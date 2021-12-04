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Путинский аншлюс, Зе!переворот, величайший лидер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Полный аншлюс
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Величайший
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Зе!переворот
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Логическое объяснение
Великолепный дизайн!
Лимитированное издание
История переворота
Задача
Наглядно...
Состояние дел
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Топ комментарии
+67 Yuriy Smith
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+62 Ksenia VB
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+59 Ksenia VB
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Как сказал бы Хрюн Моржов :" "Мощно задвинул, внушает!"".
но очень грамотно говорил президент, если у вас тоже нету логического мышления
там в чате на Ютубе когда Зеля говорил - текучесть коментов была - как в Макдаке. даже х.з., боты это все или реально возмущенные граждане.
Таку .... мову нести з таким виглядом - це просто уважуха і т.д.(але розуміємо шо звіздить)
Просто сміємось зі срускіх - їм таке кожен день вливають в пащі і вуха.
Звісно що ми можемо виключити і послати президента, а там за теке = "бутилка та швабра".
Ну реально - промова крута була. І ще про німців критично говорять - тоді тупо газети і радіо було, тобто мало інструментів, а тут - яяяк загундосить = всі лежать від абажанія.
сам ви п.яний, ну і шо? я хоча би не христоїд.(не вірю шо "світу" 7000 років)
я просто фоном слухаю, он тільки що Разумков говорив... так що "пресловутий" Геббельс... мєлкий шкоднік.
https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw
сам скажи - в ті часи би тебе це все ось - не зомбувало?
так шо не треба за "73%" говорити. я то не ходив на вибори, три рази, але реально - не дивуюсь за то шо тупо зомбанули.
нормально пишу, акуратно(правда хотів би не писати тут, ну, не бути писуном шо не має роботи, ось як і ви, дєд)
https://www.youtube.com/watch?v=uqSVCm_F3YQ
Він і тут збрехав !
Но так, как совершенству нет предела...посмотрим дальше.)
Вы слышали, чем закончилась инициатива по строительству новой хоральной синагоги в Киеве?
Нет…
Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условие, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!
- Прахаботы, вы задрали своей клеветой! «Зеленский не играл членом
на пианино!!! Хотя-бы, потому, что не имеет музыкального образования… Как можно играть, не зная нот?!... Он, просто, член на клавіатуру положил, а звучала «фанера»…
Так она у него и сейчас звучит…
Громадянство
Велика Британія
Діяльність
актор, комік, кіноактор, співак, сценарист, телеактор
- Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...
- Розгублені! Вони думали що отримали "сфінкса" за мільйон доларів , а виявилося блохасте нещастя з підворіття Кривого Рогу!
Даже с дизайном футболок зеленые не смогли не обосраться.
два твіти від Офісу президента допомогли стабілізувати гривню. а тут якийсь пєрєварот