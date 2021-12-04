Монастырский и Квин обсудили возможности усиления защиты украинской границы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, они обсудили ситуацию на украинской границе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МВД.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также возможность усиления взаимодействия с учетом новых угроз для Украины.
"Вопрос усиления безопасности государственной границы и раньше был в повестке дня наших встреч, однако сегодня этот вопрос является насущным и нуждается в усиленном внимании", - сказал Денис Монастырский.
В свою очередь Кристина Квин заверила о готовности США продолжать поддержку МВД Украины в случае обострения ситуации на границах Украины.
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