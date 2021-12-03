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Нацполиция (15731) стрельба (3161)

Киевлянин подстрелил 24-летнего мужчину из-за некачественного ремонта, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киевлянин подстрелил 24-летнего мужчину из-за некачественного ремонта, - полиция. ФОТО

Из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя мужчинами начался конфликт и один из участников применил оружие. В результате инцидента 24-летний киевлянин получил ранение ноги. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщается, в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы. По указанному адресу оперативный дежурный направил патрульных полицейских, следственно-оперативную группу территориального управления полиции и бригаду скорой медицинской помощи.

Как рассказал следователь Святошинского управления полиции Петр Руденко, на месте происшествия правоохранители установили, что во время выяснения отношений из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя местными жителями началась потасовка.

"В ходе конфликта злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. 24-летнего киевлянина с травмой ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. Злоумышленника, 1969 года рождения, задержали за ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У мужчины мы обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", который направили на экспертизу", - рассказал Руденко.

Киевлянин подстрелил 24-летнего мужчину из-за некачественного ремонта, - полиция 01
Киевлянин подстрелил 24-летнего мужчину из-за некачественного ремонта, - полиция 02
Киевлянин подстрелил 24-летнего мужчину из-за некачественного ремонта, - полиция 03

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой, фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.

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Топ комментарии
+17
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03.12.2021 17:56
+10
обозвать целый класс людей пи....расами мог только настоящий пи....рас. этот пи...рас живет в доме иди квартире который построили пи...расы. но сам, **** не построил ни....уя.
ну, вот где то так.
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03.12.2021 19:17
+9
Поки що буде менше дебілів, що портять дорогі будматеріали, видаючи себе за майстра по ремонту квартир.
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03.12.2021 18:22
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Правила форума Совет форумчан
И переделать ремонт.
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03.12.2021 17:30 Ответить
как я понимаю хозяина....
Я НЕНАВИЖУ СТРОИТЕЛЕЙ
смотреть всем кто знает, за что люди ненавидят стротелей.
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03.12.2021 18:23 Ответить
обозвать целый класс людей пи....расами мог только настоящий пи....рас. этот пи...рас живет в доме иди квартире который построили пи...расы. но сам, **** не построил ни....уя.
ну, вот где то так.
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03.12.2021 19:17 Ответить
ну строители разные бывают есть такие на которых очередь стоит но одно скажу если "супермастер" береться за все и говорит что все может и электрику и сантехнику и........ то с таким лучше сразу распрощаться
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03.12.2021 19:18 Ответить
Все сложно. В реальности часто толковый мастер может выполнить все работы. И обычно так и делает. Но себе. А на работе это ему обычно не нужно, потому как работая в одном узком направлении, заработать можно гораздо больше. Нет смысла штукатуру ломать себе мозги со схемой электропроводки или сантехники. Он за это время лучше еще несколько десятков квадратов штукатурки кинет. В любом случае электрик не сделает сантехнику так же быстро, как сантехник. И наоборот. Т.е. делать большие объемы на работе, с которой ты редко сталкиваешься нереально, даже обладая необходимым багажом знаний. Везде нужен опыт. Узкий специалист всегда быстрее.
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04.12.2021 00:05 Ответить
все правильно я связан в какой-то мере с стройкой да я могу к примеру поклеить обои , смонтировать гипсокартон но только для себя а по поводу штукатур аля электрик я тебе так скажу я около 20лет в электромонтаже и то постоянно приходиться осваивать и изучать что то новое
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04.12.2021 00:28 Ответить
Что-то новое появляется постоянно не только у электриков. Но физика остается физикой. Ни свойства гипсовых смесей не изменились, ни свойства проводников. Да, все развивается, но нельзя сказать, что появляется что-то революционное. Ну если не считать революцией проходные и перекрестные выключатели через каждые пару метров у тех, кто не любит отрывать задницу от дивана. Ну и дифавтоматы, которые богатые заказчики ставят чуть ли ни на все розетки (Смысл?). Понятно, что неспециалист слабо понимает разницу между категориями автоматов A, B, С. Но имеет ли это практическое значение, если сечение проводников и номиналы автоматов выбраны верно? А опрессовка и пайка (которую запретили), как были самыми надежными соединениями, так и остались.
Ну и еще по поводу нового... Металлическая или медная трубы не стали хуже. Они так и остались самыми надежными, прочными и т.д. И хорошие чугунные радиаторы не хуже новых алюминиевых или стальных. Просто монтаж занимает много времени и сильно зависит от квалификации мастера. И полипропиленовая труба неплохая. Но вы видели соединение Uponor (не сантехник, поэтому не знаю, как оно называется)? Трубу, которую практически можно гнуть, как угодно, соединяют с чем угодно буквально за секунды одним инструментом. Что может быть проще и быстрее? Самое интересное, что соединение реально надежно...
Чем Wago лучше скрутки с пропайкой? Тем, что ускоряет монтаж и исключает человеческий фактор. И все. Но для себя я лучше скручу и пропаяю, а Wago поставлю разве что на лампочку. Это мое мнение - могу ошибаться.
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04.12.2021 01:38 Ответить
Помиляєшся, троха ти застряг у минулому)) скрутка і пайка радянський архаїзм, купуй сезовські або копосовські розподільчі коробки з клемними рамками і усе буде швидше надійніше і компактніше за твої скрутки...))
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04.12.2021 11:37 Ответить
Роликов пересмотрел? Существует только два типа соединения, которые разрешены для скрытого монтажа. Это обжимные гильзы и пайка. Пайка сейчас запрещена для заземляющих проводников (да и вообще не рекомендуется). Но не потому, что соединение плохое, а потому, что рукожопы мало того, что паять не умеют, так еще и кислоту могут использовать для облегчения процесса. Никакие клеммные колодки для скрытого монтажа применять нельзя - это обслуживаемые соединения. Единственное место, где их применение имеет смысл, это в щитах или при соединении разнородных проводников в доступных коробках (что в принципе уже не актуально). Их продвигают не потому ,что они надежнее, а потому, что они быстрее и компактнее. А коробки, доступные для обслуживания - вот это как раз советский архаизм. Нормально смонтированная электрика в обслуживании не нуждается.
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04.12.2021 21:46 Ответить
Не считая щитов конечно же. В них контакты нужно подтягивать. Ну и про соединение сваркой забыл - оно тоже разрешено для скрытого монтажа.
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08.12.2021 20:00 Ответить
Закручуй контакти динамометричною викруткою по мануалам виробника))) тоді тобі залишиться лише нагавіці підтягувати...)))
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09.12.2021 21:51 Ответить
У меня нет динамометрической отвертки. Ты что-то имеешь против нее? И какое отношение имеет усилие затяжки к текучести проводников? Да медь лучше алюминия в этом плане, но ты сильно удивишься, попробовав обтянуть клеммное соединение, через которое запитан, к примеру, бойлер, уже через год. Поэтому клеммники не предназначены для скрытого монтажа. И гарантия на соединение всего пару лет. А срок службы обжимки/пайки/сварки равен сроку службы кабеля, т.е. несколько десятков лет. Разницу понимаешь? Сделал раз, зашил и забыл. Читай ПУЭ - там все есть.
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09.12.2021 22:34 Ответить
Клемні коробки клали чехословаки на своїх багатоповерхівках ще у 83 році на алюміній без динамометричних викруток, стоять досі, поки до них не потрапили любітєлі скруток, пайок, сварок і різного радянського лайна, разніцу панімаєш?))) скорше всього ні)))) паяй, вари, крути далі, тільки не рекламуй це жахіття...)))
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13.12.2021 23:56 Ответить
ПУЭ - жахіття? Я не пойму, ты работаешь электриком, но ни разу не видел сгоревшего из-за плохого контакта автомата? А там площадь контакта в разы больше, чем в предлагаемых тобой клеммных колодках. Это как спор инженера с ПТУ-шником (если что, то я заканчивал не ПТУ ). Я знаю достоинства и недостатки различных соединений, знаю почему некоторые из них запрещены, знаю, почему некоторые можно использовать только в слаботочных цепях, а ты уперся в одно соединение, потому что "дома стоят с 83-го года". Охренеть аргумент! Клеммная колодка не плохое соединение, а обслуживаемое. Разницу понимаешь? Его нельзя использовать для скрытого монтажа.
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14.12.2021 10:24 Ответить
Якщо у твоїх скрутках така велика площа контакту і вони не обслуговуються апріорі чому ти, не петеушник їх при такій надійності кладеш у коробки а не муруєш у стіну?))) Ти свої чудо-скрутки крутиш динамометричними пасатіжами...)))
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30.12.2021 11:55 Ответить
Бросай пить. Водка - зло.
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30.12.2021 12:05 Ответить
Це не гірше за вертіння скруток у електриці тими хто закінчив мгу...
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30.12.2021 13:04 Ответить
Клемна колодка знаходиться у такій самій коробці як твоя срана скрутка і не треба закінчувати мгу аби зрозуміти що контакти на клемній рамці займають менше місця, компакніше і не потребують додаткової ізоляції і надійніше за скрутку за рахунок площі)) може тобі хоча б пту зачінчити аби у твоїй скроні активувати щось більш суттєве за скрутку...?)))))
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30.12.2021 12:16 Ответить
Я в одном из первых постов писал, еще до того, как ты встрял, почему полиэтилен заменил стальную и медную трубы и почему внедряли клеммники. И то и другое сделано для простоты и скорости монтажа и компенсации рукожопости мастера. Никакого отношения к качеству и долговечности это не имеет. Еще раз для особо одаренных: контакты в клеммных колодках нужно обтягивать - это обслуживаемое соединение, к которому должен быть доступ. Хотя если ты просто лампочки подключаешь то можно забить (хотя для лампочек гораздо проще, лучше, быстрее и надежней использовать те же WAGO). Паянное, сваренное или обжатое соединение именно просто муруется в стену. В коробке, но замуровывается. Или зашивается на потолке - без проблем. Доступ к нему не нужен. Вот и вся разница. Ты видел коробки в современных ремонтах? В отличие от одноклеточных, которые пользуются только одним соединением, я на скрутках не зациклен - использую все типы соединений, кроме сварки (хотя не считаю ее плохим соединением), даже твои винтовые клеммники и колпачки СИЗ.
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30.12.2021 13:13 Ответить
Ти навіть не одноклітинне, ти звичайне зайво хромосомне створіння схиблене на скрутках)) тобі вже навіть wago файне))) головне не забубувай про чудотворні скрутки у екстазі трєзвой дискусії...)))
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30.12.2021 13:35 Ответить
Дятел, бросай пить. Я никогда ничего не имел против ваг в освещении. Нормальный клеммник. Даже идиоты, типа тебя, не накосячат.
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30.12.2021 14:13 Ответить
Звісно, Wago зручна річ))) а так зазвичай косячать скрутчики-олігофрени твого типу, з вами вже нічого не поробиш, радянська школа дебілів))) повиздихаете як дінозаври і світу стане легше...)))
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30.12.2021 14:30 Ответить
Дебил, скрутку в чистом виде используют только электрики из ЖЭКа. Нормальные электрики соединяют опрессовкой, сваркой, пайкой. На отвертку денег насобирал ,а на обжимные клещи нет? Хреновый из тебя электрик. Ну а к сварочному или паяльнику тебя точно подпускать нельзя.
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30.12.2021 15:20 Ответить
Простое видео для тупых рукожопов, которые понятия не имеют о электромонтаже (не в обиду автору ролика - ролик реально поможет новичкам соединить провода):

https://www.youtube.com/watch?v=q3vQKoy7MxI

Пользуйся - это для тебя. Реально проще не придумаешь. Автор - молоток. Серьезный недочет в ролике - часть проводников, покрытую изоляцией, скручивать не нужно! А чтобы этого не делать, нужно фиксировать проводники теми же плоскогубцами.
Чувак, я перепаивал выводы на джойстики на платах в игровых приставках, да и сами джойстики, когда учился в 5-м классе, качественно перепаивал. Ни с одним из моих соединений никогда проблем не было. Есть паянные соединения которые работают уже 5 лет без всяких манипуляций под нагрузкой 20А+ 24/7. То, что там нет проблем, подтверждает тепловизор... А тут ты, с клеммными колодками... Реально смешно.
Повторю свой первый комментарий: "Чем Wago лучше скрутки с пропайкой? Тем, что ускоряет монтаж и исключает человеческий фактор. И все. Но ДЛЯ СЕБЯ я лучше скручу и пропаяю, а Wago поставлю разве что на лампочку" . Что из написанного до тебя не доходит?
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31.12.2021 02:22 Ответить
Я радий що тобі такі відосіки допомогають відчути себе троха вище за плінтус на будівництві...)))
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03.01.2022 15:46 Ответить
Клоун, я тебе даже указал, что этот электрик сделал неправильно. Кроме того он еще и провода скрутить под винтовой зажим умудрился. Так что мне такие видосики точно не нужны - я бы такую работу не принял. Но для рукожопов, типа тебя, пойдет - подобные ошибки совершают практически все современные горе-монтажники.
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03.01.2022 17:46 Ответить
Це твої батьки зробили щось нє правільно коли тебе правили))) їм і указуй ці відосікі))) у мене технагляд усе приймає...
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03.01.2022 17:52 Ответить
Ну вот такой сейчас технадзор. Поэтому и оставили для современных горе-сантехников и горе-электриков только те соединения, где накосячить просто физически невозможно. И то умудряются.
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03.01.2022 18:00 Ответить
Горє сантехнік це ти))) який кінчає від лего upanor))) та скруток у електриці...))))
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06.01.2022 01:37 Ответить
Ты снова нажрался? Завязывай - совсем мозги пропьешь!
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06.01.2022 02:12 Ответить
Ролікі тобі треба дивитися))) я вже надцять років роблю на клемних рамках, так робили ще у чехословатчині а тепер стандарт ЄС, вам совкодрочерам звичайно ********* скрутки, крутіть і паяйте далі, не пощастило вашим клієнтам))) і не забувайте мастурбувати на технології срср))) можете тричі паяти скрутку по ерпецешному...)))
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09.12.2021 21:49 Ответить
Европеец, мне все равно где и на чем ты работаешь. Тебе нельзя доверять даже лампочки подключать. Я видел, как выгорают даже посеребренные контакты в промышленном оборудовании, если их не обтягивать. А сколько видел выгоревших клеммных колодок всех типов, ты даже не представляешь. И при этом я не занимаюсь монтажом электропроводки.
Каким боком здесь технологии СССР, если разрешенные способы монтажа прописаны в ПУЭ? Ты хочешь поспорить с ними?
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09.12.2021 22:14 Ответить
Сперечатися не має з ким))) вас не видно)) ви прозорі ...)))
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13.12.2021 23:50 Ответить
Є файні майстри які якісно роблять і електрику і сантехніку, ліпше звертай увагу на інструмент яким роблять майстри, у файного майстра файний дорогий інструмент і його багато тому він може зробити якісно багато чого на будівництві, а від решти дійсно треба триматися як най далі...
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04.12.2021 11:30 Ответить
видел я твоих файных мастеров по электрике их уровень это лампочка - выключатель хотя попалась одна бригада они даже с проходными справились кривовато конечно немного но работало а вот щиты они уже не потянули но это скорей исключение из правил
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04.12.2021 11:43 Ответить
Я видел бригаду "дорогих" плиточников с топовым инструментом, которые не умеют класть плитку. Электриков-рукожопов с дорогим инструментом тоже хватает. У сантехников инструмент по умолчанию дешевым быть не может. Даже китайский комплект для обжимки стоит денег. Так что сейчас это уже не показатель.
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04.12.2021 21:51 Ответить
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03.12.2021 17:31 Ответить
из-за флобера на 7 лет? непогано
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03.12.2021 17:31 Ответить
один умный чел сказал. хочеш кого то вальнуть, садись в тачку и дави. ответственность минимальная. за труп дают как за ранение из травмата
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03.12.2021 19:06 Ответить
если докажут умышленный наезд то получишь за такой наезд по полной как за умышленное убийство - дурак твой "умный человек" да за дтп со смертельным исходом можно получить 5-7 лет и большой шанс на условно досрочное
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03.12.2021 19:22 Ответить
на то он умный человек, чтоб не попасть на умышленное.....
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03.12.2021 19:42 Ответить
флобер - не травмат, это игрушка чуть сильнее пневмы
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04.12.2021 03:05 Ответить
нормал. меньше пока что дебилов будет на свободе.
я х.з., но что он хотел сделать?
ранить? ну да и получил срук, еще повезло шо у раненого не "упала планка" и он не "мажор-штукатур", и не получил 2 условно..... выздоровоения терпиле, ой, потерпевшему.
как так ремонт надо сделать шоб аж пулю схватить?
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03.12.2021 17:36 Ответить
Поки що буде менше дебілів, що портять дорогі будматеріали, видаючи себе за майстра по ремонту квартир.
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03.12.2021 18:22 Ответить
ну прикинь хоть приблизительный сценарий такого наезда или "умного человека" попроси и увидишь что шансов что бы все прошло гладко 99%
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03.12.2021 22:43 Ответить
лучше бы он из гранатомета пульнул - статья все равно та же
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03.12.2021 17:36 Ответить
Разборки на Борщаге они такие - бессмысленные и беспощадные! Мониторим квартиру на Курбаса после ремонта за пол цены, если стрелявший ковбой хозяин квартиры
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03.12.2021 17:36 Ответить
Фото ремонта в студію будь ласка.
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03.12.2021 17:43 Ответить
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03.12.2021 17:56 Ответить
сканенавижу строителей
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03.12.2021 18:23 Ответить
При такой планировке нельзя не добежать.
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03.12.2021 18:32 Ответить
очень практично, удобно и дизайнерски выверено
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03.12.2021 20:37 Ответить
Есть такая фишка в Одессе в старом городе...по крайней мере в совке хорошо практиковалось...Ибо альтернатива туалет во дворе где могут подрезать...а под стол прятали, чтобы сосед снизу не настучал, что санузел установлен незаконно..и тогда могли прийти демонтировать канализацию..и опять ходи срать во двор...
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03.12.2021 23:35 Ответить
всьо пучком. за 3-7 років освоїть спеціальність штукатура-краснодєрєвщика. можна уже записуватись в чергу.
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03.12.2021 17:46 Ответить
тяу-тяу-тяу-тяу! Продаст автивку, выплатит мусорам и терпиле, терпила дело заберёт.
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03.12.2021 17:50 Ответить
знаешь от чего я тупо "вылягаю"??? так от этого же ... купили квартиру и сразу "ремонт".... б*же, это даже сбоку звучит крепко.
типо кособокие построили, лохи купили и кособоких опять наняли шоб.... "ремонт" наделали, а потом вот такие новости...... ну да, не смешно шо кто то погибнуть мог, но все же....... ой
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03.12.2021 19:26 Ответить
По моему типка просто жаба задавила, не смог с оговоренной суммой расстаться, надумал дое..ться за качество.Сейчас двушку отпердолить и обставить кухней и сантехникой в 20к зелени встанет.
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03.12.2021 19:49 Ответить
та понятно шо из за ремонтика не стрелял бы там никто.
но да, смешно же как у нас - тока купил и сразу ремонт... это вот как бы машину купиил и ... хотя да, в совке так и было.
не говоря о Запорожце - вот это были ремонты... тьху
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03.12.2021 19:52 Ответить
ну а что вы хотите, там перемычки под газоблоками в проёмах из палок деревянных.. доктор сказал - ремонт !
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03.12.2021 19:59 Ответить
кстати, вы это слушали?
звернення - я вот в обед слушал.... это как то, извиняюсь, но как бы .... зомбирует, понимаю шо бред и т.д.
но реально ... такую несет хрень и я - обоэание включаю(на подсозналке просто)
... что то такое есь - даже в другой вкладке - вообще будто гипноз... как то ак
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03.12.2021 20:10 Ответить
Я не слушаю, потому что смысл его речи теряется в образе воскресшего в расцвете лет Леонида Ильича.., сияющий лик затмевает смысл сказанного так сказать.
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03.12.2021 20:17 Ответить
ну да, просто.... фоном включил и оно как бы... вот пересиль ся и послушай.те.
фоном даже под другие действия(можно смотреть котиков и Тигров))
может я просто верю всякому говну - понимаю шо п*здит, но блин как же круто. новый смысл - "крутооб*****"(чел, поверивший зверненню Зели))
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04.12.2021 09:53 Ответить
По моему типка просто жаба задавила, не смог с оговоренной суммой расстаться,
Меня жаба давит. Но буду расплачиваться. Кэш берёте? Купюры 200 грн принимаете?
По стеночке, поштукатуренной. Берём ваше правило 1,5 метра и прикладываем к стенке.
Количество купюр которые пролазят между стенкой и правилом я оставляю себе?
Чем длинней правило, тем больше денег я себе оставлю.
Но это копейки. Лучше всего смотрится чёрная нитка натянутая по диагонали пластикового потолка.
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03.12.2021 20:22 Ответить
Мы можем назначить вам лечение. Пациенты, которые сами себе задают вопросы и сами на них отвечают, как правило имеют первичную стадию шизофрении.
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03.12.2021 20:26 Ответить
"....предмета, спеціального пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень." Джерело: https://censor.net/ua/p3303275
Як все швидко у них. А, раптом, це предмет для спортивної стрільби по паперовим мішенькам?
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03.12.2021 17:53 Ответить
А если бы просто набил им морды, то ничего бы ему небыло.
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03.12.2021 18:03 Ответить
52 года, а мозгов ноль. Еще бы пневматический пистолет достал, А еще лучше - водяной.
Детский сад.
И работничков нужно контролировать ежедневно, а не приезжать на прием работы.
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03.12.2021 18:19 Ответить
я так и делал.
расковыряли потолок, намазали штукатуркой, говорю- на.. вы это делаете, я же просил гипсокартоном - вот жеж гипсокартонт купил такой как вы просили. переделывайте
а... мы заболели. все. неделю болеют, завтра выйдут. нет вот завтра точно.
вышли на 2 дня
ой мне на голову арматура упала - какая на арматура?!
упала... кровь идет.. вызвал скорую , сотрясение мозга, я болею, оплатите мне лечение.

гад хорошо что больше не появился а то бы у него было реальное сотрясение мозга.
ненавижу строителей.
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03.12.2021 18:26 Ответить
вы ещё не сталкивались с верующими строителями. У них Боженька делает всё - проекты, следит за качеством и уровнями. Естественно, к косякам они отношения не имеют - Боженька не с той ноги встал.
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03.12.2021 19:40 Ответить
ахаха, ну да, чо там этой боженьке, она просто 7000 взад сделала только Вселеную, да и то криво...(капец как)
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03.12.2021 20:03 Ответить
нужно нормальных специалистов нанимать на работу и платить как положено.
а если вы нанимаете лишь бы подешевле,то кто ж тогда ******* кроме вас?
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03.12.2021 19:10 Ответить
в принципе да, если нанимают для Путина - сразу говорят - делайте хорошо, а не то... то что упадет от страха в ботинки - искабу будут аж на камчатке(да и кому то надо будет)
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03.12.2021 19:31 Ответить
Бред про контролирование ежедневно.
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03.12.2021 19:15 Ответить
ну как сказать допустим маляров , штукатуров еще как то можно проконтролировать а вот к примеру как проконтролировать электромонтажников ?
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03.12.2021 19:30 Ответить
спокойно - Иван Петрович, так, вы сделал тут, да, ваше место жительства нам известно, вот еще день работы если сделал херово, время пошло.
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03.12.2021 19:33 Ответить
я жизнь прожил и не одну квартиру менял с переездами и ремонтировал со времён совка ещё . этих мастеров как правило животных аферистов с их ценами нужно стоять над телом и смотреть что и как они делают. мало того что цены космические ни за что. воруют инструменты и строй материалы, делают брак, зачастую самозванци а не мастера .было выгонял нафиг домой...* работа кв .метр уложить линолеум и в долларах называет цену кв.метра . лежит рулон линолеума на полу....я его от злости ногой толкнул, рулон на всю комнату развернулся и уже и уложен говорю.. хахахаха вот и весь ему квадратные метр.... оборзели совсем уже .цены не справедливы на ремонтные работы во много раз!!!
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03.12.2021 19:47 Ответить
Тепер потерпілий зробить у себе ремонт за кошти стрілявшого !)))
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03.12.2021 20:05 Ответить
Думаю что ответчик влетел на 15к зелени минимум. Это чтобы условным отделаться. Ну ничего, за годик отобьёт, чай, не 7 лет турмы.
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03.12.2021 20:31 Ответить
не смеши, это хулиганка. У нас убийц задешевле отпускают
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03.12.2021 20:45 Ответить
кого ты лечишь, на убийстве вообще навара нет.
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03.12.2021 20:52 Ответить
Это ты тут туфту паришь, на убийстве как раз и следаки и судьи хорошо подымаются. С другой стороны, у них нет таксы в зависимости от тяжести преступления, они сразу тебе в карман заглядывают и сумму называют, ровно, чтобы ты в состоянии был её достать в разумные сроки.
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04.12.2021 01:27 Ответить
подымаются там, где терпила в состоянии забрать заявление.
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04.12.2021 01:49 Ответить
в чем то я его даже понимаю. Одного из прорабов своих сам бы пристрелил с удовольствием. Такие ублюдки жить не должны. Рассказывал сказки что их фирма работает со специалистами высшей квалификации и высокими расценками, а по факту нанимавший пару алкашей, делавших неспешно ремонт за копейки с соотв качеством. Когда понял какой ****** надвигается - выгнал псину подсрачниками, отделался в итоге только полной переделкой проводки, слава Богу еще не успел зашить все плиткой
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03.12.2021 20:44 Ответить
Нехай радіє, що не закатали нахєр.
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03.12.2021 20:51 Ответить
кацап, тут водки нет, тебе на мокша.ру
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04.12.2021 01:25 Ответить
Лично у меня после очередного ремонта появилось желание развесить строителей по деревьям ... С трудом сдержал ... И самое обидное что не важно сколько платишь , нанимаешь бригаду занедорого , или обращаешься в крупную компанию ... Приезжает толпа рукожопов которые бочинят везде где можно и тащат все что попадается на глаза
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04.12.2021 09:33 Ответить
А вони з якої планети прилітали, ті будівельники? Чи ти, коли б влаштувався працювати в ту бригаду, працював би не так, як вони? Та так само! І працював би так само, і тягнув би так само. Так що...
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05.12.2021 15:59 Ответить
"А был бы у строителя "МАУЗЕР"! Ото была было бы кино! Два трупа как минимум, а прибежали бы соседи со своими пистолями-то же полегли и бы смертью храбрых. Даешь кажному жителю Украины по револьверту и деньху оружейной мафии!
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03.12.2021 21:11 Ответить
Лучше сразу FN P90. И чтоб патроны продавались на каждом углу, а то он как будто их жрет, а не стреляет. С другой стороны, я гарантирую, через пару месяцев все были бы взаимно вежливы и уважительны, сроки и объемы работ точно соответствовали бы контракту, а должники долги приносили за пару дней до оговоренного срока.
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04.12.2021 01:32 Ответить
Это ты "гарантируешь", патамуша в телефоне много в стелялки играл. А я гарантирую, шо через полгода в Украине таких "любителей стелялок" уменьшится миллионов на 10, путем перемещения отстреляных тел на близлежащие кладбища. Хотя,может это и правильно, не находишь?
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04.12.2021 10:49 Ответить
Да-а, сарказм не самая лучшая твоя сторона...

PS и нет, не угадал, у меня в телефоне нет игр вообще. Никаких. А то, что ты сейчас сделал, называется "проекция". Именно ты, наигравшись стрелялок, теперь считаешь, что в реальной жизни все сразу начнут доставать стволы и палить налево и направо. Почему это в армии, к примеру, не происходит?
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04.12.2021 17:46 Ответить
Патамуша ты ишо не вырос из подросткового восприятия окружающей обстановки, а при этом записался в тролли на ферму к оружейникам. Они тебя заставляют галитматью пионерскую писать и думают, шо с помощью таких пацанов смогут продвигать "продажу револьвертов" "Дешева рибка-дешева юшка", ничего у них с такими "креативщиками" неполучицицца, деньги на ветер выбрасывают..
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04.12.2021 20:40 Ответить
"Патамуша ты ишо не вырос из подросткового восприятия окружающей обстановки" - вот за это искреннее спасибо, это лучший комплимент из того, что я слышал ну как минимум последние лет 10. За это я даже готов простить тебе всё остальное, что вылилось из тебя в интернет. И нет, ты таки ничего и не понял, ни сарказм, ни мотив, который сподвигнул написать тот самый первый пост. Но не переживай, есть тут люди и поглупее тебя.
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05.12.2021 03:11 Ответить
Блин... Как я его понимаю...
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04.12.2021 09:29 Ответить
Кто злоумышленник, кто кинул с ремонтом или кто стрелял?
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04.12.2021 12:03 Ответить
Иногда травмат - единственное средство призвать отмороженного к адекватности
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05.12.2021 11:27 Ответить
 
 