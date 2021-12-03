СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся продать средства для негласной прослушки и слежки за гражданами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
СБУ предотвратила нелегальный сбыт в Киеве специальных технических средств получения информации (СТЗИ). Представители столичной компании пытались обойти закон и продать СТЗИ частным лицам, хотя лицензия разрешает им реализацию товаров исключительно государственным структурам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Таким образом, заказчики получали возможность незаконно проводить негласный аудио- и видеоконтроль за гражданами.
Среди изъятого у злоумышленников – средства, которые используют сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
По данным следствия, противоправную деятельность организовало руководство одного из столичных предприятий-лицензиатов, реализующего спецоборудование по госзаказу.
Своих клиентов они подыскивали по личным связям, в том числе среди представителей частных охранных фирм.
В ходе обысков в офисных помещениях компании обнаружено:
- образцы спецтехники,
- черновые записи,
- электронная переписка и другие доказательства незаконной деятельности.
Следователи СБУ сообщили техническому директору предприятия и его заместителю о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками Департамента кибербезопасности совместно с Главным следственным управлением СБУ и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
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