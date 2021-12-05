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Воины лучшей артбатареи ВСУ отдали свою премию на лечение онкобольной 4-летней Соломии из Бердичева. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Военные сводной самоходной артиллерийской батареи 2С19 "Мста-С" бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича, завоевавшие первое место в конкурсе на лучшую артиллерийскую батарею Вооруженных сил Украины, отдали свою премию за победу в соревнованиях на лечение 4-летней Соломии Пахоливецкой из Бердичева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform.



Воины лучшей артбатареи ВСУ отдали свою премию на лечение онкобольной 4-летней Соломии из Бердичева 01

Военнослужащие нашли время на благотворительность между учениями и ротациями на восток, как только узнали о страшной беде, которая пришла в семью их земляков.

"Маленькая девочка тяжело заболела, и диагноз неутешительный – нейробластома четвертой стадии с поражением лимфатической системы. Резкое ухудшение самочувствия Соломии началось весной этого года, когда впервые увеличился надключичный лимфатический узел. Родители неоднократно обращались к семейному врачу, но эффекта это не давало. А потом оказалось, что лечение требует значительных средств, которых молодая семья не имеет", – рассказал пресс-офицер бригады Олег Калашников.

С апреля по июнь девочка проходила лечение в Житомирской областной детской больнице, где была проведена первая операция по частичному удалению надключичного лимфоузла.

Воины лучшей артбатареи ВСУ отдали свою премию на лечение онкобольной 4-летней Соломии из Бердичева 02

Потом более месяца она лечилась в "Охматдете", где провели вторую операцию по удалению надключичного лимфатического узла слева и наконец установили диагноз.

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После этого девочка лечится в Национальном институте рака.

В военной части рассказывают, что ребенку провели восемь курсов лечения химиотерапии. По результатам клинических анализов и компьютерной томографии, обнаружена опухоль. Сегодня она неоперабельна, поэтому, по выводам консилиума, было решено к концу ноября приступить к аутологичной трансплантации костного мозга.

Воины лучшей артбатареи ВСУ отдали свою премию на лечение онкобольной 4-летней Соломии из Бердичева 03

Воины лучшей артбатареи ВСУ отдали свою премию на лечение онкобольной 4-летней Соломии из Бердичева 04
Воины лучшей артбатареи ВСУ отдали свою премию на лечение онкобольной 4-летней Соломии из Бердичева 05

Сейчас Соломия проходит необходимое для дальнейшего лечения обследование, а также лечение в киевской стоматологической клинике "Доктор Зуб".

В будущем после трансплантации костного мозга ребенку будет проведена операция по удалению опухоли в Национальном институте рака.

Необходимо также провести исследования с MIBG-раствором и иммунотерапией, но, к сожалению, эти методы лечения нейробластомы в Украине не проводятся.

Воины лучшей артбатареи ВСУ отдали свою премию на лечение онкобольной 4-летней Соломии из Бердичева 06

Военные очень надеются, что найдутся еще неравнодушные люди, которые будут продолжать помогать этой семье в борьбе с коварным недугом.

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Бережи вас бог, козаки.
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05.12.2021 15:07 Ответить
А слугам народу слабо?
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05.12.2021 15:10 Ответить
Слуги Алигархов.
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05.12.2021 15:24 Ответить
А европейской солидарности? Зачем в такую тему политику тащить.

Хлопцам респект,,,девочке выздоровления !
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05.12.2021 15:29 Ответить
Слуги Зеленського. їх пан жлоб і барига, а його слуги про благодійність ніколи не чули. Не для того в Радуприперлися.
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06.12.2021 19:15 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Одужуй, крихітко.
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05.12.2021 15:45 Ответить
ДЯКУЄМО ВОЇНАМ !

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05.12.2021 17:52 Ответить
Погано, що немає інформації куди можна перерахувати кошти (.
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05.12.2021 18:28 Ответить
Воїнам шана! Гарний приклад.
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05.12.2021 18:29 Ответить
Героям Слава!
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05.12.2021 19:06 Ответить
Дякую, воїнам! Соломійка, одужуй!
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06.12.2021 10:10 Ответить
Щира подяка воїнам! Цвіт нації.
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06.12.2021 19:16 Ответить
 
 