Памятную стелу погибшему на Донбассе украинскому спецназовцу Александру Кондакову открыли в Кропивницком. ФОТО

Сегодня, 5 декабря, в Кропивницком состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь Александра Владимировича Кондакова (позывной Хави), 07.01.1992 года, уроженца города Бердянск Запорожской области, жителя Кропивницкого, старшего солдата, радиста 3-го отдельного полка Сил специальных операций ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Александр Кондаков погиб 24.06.2014 года в 17.15 в районе села Красноармейское Славянского района Донецкой области во сбитом военном вертолете Ми-8МТ ("63 желтый"), который возвращался с блокпоста со специалистами, устанавливавшими аппаратуру с целью организации мониторинга пространства, фиксации фактов нарушения перемирия в зоне проведения АТО

Глава областного союза офицеров Украины Андрей Бойко оценил стоимость стелы в 100 тысяч гривен. По подсчетам Суспильного, на открытие пришли полсотни человек.

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Деньги на стелу в сквере на Университетском проспекте не собирали, обращались за помощью к волонтерским и общественным организациям и предпринимателям - рассказала Общественному председатель общественной организации "Общественная стража" Виктория Касьянова: "Тот стелу предоставил, тот помог с обустройством постамента, тот - с перевозкой и другое".

Высота стелы – два метра, ширина - один метр двадцать сантиметров. Вес – тонна. Сделали ее из красного гранита. Кроме представителей общественных и волонтерских организаций на открытие стелы были родители бойца и военные.