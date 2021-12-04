Церемония прощания с погибшим воином 93-й ОМБр Валерием Геровкиным прошла в Краматорске. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
4 декабря на центральной площади в Краматорске Донецкой области состоялась церемония прощания с погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) военнослужащим Валерием Геровкиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Валерий был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) "Холодный Яр", нес службу вблизи Новотроицкого. Он погиб 1 декабря при исполнении воинского долга от рук снайпера незаконных вооруженных формирований (НЗФ). Ему было 22 года.
"Впереди ждала целая жизнь, но ее прервала русская пуля. Не сомневаюсь, что каждому оккупанту воздастся за каждое совершенное преступление. И мы должны быть сильными, чтобы отплатить за каждую потерянную жизнь и вернуть захваченные врагом территории. Вечная память Валерию и всем, кто положил жизнь за Украину!", - написал Кириленко.
Провести в последний путь воина пришли родные, боевые товарищи, знакомые и жители города.
Пожалуйста, подождите...
Смерть ворогам! Смерть кацапо-ординськiй рассєї-паРашi!
Соболезнования родным...
Highlander Freeman
@highlander_free
· 2 год
Ввечері у середу, 1 грудня, поблизу Новотроїцького на Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр" 22-річний Валерій Геровкін родом із Краматорська на Донеччині. Його на спостережному посту вбив ворожий снайпер. За день до загибелі бійця кореспондент http://Gazeta.ua
https://twitter.com/highlander_free/status/1467139647306358796
Відео зняли за день до гибелі.
чтобы почтить его память?
Не царское это дело? Или памперсы не завезли?
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
Царство Небесне та вічна пам'ять герою...