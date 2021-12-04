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Церемония прощания с погибшим воином 93-й ОМБр Валерием Геровкиным прошла в Краматорске. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

4 декабря на центральной площади в Краматорске Донецкой области состоялась церемония прощания с погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) военнослужащим Валерием Геровкиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Валерий был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) "Холодный Яр", нес службу вблизи Новотроицкого. Он погиб 1 декабря при исполнении воинского долга от рук снайпера незаконных вооруженных формирований (НЗФ). Ему было 22 года.

"Впереди ждала целая жизнь, но ее прервала русская пуля. Не сомневаюсь, что каждому оккупанту воздастся за каждое совершенное преступление. И мы должны быть сильными, чтобы отплатить за каждую потерянную жизнь и вернуть захваченные врагом территории. Вечная память Валерию и всем, кто положил жизнь за Украину!", - написал Кириленко.

Провести в последний путь воина пришли родные, боевые товарищи, знакомые и жители города.

Читайте также: Вчера от пули российского снайпера близ Новотроицкого погиб воин 93-й ОМБр Валерий Геровкин. ФОТО

Церемония прощания с погибшим воином 93-й ОМБр Валерием Геровкиным прошла в Краматорске 01
Церемония прощания с погибшим воином 93-й ОМБр Валерием Геровкиным прошла в Краматорске 02
Церемония прощания с погибшим воином 93-й ОМБр Валерием Геровкиным прошла в Краматорске 03
Церемония прощания с погибшим воином 93-й ОМБр Валерием Геровкиным прошла в Краматорске 04
Церемония прощания с погибшим воином 93-й ОМБр Валерием Геровкиным прошла в Краматорске 05
Церемония прощания с погибшим воином 93-й ОМБр Валерием Геровкиным прошла в Краматорске 06
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Топ комментарии
+41
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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04.12.2021 16:57
+19
Слава Герою!

Смерть ворогам! Смерть кацапо-ординськiй рассєї-паРашi!
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04.12.2021 17:25
+17
СЛАВА УКРАЇНІ! ХАЙ ЗДОХНУТЬ ПАСКУТИ МОСКАЛІ!
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04.12.2021 17:16
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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04.12.2021 16:57 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ! ХАЙ ЗДОХНУТЬ ПАСКУТИ МОСКАЛІ!
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04.12.2021 17:16 Ответить
Стільки сумних людей на фото... Але чомусь я впевнений - що багато хто з них на наступних виборах знову з радістю проголосують за медведчука, мураєва чи іншу проросійську наво*оч.(
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04.12.2021 17:04 Ответить
Не неси бред, ватники никогда не пойдут прощаться с украинским воином, даже когда друга хоронили(в бою погиб) его отец будучи латентным ватником(птн не причем, украинские политики зарабатывают на войне и т.д.) даже не появился на похоронах.
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04.12.2021 18:35 Ответить
Жаль і співчування.
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04.12.2021 17:20 Ответить
С.У.М.
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04.12.2021 17:23 Ответить
Слава Герою!

Смерть ворогам! Смерть кацапо-ординськiй рассєї-паРашi!
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04.12.2021 17:25 Ответить
Господи, ще дитина... Царство небесне Герою, вічна пам'ять тобі, синочку. Щирі співчуття родині.
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04.12.2021 18:32 Ответить
Воин, мужчина! Светлая память и вечная слава! Смерть российским оккупантам!

Соболезнования родным...
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04.12.2021 21:18 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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04.12.2021 18:50 Ответить
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04.12.2021 18:51 Ответить


Highlander Freeman


@highlander_free

· 2 год

Ввечері у середу, 1 грудня, поблизу Новотроїцького на Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр" 22-річний Валерій Геровкін родом із Краматорська на Донеччині. Його на спостережному посту вбив ворожий снайпер. За день до загибелі бійця кореспондент http://Gazeta.ua
https://twitter.com/highlander_free/status/1467139647306358796

Відео зняли за день до гибелі.
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04.12.2021 18:55 Ответить
А почему наш главнокомандующий ни разу не приехал на похороны погибшего бойца,
чтобы почтить его память?
Не царское это дело? Или памперсы не завезли?
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04.12.2021 19:16 Ответить
Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые и замученные ГРАЖДАНСКИЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
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04.12.2021 19:23 Ответить
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05.12.2021 01:59 Ответить
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05.12.2021 02:00 Ответить
Путіну та підпуйловникам - горіти у Вогні!
Царство Небесне та вічна пам'ять герою...
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05.12.2021 11:10 Ответить
 
 