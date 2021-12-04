Церемония прощания с погибшим воином 93-й ОМБр Валерием Геровкиным прошла в Краматорске. ФОТОрепортаж

4 декабря на центральной площади в Краматорске Донецкой области состоялась церемония прощания с погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) военнослужащим Валерием Геровкиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Валерий был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) "Холодный Яр", нес службу вблизи Новотроицкого. Он погиб 1 декабря при исполнении воинского долга от рук снайпера незаконных вооруженных формирований (НЗФ). Ему было 22 года.

"Впереди ждала целая жизнь, но ее прервала русская пуля. Не сомневаюсь, что каждому оккупанту воздастся за каждое совершенное преступление. И мы должны быть сильными, чтобы отплатить за каждую потерянную жизнь и вернуть захваченные врагом территории. Вечная память Валерию и всем, кто положил жизнь за Украину!", - написал Кириленко.

Провести в последний путь воина пришли родные, боевые товарищи, знакомые и жители города.

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