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Неравнодушные собирают деньги на иммунотерапию для онкобольного бойца 72 ОМБр Сергея Палия, на аукцион выставлен коин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Сергей Палий – 24-летний боец 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев – борется с раком кишечника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Юлии Толмачевой.

Друзья, выставляю на аукцион награду - коин, бойца с 72 бр. Романа Федчука, в поддержку 24-летнего онкобольного бойца с 72 бр. Сергея Палия. Стартовая цена 1000 грн.

Мы все много писали о Сергее, собирали 158 000 грн на 1 ампулу иммунотерапии, которую укололи ему 1 декабря. На 10 января требуется следующая ампула, цена которой также 158 000 грн. Благодаря всем небезразличным людям это удалось сделать. У Сергея рак кишечника 3 ст.

И вот снова прошу всех о помощи. Сергей смело борется с этой болезнью и у него большие планы на жизнь. Но мы все понимаем, что выздоровление может быть только после полноценного лечения. Рак не приговор, и мы все верим, что Сергей справится с этой болезнью, но сможет он это сделать благодаря всем нам", - подчеркивает автор.

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Неравнодушные собирают деньги на иммунотерапию для онкобольного бойца 72 ОМБр Сергея Палия, на аукцион выставлен коин 01

Она отмечает, что отчеты по собранным средствам будет делать волонтер Игорь Буданов.

Также Толмачева оставила счета больного бойца:

Карта Монобанк

4441114424975538

Сергей Палий

Карта Приват

5168 7450 3076 0497

4731 2196 1406 0303

Сергей Палий

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О своем лоте Толмачева написала в комментариях: "В последние годы монеты Coin все больше завоевывают военную приверженность. Для каждого бойца, который получает монету или дарит, - большая честь, повод для гордости от собственных достижений или упоминания о боевых действиях. Наши военные говорят, что это – знак уважения, поддержка давней традиции".
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Щиро бажаю одужання воїну.
Люди, допомагайте.
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04.12.2021 19:58 Ответить
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Видужуй швидше, воїне!
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04.12.2021 20:03 Ответить
+ Одужуйте, Сергію.
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04.12.2021 20:11 Ответить
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04.12.2021 20:20 Ответить
+, Хай Господь допоможе Воїну.
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04.12.2021 20:22 Ответить
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04.12.2021 20:34 Ответить
Українці, всі небайдужі за кордоном, допоможемо нашому Герою, на все воля Божа і воїн одужає.
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04.12.2021 20:39 Ответить
Боже что происходит..24 года и уже рак..жесть..
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04.12.2021 20:46 Ответить
Одужуй, друже ! Борись !
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04.12.2021 22:25 Ответить
+
видужуй
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04.12.2021 22:31 Ответить
+
Одужуй, парубче!
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04.12.2021 22:43 Ответить
 
 