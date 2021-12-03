Киевлянин подстрелил 24-летнего мужчину из-за некачественного ремонта, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя мужчинами начался конфликт и один из участников применил оружие. В результате инцидента 24-летний киевлянин получил ранение ноги. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
Как сообщается, в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы. По указанному адресу оперативный дежурный направил патрульных полицейских, следственно-оперативную группу территориального управления полиции и бригаду скорой медицинской помощи.
Как рассказал следователь Святошинского управления полиции Петр Руденко, на месте происшествия правоохранители установили, что во время выяснения отношений из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя местными жителями началась потасовка.
"В ходе конфликта злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. 24-летнего киевлянина с травмой ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. Злоумышленника, 1969 года рождения, задержали за ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У мужчины мы обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", который направили на экспертизу", - рассказал Руденко.
Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений.
Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой, фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.
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Я НЕНАВИЖУ СТРОИТЕЛЕЙ
смотреть всем кто знает, за что люди ненавидят стротелей.
ну, вот где то так.
Ну и еще по поводу нового... Металлическая или медная трубы не стали хуже. Они так и остались самыми надежными, прочными и т.д. И хорошие чугунные радиаторы не хуже новых алюминиевых или стальных. Просто монтаж занимает много времени и сильно зависит от квалификации мастера. И полипропиленовая труба неплохая. Но вы видели соединение Uponor (не сантехник, поэтому не знаю, как оно называется)? Трубу, которую практически можно гнуть, как угодно, соединяют с чем угодно буквально за секунды одним инструментом. Что может быть проще и быстрее? Самое интересное, что соединение реально надежно...
Чем Wago лучше скрутки с пропайкой? Тем, что ускоряет монтаж и исключает человеческий фактор. И все. Но для себя я лучше скручу и пропаяю, а Wago поставлю разве что на лампочку. Это мое мнение - могу ошибаться.
https://www.youtube.com/watch?v=q3vQKoy7MxI
Пользуйся - это для тебя. Реально проще не придумаешь. Автор - молоток. Серьезный недочет в ролике - часть проводников, покрытую изоляцией, скручивать не нужно! А чтобы этого не делать, нужно фиксировать проводники теми же плоскогубцами.
Чувак, я перепаивал выводы на джойстики на платах в игровых приставках, да и сами джойстики, когда учился в 5-м классе, качественно перепаивал. Ни с одним из моих соединений никогда проблем не было. Есть паянные соединения которые работают уже 5 лет без всяких манипуляций под нагрузкой 20А+ 24/7. То, что там нет проблем, подтверждает тепловизор... А тут ты, с клеммными колодками... Реально смешно.
Повторю свой первый комментарий: "Чем Wago лучше скрутки с пропайкой? Тем, что ускоряет монтаж и исключает человеческий фактор. И все. Но ДЛЯ СЕБЯ я лучше скручу и пропаяю, а Wago поставлю разве что на лампочку" . Что из написанного до тебя не доходит?
Каким боком здесь технологии СССР, если разрешенные способы монтажа прописаны в ПУЭ? Ты хочешь поспорить с ними?
я х.з., но что он хотел сделать?
ранить? ну да и получил срук, еще повезло шо у раненого не "упала планка" и он не "мажор-штукатур", и не получил 2 условно..... выздоровоения терпиле, ой, потерпевшему.
как так ремонт надо сделать шоб аж пулю схватить?
типо кособокие построили, лохи купили и кособоких опять наняли шоб.... "ремонт" наделали, а потом вот такие новости...... ну да, не смешно шо кто то погибнуть мог, но все же....... ой
но да, смешно же как у нас - тока купил и сразу ремонт... это вот как бы машину купиил и ... хотя да, в совке так и было.
не говоря о Запорожце - вот это были ремонты... тьху
звернення - я вот в обед слушал.... это как то, извиняюсь, но как бы .... зомбирует, понимаю шо бред и т.д.
но реально ... такую несет хрень и я - обоэание включаю(на подсозналке просто)
... что то такое есь - даже в другой вкладке - вообще будто гипноз... как то ак
фоном даже под другие действия(можно смотреть котиков и Тигров))
может я просто верю всякому говну - понимаю шо п*здит, но блин как же круто. новый смысл - "крутооб*****"(чел, поверивший зверненню Зели))
Меня жаба давит. Но буду расплачиваться. Кэш берёте? Купюры 200 грн принимаете?
По стеночке, поштукатуренной. Берём ваше правило 1,5 метра и прикладываем к стенке.
Количество купюр которые пролазят между стенкой и правилом я оставляю себе?
Чем длинней правило, тем больше денег я себе оставлю.
Но это копейки. Лучше всего смотрится чёрная нитка натянутая по диагонали пластикового потолка.
Як все швидко у них. А, раптом, це предмет для спортивної стрільби по паперовим мішенькам?
Детский сад.
И работничков нужно контролировать ежедневно, а не приезжать на прием работы.
расковыряли потолок, намазали штукатуркой, говорю- на.. вы это делаете, я же просил гипсокартоном - вот жеж гипсокартонт купил такой как вы просили. переделывайте
а... мы заболели. все. неделю болеют, завтра выйдут. нет вот завтра точно.
вышли на 2 дня
ой мне на голову арматура упала - какая на арматура?!
упала... кровь идет.. вызвал скорую , сотрясение мозга, я болею, оплатите мне лечение.
гад хорошо что больше не появился а то бы у него было реальное сотрясение мозга.
ненавижу строителей.
а если вы нанимаете лишь бы подешевле,то кто ж тогда ******* кроме вас?
PS и нет, не угадал, у меня в телефоне нет игр вообще. Никаких. А то, что ты сейчас сделал, называется "проекция". Именно ты, наигравшись стрелялок, теперь считаешь, что в реальной жизни все сразу начнут доставать стволы и палить налево и направо. Почему это в армии, к примеру, не происходит?