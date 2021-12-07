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Неизвестные сбросили в реку 8-метровую менору в Ужгороде. Полиция расследует обстоятельства. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Менору, установленную к еврейскому празднику Хануки, возле здания областной филармонии, 5 декабря обнаружили в реке.
Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию Суспильному подтвердила представитель Нацполиции Закарпатья Анна Дан.
По ее словам, сообщение в полицию поступило около 15 часов.
"Представители еврейской общины позвонили в полицию. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей", - рассказала Анна Дан.
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пильнуй "истинно скрепних"
Леонида Михельсон, остояние (млн)$ 14400 млн
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Скорей всего это будут птушники-олигофрены.