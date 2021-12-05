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Памятную стелу погибшему на Донбассе украинскому спецназовцу Александру Кондакову открыли в Кропивницком. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 5 декабря, в Кропивницком состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь Александра Владимировича Кондакова (позывной Хави), 07.01.1992 года, уроженца города Бердянск Запорожской области, жителя Кропивницкого, старшего солдата, радиста 3-го отдельного полка Сил специальных операций ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Александр Кондаков погиб 24.06.2014 года в 17.15 в районе села Красноармейское Славянского района Донецкой области во сбитом военном вертолете Ми-8МТ ("63 желтый"), который возвращался с блокпоста со специалистами, устанавливавшими аппаратуру с целью организации мониторинга пространства, фиксации фактов нарушения перемирия в зоне проведения АТО

Глава областного союза офицеров Украины Андрей Бойко оценил стоимость стелы в 100 тысяч гривен. По подсчетам Суспильного, на открытие пришли полсотни человек.

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Деньги на стелу в сквере на Университетском проспекте не собирали, обращались за помощью к волонтерским и общественным организациям и предпринимателям - рассказала Общественному председатель общественной организации "Общественная стража" Виктория Касьянова: "Тот стелу предоставил, тот помог с обустройством постамента, тот - с перевозкой и другое".

Высота стелы – два метра, ширина - один метр двадцать сантиметров. Вес – тонна. Сделали ее из красного гранита. Кроме представителей общественных и волонтерских организаций на открытие стелы были родители бойца и военные.

Памятную стелу погибшему на Донбассе украинскому спецназовцу Александру Кондакову открыли в Кропивницком 01
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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05.12.2021 16:14 Ответить
Царствие Небесное герою. Вечная память...... Будьте прокляты, кремлёвская нечисть и лугандонские предатели - *************....
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05.12.2021 16:48 Ответить
У наркокомандующего скомороха ничего не отсохло бы, если бы его кротовая нора, которую он называет "офисомпрезидента" , опубликовала бы в прессе или выступила бы на ТВ с соболезнованиями после гибели каждого нашего воина - героя. О материальной поддержке семье погибшего я уже не говорю.... Денег в казне нет - надо устраивать дни рождения кремлёвским кротам и путенским шестёркам...Иавиацию гонять по стране - развозить гостей и прислугу....
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05.12.2021 16:57 Ответить
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05.12.2021 17:50 Ответить
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05.12.2021 18:07 Ответить
Светлая память воину! Смерть ворогам!
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05.12.2021 19:25 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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06.12.2021 21:38 Ответить
 
 