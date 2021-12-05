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Резников и Залужный вручили награды воинам на Донбассе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

5 декабря в район проведения операции Объединенных сил прибыли Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В преддверии тридцатой годовщины Вооруженных сил Украины глава оборонного ведомства наградил военнослужащих знаками отличия и ценными подарками. В частности Алексей Резников вручил военным, которые проходят службу в составе сил ООС, знаки отличия Минобороны – "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие", а также часы с символикой министерства обороны".

"Кроме того, вместе с Командующим объединенными силами генерал-лейтенантом Александром Павлюком чиновники побывали на передовых позициях, где поздравили воинов с наступающим праздником и отметили лучших", - резюмируется в сообщении.

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Резников и Залужный вручили награды воинам на Донбассе 01
Резников и Залужный вручили награды воинам на Донбассе 02
Резников и Залужный вручили награды воинам на Донбассе 03
Резников и Залужный вручили награды воинам на Донбассе 04
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а в этот раз агента ФСБ Демченко с собой не взяли что ли?
или я не разглядел на фото?
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05.12.2021 18:44 Ответить
Фатіт. Він уже отримав УБД.
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05.12.2021 19:05 Ответить
а позиции ВСУ?
- они сами себя в ген.штаб РФ не сольют..
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05.12.2021 19:06 Ответить
Voice of Ukraine


@newstop_us



лохотрон сторіччя Може обіцянку не вступати в НАТО допишемо в Будапештський меморандум?

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Український часопис


@falledlenin

· 9h

В цей день 1994 року був підписаний Будапештський меморандум - Україні надавались гарантії безпеки Росії, США, Великої Британії в обмін на відмову від ядерної зброї. У 2014 році був порушений з боку Росії, яка розпочала агресію проти України, окупувала Крим та частину Донбасу.






11:44 AM · Dec 5, 2021·Twitter Web App
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05.12.2021 18:46 Ответить
Дружина Лещенка знову їде в Москву розважати росіян...


Діджейка Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, дружина ексчлена Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка, вдруге за 2021 рік виступить у столиці країни-агресора Москві.
У суботу, 18 грудня, вона має виступити у московському артцентрі Mutabor, який пов'язують із бізнесменом, що влаштовував вечірку на честь Путіна.
На сайті агенції Resident Advisor, яка займається організацією виступу, підтвердили цю інформацію.
Топольська вже виступала в Москві 8-9 травня цього року. Брала участь в події в московському артцентрі Mutabor.
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05.12.2021 19:06 Ответить
То нехай лишається в Моськвє,москалям саме там місце ,чим меньше гнид в Україні тим краще !!!)))
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05.12.2021 19:10 Ответить
Мочили в сортире Мавзолейных крыс Путлера... ну типа браццкий нарот
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05.12.2021 19:08 Ответить
Серж тоже поедет обслуживать богатых дяденек?
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05.12.2021 20:14 Ответить
Лучшие военные руководители со времен Майдана. Молодцы ребята ! У них уже и лица человеческие наконец появились. Потихоньку власть очищается от нечисти.
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06.12.2021 06:02 Ответить
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06.12.2021 15:45 Ответить
 
 