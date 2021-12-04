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Мусоровоз насмерть сбил шестилетнего ребенка у остановки общественного транспорта на Черниговщине, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В городе Нежине на Черниговщине мусоровоз насмерть сбил шестилетнюю девочку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Сегодня около 15 часов в полицию поступило сообщение, что вблизи остановки общественного транспорта в Нежине мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ребенок с матерью выбросили мусор в контейнер и шли в сторону остановки. В этот же момент с той площадки отъезжал мусоровоз, который, вероятно, и задел ребенка.

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На месте происшествия работала группа по реагированию патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта Нежинского райотдела полиции. Водитель в возрасте 53 лет задержан, с ним проводят первоочередные следственные действия.

По факту гибели ребенка открыто производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). Досудебное расследование продолжается.

Мусоровоз насмерть сбил шестилетнего ребенка у остановки общественного транспорта на Черниговщине, - полиция 01
Мусоровоз насмерть сбил шестилетнего ребенка у остановки общественного транспорта на Черниговщине, - полиция 02

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Топ комментарии
+21
Покойся з миром Янголятко.
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04.12.2021 21:05
+11
Бантики, кіски, ляльки Лол та мультики по плюс-плюс... Спочивай, янголя.
Моторошно....
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04.12.2021 21:18
+9
Горе.
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04.12.2021 21:36
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Покойся з миром Янголятко.
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04.12.2021 21:05 Ответить
Бедная девчушка погибла из-за нравственной и умственной тупости взрослых. Пусть Господь примет чистую душу в селении праведных.
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05.12.2021 09:06 Ответить
Пофигизм в народонаселении расширяется с каждым годом. Всем на всех наплевать, проявляется особенно на дорогах. Машина большая, да еще и не своя-жми на гашетку-пусть разбегаются..
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04.12.2021 21:14 Ответить
Я незнаю что там случилось, и никого обвинять немогу и небуду. Но ты если обвиняешь значит вкурсе событий, вот и интересуюсь что там произошло?
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04.12.2021 22:21 Ответить
Пофігізм батьків, які не виховують і не контролюють дій дитини в умовах підвищеної небезпеки.
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04.12.2021 22:30 Ответить
Это из той же серии. С той разницей, шо водитель управляеттъ средством повышенной опасности.
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04.12.2021 22:51 Ответить
Бантики, кіски, ляльки Лол та мультики по плюс-плюс... Спочивай, янголя.
Моторошно....
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04.12.2021 21:18 Ответить

А вот, водители фур и большегрузных автомобилей возомнили, что они короли дорог и они не при чем, что кто-то попал в мертвую зону. Может и пешеходы попали туда... День же был.
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04.12.2021 21:27 Ответить
Та не надо пинсдеть: хозяин Инфинити сделал бы тебя калекой.
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04.12.2021 22:43 Ответить
вы недалекий человек. у таких машин всегда каско, и хозяину проще два дня поездить на машине жены, чем иметь проблемы с заявлениями о причинении телесных работяге, который, кстати, физически скорее всего и покрепче.
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05.12.2021 07:18 Ответить
раззява блин - как же так можно что за руку не вести дочь то?
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04.12.2021 21:32 Ответить
Причем не просто вести, а собой закрывать от проезжей части и прочих опасностей...
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04.12.2021 21:43 Ответить
на превеликий жаль Павло, дивуюсь кожного разу, коли бачу "жінок", що практично з розбігу, вилітають на розмітку, штовхаючи перед собою коляску... В голові не вкладається, чому ці "яжемать"- вважають, що попередження про зебру на зебрі- дублюються з 50-ть разів, світяться на 50-ть метрів чи блокуються за секунду танком.
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04.12.2021 22:34 Ответить
Горе.
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04.12.2021 21:36 Ответить
В цій краіні хоч день буває без смертельних ДТП ? і знову дитина загинула ,це якесь прокляття ну робіть щось ,скільки ще має загинути людей що б звернули увагу на це жахіття?
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04.12.2021 21:38 Ответить
кожну секунду хтось помирає чи народжується, плаче чи сміється, ненавидить чи кохає- багацько нас на все вистачає... Окрім претензій до усіх крім себе, скажи, що ти пропонуєш?
Тобі вже допомогли: цілодобово включені фари , 50км у місті, штраф за водіння у нетверезому стані як 10-ть мінімальних пенсій?
Дитинку шкода, я там не був, але де була ****, що її народила?
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04.12.2021 21:52 Ответить
Класика жанру, всі винні, окрім Воьлодимир Омельянов ? Скільки разів ти зробив зауваження гусиням та гусакам? Подзвонив до поліції, що заріс знак чи стерто розмітку? Спеціально напросився на штраф, щоб досягнути судового рішення про відповідальність держморд? Так ото ж.
Щодо 3-6 чим та інше бла-бла-бла... отримай безоплатно, просвітництво:
Рейтинг стран по уровню смертности в ДТП
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04.12.2021 22:54 Ответить
Городские власти так экономят на зарплатах, что приходится садить за руль тяжёлых грузовиков абы-кого. Водила - дятел и должен получить своё.
Но надо подать в суд именно на городскую власть и пусть платит моральный ущерб.
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04.12.2021 22:48 Ответить
ти, мені не ворог Colt, але дурь несеш, бо свідком не був та нічорта не бачив як було.
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04.12.2021 23:29 Ответить
Досвідчений водій, серед білого дня на дитину не наїде - це не дурь.
Я бачу в якому режимі авралу працюють сміттєвози.
Які знервовані водії - все починається з економії на зарплатах.
То розкажи як було, якщо бачив.
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04.12.2021 23:57 Ответить
я там не живу, щоб бачити... Але й висновки з констатаційної статті, що винен шофер не роблю, оскільки, якщо б було все так однозначно, то поліція би вже розтрубила.
Міг би щось припускати, але жодної додаткової інформації не знайшов (скрізь той самий текст). Наскільки розумію, наїзд був не спереду і як шофер, можу тлумачити, що у мертвій зоні дзеркал (У цей же момент із того майданчика від'їжджав сміттєвоз, який, ймовірно, і зачепив дитину. Джерело: https://censor.net/ua/p3303396)
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05.12.2021 01:19 Ответить
Дятел там родитель, который зевает по сторонам. Наша безопасность, в наших руках. Башкой вертеть нужно. Нас закон как учит? Не знание законов, не избавляет от ответственности. От того, что мужика накажут, горе не развеется.
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04.12.2021 23:32 Ответить
У вантажного автомобіля, як у носоріга, дуже поганий зір. Але, приймаючи до уваги його габарити, це не його проблеми...
Майже ніхто з інших учасників дорожнього руху, котрими є й пішоходи, цього не усвідомлює. Це не уважність коштувала дитячого життя. Шкода, дуже шкода.
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05.12.2021 09:33 Ответить
 
 