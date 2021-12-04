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Монастырский и Квин обсудили возможности усиления защиты украинской границы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, они обсудили ситуацию на украинской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МВД.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также возможность усиления взаимодействия с учетом новых угроз для Украины.

"Вопрос усиления безопасности государственной границы и раньше был в повестке дня наших встреч, однако сегодня этот вопрос является насущным и нуждается в усиленном внимании", - сказал Денис Монастырский.

В свою очередь Кристина Квин заверила о готовности США продолжать поддержку МВД Украины в случае обострения ситуации на границах Украины.

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Монастырский и Квин обсудили возможности усиления защиты украинской границы 01
Монастырский и Квин обсудили возможности усиления защиты украинской границы 02
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Топ комментарии
+3
Бедная Кристина... -- ...сидит с предателями и договаривается о чести, совести и славе...
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04.12.2021 19:19
+2
В Польше назвали коррупцией работу бывших европейских политиков на РФ
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04.12.2021 20:12
+1
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04.12.2021 23:12
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Бедная Кристина... -- ...сидит с предателями и договаривается о чести, совести и славе...
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04.12.2021 19:19 Ответить
Та Монастирський поки у списку зрадників не фігурує (не чув про таке). А нинішній наш Кабмін після осінніх відставок, то не такий вже і поганий порівняно з минулими роками. От щодо контрабанди, то це реальна проблема досі кардинально не вирішена. Тут і митниця причетна в основному, яка не в системі МВС. А боротьба з корупцією на митниці - це прерогатива ДБР, а не МВС.
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04.12.2021 20:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7XDknbKP93c
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04.12.2021 19:23 Ответить
пістня о любові і квіточку - метнулся в шафу за ґімнастеркой і почті шо стел'нул....
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04.12.2021 19:28 Ответить
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04.12.2021 19:28 Ответить
Не может быть, ведь коррупция только в Украине 😁
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04.12.2021 20:29 Ответить
Та вы еще невидали американской и росийской.
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05.12.2021 04:15 Ответить
"Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону."- хоч би на камеру намордники собі натягнули. Не паляться ні разу. Панам панське ,а лошарам намордники і ширялово!
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04.12.2021 21:24 Ответить
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04.12.2021 23:12 Ответить
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05.12.2021 02:51 Ответить
Мы танков не боимся,потому что каждому из нас есть что терять (Жванецкий)
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05.12.2021 09:36 Ответить
 
 