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Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Полный аншлюс

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Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Впервые в истории...

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Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Величайший

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Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Зе!переворот

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Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Логическое объяснение

Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Великолепный дизайн!

Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Лимитированное издание

Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

История переворота

Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Задача

Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Наглядно...

Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Состояние дел

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Топ комментарии
+67
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04.12.2021 11:06
+62
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04.12.2021 11:12
+59
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04.12.2021 11:14
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04.12.2021 11:06 Ответить
Цюцюрон, чо...
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04.12.2021 11:24 Ответить
ну да, Плутарх вздремнул
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04.12.2021 11:42 Ответить
...і прокинувся в кошмарі "відцвілвлілея, туфліпополам"

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04.12.2021 11:53 Ответить
Огнедышащий Ринат.
Как сказал бы Хрюн Моржов :" "Мощно задвинул, внушает!"".
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04.12.2021 12:20 Ответить
путін - *****!
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04.12.2021 11:06 Ответить
во истину - ***** !
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05.12.2021 22:12 Ответить
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04.12.2021 11:06 Ответить
я бы не был так категоричен .ахметов свое дело знает и сделает.зря зеленый нацюцюрнык начал батон крошить на рината
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04.12.2021 11:10 Ответить
То так ,цей хлопчик не пальцем роблений !!!))
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04.12.2021 11:12 Ответить
И я не буду столь категоричен, но этот цирк со всякими "переворотами" разбивается о простые факты : Шмыгаль - человек Ахметова, и один из замов Тимофеича, назначенный несколько дней назад, тоже ахметовский.Робiть висновки, панове.
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04.12.2021 12:41 Ответить
Не все люди, которые начинали с Ахметовым, остаются верными ему до конца.
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04.12.2021 14:54 Ответить
и лишь единицы из них доживают до глубокой старости.
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04.12.2021 19:37 Ответить
Не в бровь а в глаз
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04.12.2021 21:37 Ответить
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04.12.2021 11:29 Ответить
я это слушал - очень круто было... даже подумал шо я папуас, а говорилось про Швейцарию....
но очень грамотно говорил президент, если у вас тоже нету логического мышления
там в чате на Ютубе когда Зеля говорил - текучесть коментов была - как в Макдаке. даже х.з., боты это все или реально возмущенные граждане.
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04.12.2021 11:10 Ответить
Якби ти не сідав за комп постійно "угашеним" - ти ти-б відразу все розумів! Бо у тебе (як і у "зеленого блазня") не думки в коментарях , а "сплошной поток сознания" Тільки у нього - від кокаїну , а у тебе - від випивки!
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04.12.2021 12:06 Ответить
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04.12.2021 12:21 Ответить
Промова була сильна.
Таку .... мову нести з таким виглядом - це просто уважуха і т.д.(але розуміємо шо звіздить)
Просто сміємось зі срускіх - їм таке кожен день вливають в пащі і вуха.
Звісно що ми можемо виключити і послати президента, а там за теке = "бутилка та швабра".
Ну реально - промова крута була. І ще про німців критично говорять - тоді тупо газети і радіо було, тобто мало інструментів, а тут - яяяк загундосить = всі лежать від абажанія.
сам ви п.яний, ну і шо? я хоча би не христоїд.(не вірю шо "світу" 7000 років)
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04.12.2021 13:55 Ответить
Ну я ж і кажу - "сплошной поток сознания" Що у тебе що у нього! Або як мій старий колись казав "Сіро-буро-малинове" чи "Смесь бульдога с носорогом - с разновидностью быка"...
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04.12.2021 14:15 Ответить
ні й слава Лєніну.
я просто фоном слухаю, он тільки що Разумков говорив... так що "пресловутий" Геббельс... мєлкий шкоднік.
https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw

сам скажи - в ті часи би тебе це все ось - не зомбувало?
так шо не треба за "73%" говорити. я то не ходив на вибори, три рази, але реально - не дивуюсь за то шо тупо зомбанули.
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04.12.2021 14:23 Ответить
"Закусювать" не забувай!!!
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04.12.2021 15:33 Ответить
так тепер тільки пиво, вчора-позавчора жер "боярку".
нормально пишу, акуратно(правда хотів би не писати тут, ну, не бути писуном шо не має роботи, ось як і ви, дєд)
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04.12.2021 15:38 Ответить
Не допоможе! Тебе тиждень (як мінімум) не можна взагалі до спиртного і комп"ютера допускать - поки "похмільний (абстинентний) синдром не пройде!
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04.12.2021 15:47 Ответить
тільки мнєнія дідів забракнуло послушать(бере балалайку, лайку та медвідя, йде в тайгу за водков)
https://www.youtube.com/watch?v=uqSVCm_F3YQ
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04.12.2021 15:50 Ответить
"Мнєніє" "п"яної мавпи" мене мало цікавить!
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04.12.2021 16:10 Ответить
вдалий діагноз пане лікарю, щодо "угашеного", але спірно, що "сознания"... Вчора, воно влаштувало собі ж аншлаг: 03.12.2021 15:13
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04.12.2021 14:25 Ответить
Та я йому вже рік про це пишу! "Набереться" - як жаба мулу" і варнякає на форумі - "мізки затрахує" усім
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04.12.2021 14:53 Ответить
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04.12.2021 11:11 Ответить
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04.12.2021 11:12 Ответить
Україна отримала величезний ганебний спадок від багатовікової асиміляції українців московітами і процес асиміляції,на жаль, триває далі !!!)))
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04.12.2021 11:15 Ответить
Ну да по оккупированному Крыму видно
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04.12.2021 11:41 Ответить
А ще у спадок нам достались московити, які асимілюватися не бажають і Московія під побом яка по максимуму саботує такі процеси, не гребуючи ні підкупом, ні змоваою, ні вбивствами...
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04.12.2021 11:55 Ответить
Українці ,власною волею ,мають більш наполеглево нищити в собі москаля ,саме кремлівські гниди та корумповані гельмінти головна загроза Україні ,як державі і українцям ,як нації !!!)))
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04.12.2021 12:03 Ответить
Я кажу про етнічних московитів, яких сюди селили ешелонами і які б'ють себе копитом у груди і кричать що вони тут завжди жили, а землі "исконно их"
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04.12.2021 17:09 Ответить
Розпорошення нації ,це один з елементів асиміляції !! Першим було знищення Запорізької Січі !!!А на їх землі ,в їх оселі завезли вселяких кріпаків з Вологди та Костроми !!!)))
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04.12.2021 17:16 Ответить
А на їх землі ,в їх оселі завезли вселяких кріпаків з Вологди та Костроми ,"споконвечное русскоязичное население" України !!!)))
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04.12.2021 17:18 Ответить
100 баллов
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04.12.2021 17:19 Ответить
Завезли рабов с рабской психологией.
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04.12.2021 17:20 Ответить
Так саме сталось після розкозачення Донбаса в 30-их роках !!! Завезли після війни вселяку гопоту з усього СРСР !!!))
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04.12.2021 17:28 Ответить
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04.12.2021 13:07 Ответить
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04.12.2021 11:14 Ответить
В одном прекрасном городе люди выбрали себе Правителя. Правитель очень обрадовался выбору горожан и подумал: "Это же какой я классный, раз люди меня выбрали". Явился ему Ангел и говорит: "Что ты размечтался о себе? Народ этот согрешил, и Бог послал им тебя. Просто хуже не нашел."
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04.12.2021 11:29 Ответить
Насправді, Зе не вміє грати своїм двадцять першим пальцем на роялі.
Він і тут збрехав !
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04.12.2021 11:34 Ответить
😢А я мала надію,що воно хоч на щось здатне...
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04.12.2021 11:36 Ответить
В способности врать и вешать лапшу на уши, мы уже убедились.
Но так, как совершенству нет предела...посмотрим дальше.)
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04.12.2021 12:05 Ответить
Зустічаються якось два равина в Одесі. Один другого питає:

Вы слышали, чем закончилась инициатива по строительству новой хоральной синагоги в Киеве?
Нет…
Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условие, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!

- Прахаботы, вы задрали своей клеветой! «Зеленский не играл членом

на пианино!!! Хотя-бы, потому, что не имеет музыкального образования… Как можно играть, не зная нот?!... Он, просто, член на клавіатуру положил, а звучала «фанера»…

Так она у него и сейчас звучит…



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04.12.2021 12:18 Ответить
Да он и страной руководит под "фанеру" офиса и коломойки. )
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04.12.2021 12:32 Ответить
Ну так саме на це я і натякаю!!!
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04.12.2021 12:58 Ответить
До тогож і номер з грою фуем на роялі змавп'ячив в американського коміка 60х років.
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04.12.2021 12:10 Ответить
не знав, що Бенні Гілл- американець, надіюсь із племені шаєн?
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04.12.2021 13:38 Ответить
Національністю ,як і расєян,не цікавився. А от громадянство США - він мав.
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05.12.2021 21:05 Ответить
сам зрозумів, що зморозив?
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05.12.2021 22:00 Ответить
А ти зрозумів відповідь,чи це за межами можливостей?
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06.12.2021 00:56 Ответить
ти дурник чи бовдур?


Громадянство
Велика Британія

Діяльність
актор, комік, кіноактор, співак, сценарист, телеактор
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06.12.2021 01:16 Ответить
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04.12.2021 11:49 Ответить
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04.12.2021 11:27 Ответить
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04.12.2021 11:33 Ответить
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04.12.2021 11:33 Ответить
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04.12.2021 11:34 Ответить
а чем труба для зелебобика лучше фака? труба ему-значит труба
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04.12.2021 11:40 Ответить
пуганая ворона трубы боится)
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04.12.2021 11:42 Ответить
пуганая ворона - ворона навчена.
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04.12.2021 13:07 Ответить
Зе-пустомеля.
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04.12.2021 11:40 Ответить
- Почему у зебилов все новости в будущем времени?

- Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...

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04.12.2021 12:21 Ответить
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04.12.2021 11:47 Ответить
- Куме! Ну і як себе на Вашу думку почувають себе прихильники "найвеличнішого "кота в мішку" після "екватора" його правління?
- Розгублені! Вони думали що отримали "сфінкса" за мільйон доларів , а виявилося блохасте нещастя з підворіття Кривого Рогу!
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04.12.2021 12:26 Ответить
***** - Президент, саньок!
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04.12.2021 13:06 Ответить
Класс.
Даже с дизайном футболок зеленые не смогли не обосраться.

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04.12.2021 12:14 Ответить
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04.12.2021 12:33 Ответить
О, клас!!!

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04.12.2021 12:28 Ответить
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04.12.2021 14:08 Ответить
згадайте як
два твіти від Офісу президента допомогли стабілізувати гривню. а тут якийсь пєрєварот
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04.12.2021 15:40 Ответить
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04.12.2021 17:09 Ответить
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04.12.2021 19:55 Ответить
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06.12.2021 14:52 Ответить
 
 