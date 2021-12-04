Мусоровоз насмерть сбил шестилетнего ребенка у остановки общественного транспорта на Черниговщине, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В городе Нежине на Черниговщине мусоровоз насмерть сбил шестилетнюю девочку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.
"Сегодня около 15 часов в полицию поступило сообщение, что вблизи остановки общественного транспорта в Нежине мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ребенок с матерью выбросили мусор в контейнер и шли в сторону остановки. В этот же момент с той площадки отъезжал мусоровоз, который, вероятно, и задел ребенка.
На месте происшествия работала группа по реагированию патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта Нежинского райотдела полиции. Водитель в возрасте 53 лет задержан, с ним проводят первоочередные следственные действия.
По факту гибели ребенка открыто производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). Досудебное расследование продолжается.
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Моторошно....
А вот, водители фур и большегрузных автомобилей возомнили, что они короли дорог и они не при чем, что кто-то попал в мертвую зону. Может и пешеходы попали туда... День же был.
Тобі вже допомогли: цілодобово включені фари , 50км у місті, штраф за водіння у нетверезому стані як 10-ть мінімальних пенсій?
Дитинку шкода, я там не був, але де була ****, що її народила?
Щодо 3-6 чим та інше бла-бла-бла... отримай безоплатно, просвітництво:
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Но надо подать в суд именно на городскую власть и пусть платит моральный ущерб.
Я бачу в якому режимі авралу працюють сміттєвози.
Які знервовані водії - все починається з економії на зарплатах.
То розкажи як було, якщо бачив.
Міг би щось припускати, але жодної додаткової інформації не знайшов (скрізь той самий текст). Наскільки розумію, наїзд був не спереду і як шофер, можу тлумачити, що у мертвій зоні дзеркал (У цей же момент із того майданчика від'їжджав сміттєвоз, який, ймовірно, і зачепив дитину. Джерело: https://censor.net/ua/p3303396)
Майже ніхто з інших учасників дорожнього руху, котрими є й пішоходи, цього не усвідомлює. Це не уважність коштувала дитячого життя. Шкода, дуже шкода.