем остров Хортица и центр Запорожья, завершился монтаж всех 48 вант. Это значит, что строительство всего вантового моста выходит на финишную прямую, а в декабре жители города смогут им пользоваться.

На мосту через Днепр между Хортицей и центом Запорожья смонтировали все 48 вант, – Кубраков 01

Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, выложив фотографии процесса монтажа, передает Цензор.НЕТ

Строительство вантового и балкового мостов в Запорожье стало флагманским проектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и одним из наиболее масштабных.

Ванты для моста в этом году произвели на швейцарском предприятии, а общая длина всех канатов составляет более 6 тысяч метров. Перед установкой ванты обследовали и опробовали, за чем следила австрийская iC Consulenten, ведущая независимый технадзор строительства.

"Завершение работ на верховой части вантового моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к прибрежной магистрали. Открытие первого проезда по балочному мосту уже частично разгрузило трафик в городе. Однако полноценный результат жители города почувствуют уже в конце декабря", – заявил Кубраков.

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По его словам, завершение такого долгостроя, как Запорожские мосты, является свидетельством того, что в Украине начали делать технически сложные и ресурсоемкие проекты. Кроме Запорожья, новые мосты строят в Кременчуге и Ямполе, также в работе создание Киевской обходной дороги, новых аэропортов на Востоке и Западе страны.

"То, что казалось когда-то далекой мечтой, — теперь наша реальность. Подкреплением этих слов является принятие Госбюджета на 2022 год с наибольшим объемом финансирования инфраструктурных объектов за всю историю Независимости. "Большая стройка" не останавливается ни на день", - добавил министр.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что по программе "Большая стройка" будут построен два новых аэропорта в восточных областях Украины, а также еще один – на Закарпатье.

На мосту через Днепр между Хортицей и центом Запорожья смонтировали все 48 вант, – Кубраков 02
На мосту через Днепр между Хортицей и центом Запорожья смонтировали все 48 вант, – Кубраков 03
На мосту через Днепр между Хортицей и центом Запорожья смонтировали все 48 вант, – Кубраков 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Будівництво вантового та балкового мостів у Запоріжжі стало флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і одним із найбільш масштабних. Джерело: https://censor.net/ua/p3303174

За податки українських компаній та громадян України.
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03.12.2021 13:12
+7
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03.12.2021 13:22
+6
не мешайте бутусову продолжать его "бурутьбу"
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03.12.2021 13:16
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Будівництво вантового та балкового мостів у Запоріжжі стало флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і одним із найбільш масштабних. Джерело: https://censor.net/ua/p3303174

За податки українських компаній та громадян України.
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03.12.2021 13:12 Ответить
не мешайте бутусову продолжать его "бурутьбу"
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03.12.2021 13:16 Ответить
Дійсно, якийсь неприємний присмак.
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03.12.2021 13:32 Ответить
"Непоклонник" я якусь неправду казав?
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03.12.2021 13:28 Ответить
існують і інші надходження до бюджету, окрім налогів, але навіщо тобі це знати). країна у нас специфічна:

Найбільші платники податків в Україні: хто посів перше місце в рейтингу за 2020-й

Укрнафта ー 45,8 млрд грн;
Укргазвидобування ー 28,46 млрд;
Нафтогаз України ー 18,8 млрд грн;
Філіп Морріс Україна ー 18,39 млрд грн;
В.А.Т. ー Прилуки ー 16,53 млрд грн.
Джей Ті Інтернешнл Україна ー 14,3 млрд;
Укрзалізниця ー 13,5 млрд;
Оператор ГТС України ー 11,8 млрд грн;
Укртатнафта ー 11,5 млрд грн;
Енергоатом ー 10,5 млрд грн;
показувати хто з цих підприємств державні, чи сам здогадаєшься?
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03.12.2021 14:00 Ответить
Ага "налогів", бо про податки навіщо тобі знати.
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03.12.2021 14:07 Ответить
так)) написати "податків" клепки не вистачило - згоден), але і ти зрозумів, у чому неправий)
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03.12.2021 14:19 Ответить
У чому я не правий?
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03.12.2021 14:31 Ответить
За податки українських компаній та громадян України.
існують і інші джерела надходження до бюджету окрім податків.
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03.12.2021 14:47 Ответить
А навіщо тоді ти сам наводиш прикладом податки українських компаній коли написав про інші джерела надходження? Вирішив "поумничать"?
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03.12.2021 14:55 Ответить
думав здогадаєшься, але бачу, що ні) державне піприємство ГТС прокачало газ і отримала прибуток. сплатило податки і потім дівіденти. Нафтогаз виграв Стокгольський арбітраж це теж податки?
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03.12.2021 15:06 Ответить
Державне підприємства не платять податки?

До речі де я казав що податки це єдине джерело надходжень до бюджету?
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03.12.2021 15:11 Ответить
Иннокентий beer

Будівництво вантового та балкового мостів у Запоріжжі стало флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і одним із найбільш масштабних. Джерело: https://censor.net/ua/p3303174

За податки українських компаній та громадян України.

ти в своєму реченні бачиш, щось іще окрім податків?

існують і інші джерела надходження до бюджету окрім податків.

ось моя відповідь була
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03.12.2021 15:21 Ответить
А чого ти не пишеш про другу частину свого коментарія де перелічуєш податкові надходження українських компаній про які я нібито забув?
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03.12.2021 15:26 Ответить
я сказав, що окрім податків)) або я сказав, що держава функціонує не збираючи податки?)
так вагома частка бюджету складається з податків, але є і інші джерела наджодження
Джерелами доходів державного бюджету є податок на прибуток підприємств, об'єднань і організацій; податок на додану вартість; акцизні податки; доходи від зовнішньоекономічної діяльності; прибутковий податок з громадян та ін., згідно з нормативами, що визначаються законодавчими актами.
гарного дня тобі))
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03.12.2021 15:42 Ответить
"Окрім податків бюджет країни наповнюють податки" - ось і все що треба знати про економічні пізнання шанувальників зе.
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03.12.2021 19:05 Ответить
чисто чтобы пристебаться - по какому из плательщиков рост налогов за 2.5 года?

у нас презо-парламентская или парламенто-презовская республика?

напомни кто выделяет средства?

так почему зебыдло пиарится?
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03.12.2021 14:13 Ответить
В грудні 2020 року ПАТ «Укрнафта» погасило «історичну» податкову заборгованість. Компанія перерахувала до спеціального фонду державного бюджету 28,9 млрд грн. Ця сума включає борг по сплаті ПДВ, податку на прибуток та рентної плати, нараховані штрафи та пені за несвоєчасну сплату грошових зобов'язань.
вот тебе причина роста налогов, потрудился посмотреть в открытых источниках.

у нас каждый Президент и каждый Кабмин давал кучу обещаний, деньги исчезали, а результатов ноль на выходе. Зеленский шел на выборы с программой, которую где-то выполняет, а где-то нет. ты то чего бесишься?) будут следующие выборы и скажешь свое веское слово)
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03.12.2021 14:41 Ответить
я про прибыль спрашивал)))

гасить можно оборотными средствами, кредитными и т.п.

кабмин не выбирают граждане))

где зеля выполняет свою программу?

не бесись, скажи что хорошее сделал зеля?
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03.12.2021 14:47 Ответить
Stepan Ivanoff

чисто чтобы пристебаться - по какому из плательщиков рост налогов за 2.5 года?
ты себя читаешь?))
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03.12.2021 14:49 Ответить
конечно, рост поступлений в бюджет де?

там же де и ковид-фонд?)))
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03.12.2021 14:52 Ответить
Stepan Ivanoff

я про прибыль спрашивал)))
Stepan Ivanoff

чисто чтобы пристебаться - по какому из плательщиков рост налогов за 2.5 года?
я тебе как художник художнику скажу. внешний долг за счет чего-то сокращается и золото-валютный резерв увеличивается.
а то, что мировая экономика по какой-то причине тормознулась, туристический бизнес на сухарях, развлекательный бизнес, может подскажешь что такого произошло в 2019?
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03.12.2021 15:17 Ответить
За резерв - допустим, уровень инфляции слышал?
Оставим финансы, скажи что такого в 2019 году произошло и Украина поднимается в рейтингах коррупции и уверено лидирует по числу трупов от ковид19?
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03.12.2021 15:52 Ответить
за корупцию я точно не отвечаю) а на счет смертности от ковид...передаю огромный привет великому реформатору супрун, так качественно и жестоко убившей медицину в стране. до этого было не фонтан, а с легкой руки этой благодетельницы просто загнулась. у меня в городе декларацию могу подписать только с одним свободным терапевтом, который в 2017 году не смогла у меня определить воспаление легких и только когда она уже закрывала больничный, на 11-й день, я настоял сделать флюшку и у меня обнаружили воспаление легких. думаешь я подпишу с ней декларацию?)
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03.12.2021 16:01 Ответить
папередники(с))))

я вас, товарищ азиров, услышал!
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03.12.2021 16:11 Ответить
куля в лоб? ты?)) не узнал сразу Сеня)) а как думаешь почему Украина была лидером по заболеваемости туберкулезом? ликвидация профильных отделений, понятие диспансеризация умерла напрочь, профилактории ликвидированы) зачем нам лишние койкоместа? это разорительно)) убрать)) доктор ходит за больным)) и где это?)
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03.12.2021 16:29 Ответить
жри-те

за прошлые сутки 500+ трупов.

копнуть глубже - так у вас и Гиппократ виноват))

по тубику и ранее лидировала

диспансеризация и сейчас нормальная

профилактории - масса, на балансе предприятий
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03.12.2021 16:32 Ответить
я говорю о своем городе. нет профилакториев у нас. про туберкулез я говорил потому, что это показатель уровня бедности населения и качества питания.
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03.12.2021 16:35 Ответить
но виновата в бедности супрун))))

которая от квартиры в пригороде отказалась и заяву по этому факту написала?

кстати сравни по поведению "доктор смерть" и мойша грузинский
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03.12.2021 16:41 Ответить
что я хочу от человека, который не помнит через 5 минут, что сам писал) эффект бедности наложился на разрушительную деятельность, как ты сказал, "доктор смерть". что в твоем понимании "мойша грузинский" я вообще не представляю.
Сеня ты точно должен знать, что надо делать))
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03.12.2021 16:52 Ответить
Потому, что порохобыдлянскому правительству удалось спи...ть деньги на этот мост. Поэтому просто закрой рот, хотя премьер всех времен и народов Гройсман соловьем пел о достройке мостов, не хуже Кровосися
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03.12.2021 14:44 Ответить
странно. деньги украли.

так а чьи у нарика два 100% своих генпрокурора, нариковы или пороховы?

де справа? там де и роттердам+?))
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03.12.2021 14:51 Ответить
Тема - достройка моста. Даааааааааа?
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03.12.2021 14:59 Ответить
Нет.
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03.12.2021 15:12 Ответить
Ну да?
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03.12.2021 16:05 Ответить
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03.12.2021 13:22 Ответить
А ниче что этот мост начали строить задолго до избрания зезвиздента?
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03.12.2021 13:40 Ответить
Очень даже че. Но тот кто закончил тот и ленточку перерезал.
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03.12.2021 13:47 Ответить
Тарапунька не понимает, что что по сваям не ездят, а ездят по мостам. Хотя почему удивляет, что он не понимает. Тут большинство таких.
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03.12.2021 14:47 Ответить
да йух с ней, с красной ленточкой и с этим зеуродом, но....какого хрена писать "Строительство вантового и балкового мостов в Запорожье стало флагманским проектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и одним из наиболее масштабных."???
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03.12.2021 19:58 Ответить
Будівництво цих мостових переходів почалось з січня 2005 року.До 2020 року було виконано біля 60-65% робіт,не рахуючи робіт по об'єкту №18.А ось кошторис скоректованого проєкту від 2018 виріс в 3 рази під ONUR !!!
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03.12.2021 13:41 Ответить
"Это другое".
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03.12.2021 13:48 Ответить
Какая разница)
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03.12.2021 14:07 Ответить
А порох "За податки українських компаній та громадян України" пиарился на передаче военной техники, летал туда "За податки українських компаній та громадян України"
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03.12.2021 14:55 Ответить
Який ще порох? Зараз президент не бубочка?
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03.12.2021 15:03 Ответить
Який-який, той що на іконі ("аля Пшонка-римлянин") зі своїм святим сімейством у його родинному маєтку, на яку ти молишся
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03.12.2021 16:49 Ответить
Переказуєш чутки бабок під під'їздом. Це рівень зеботів.
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03.12.2021 19:09 Ответить
Це добре. Але це тільки половина (полоса) мосту.
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03.12.2021 13:18 Ответить
Ось так гроші з бюджету перетікають до хазяїна голохвастова:
"Компанія "ПБС", що належить найближчим соратникам олігарха Ігоря Коломойського, у 2020 році збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" Джерело: https://censor.net/ua/n3303180

Наразі ліньки шукати порівняння вартості будівництва доріг при "баригах" і при "узеленських", але там виходить майже в 2 рази більше, ніж коли "бариги" "крали"...
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03.12.2021 13:20 Ответить
Стройка века.
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03.12.2021 13:34 Ответить
Що вони там курять?! Там ще роботи просто треш...
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03.12.2021 13:36 Ответить
48 из 96 вантов!
И это будет пол-моста.
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03.12.2021 13:48 Ответить
Найбільш наглядно хронологію будівництва моста та ефективність попередніх урядів та президентів, починаючи з 2004 року відображає стаття "Стройка века: запорожские мосты в 2007-2008 годах" https://medium.**************/zp-bridges-2008-7282e897b7ca. А треба було всього навсього виділити необхідний бюджет та обрати надійного підрядника. Цю формулу, як бачимо, реалізував тільки Зеленський.
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03.12.2021 17:18 Ответить
 
 