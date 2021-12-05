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СБУ блокировала на Волыни канал контрабанды средств для незаконной "прослушки". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники СБУ блокировали канал незаконного перемещения через государственную границу Украины специальных технических средств негласного получения информации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Волынской области.

Организовал схему житель Волынской области, который заказывал в Республике Польша указанные устройства и с утаиванием от таможенно-пограничного контроля перемещал их на территорию Украины для дальнейшего сбыта.

Фигурант уголовного производства по ч. 1 ст. 201 УК Украины был задержан при очередной попытке перемещения технических средств негласного получения информации через МАПП "Ягодин". В частности, указанный гражданин перевозил 19 устройств, спрятанных в конструктивных полостях собственного автомобиля.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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СБУ блокировала на Волыни канал контрабанды средств для незаконной прослушки 01
СБУ блокировала на Волыни канал контрабанды средств для незаконной прослушки 02
СБУ блокировала на Волыни канал контрабанды средств для незаконной прослушки 03
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СБУ робити нічого, аніж ловити продавців диктофонів.
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05.12.2021 14:08 Ответить
диктофони заборонені?!а якже телефони?там же диктофон є-регістратор.
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05.12.2021 14:38 Ответить
Аргументують що не можна диктофони замасковані під інші речі. В цьому разі під флешку.
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05.12.2021 15:15 Ответить
А законні канали для незаконної прослушки, як там з ними?
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05.12.2021 14:24 Ответить
Биатлон:
1.Францря
2.Беларусь
3.Норвегия
Норвежка догоняет белорусску,скоро финиш.
Нашим пока не везет.
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05.12.2021 14:45 Ответить
Опять какой-то хлам с АлиЭкспресса "обнаружили"😁
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05.12.2021 16:07 Ответить
Не встигли довезти до держперевороту)
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05.12.2021 16:20 Ответить
О Курва а як СБУ виставила новину прям канал для незаконнои прослушки а насправди - десяток цифрових диктофонив з китая бцикаво а им не перевиряли телефони-може вони закачали на них диктофони андроид
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05.12.2021 17:59 Ответить
але чому не дивуватися колись украинска таможня виставила рахунок американцям за даровани украини хаммери на миллион гривень за кожний
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05.12.2021 18:01 Ответить
 
 