Под Киевом полицейский спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Под Киевом задержали полицейского, который спровоцировал ДТП, вследствие которого погибли два человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте коммуникации полиции Киевской области.
"4 декабря около 23:00 32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с автомобилем ЗАЗ-1102 "Таврия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вследствие ДТП 23-летний пассажир, находившийся в салоне "Таврии", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась.
Водитель Volkswagen Passat был доставлен в больницу для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.
Полицейский задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Для того его и выбрали, изгнав скомпрометированного вора пинком.
Обескровили, ворьё, страну за 30 лет
А "предводители" - это у вас, гопников, в банде
У вас, воров, ничего кроме того, что власть для того, чтобы прибарахлиться - иных нет вариантов?
"У вас, воров, ничего кроме того, что власть для того, чтобы прибарахлиться - иных нет вариантов?" - цитаты надо знать Семиволос: «Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»;
Кстати, ты ишо за убиенного брата забыл
В 19м?
Кстати. Я вот знаю, что ты - педофил. И аргументы у меня, как у тебя про Пороха - вора
Иначе бы не истерили круглосуточно.
И это отлично.
Павлиш: «Привет, как дела?»;
Семиволос: «Так себе»;
Павлиш: «А что случилось?»;
Семиволос: «Миша за*бал до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды»;
Павлиш: «Так не выполняй, включай дурака»;
Семиволос: «Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»;
Павлиш: «понятно, держись. Может на выходных с М*** пойдем, они хорошие...».
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/tut-mozhno-horosho-pribarahlitsya-vnukam-hvatit-v-set-popala-ocherednaya-perepiska-slug-naroda-foto-654728.html
узяв віскаря та на радощах повбивав людей..
чим ще поліцаям займатися!???