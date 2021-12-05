Резников и Залужный вручили награды воинам на Донбассе. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
5 декабря в район проведения операции Объединенных сил прибыли Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В преддверии тридцатой годовщины Вооруженных сил Украины глава оборонного ведомства наградил военнослужащих знаками отличия и ценными подарками. В частности Алексей Резников вручил военным, которые проходят службу в составе сил ООС, знаки отличия Минобороны – "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие", а также часы с символикой министерства обороны".
"Кроме того, вместе с Командующим объединенными силами генерал-лейтенантом Александром Павлюком чиновники побывали на передовых позициях, где поздравили воинов с наступающим праздником и отметили лучших", - резюмируется в сообщении.
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или я не разглядел на фото?
- они сами себя в ген.штаб РФ не сольют..
@newstop_us
лохотрон сторіччя Може обіцянку не вступати в НАТО допишемо в Будапештський меморандум?
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Український часопис
@falledlenin
· 9h
В цей день 1994 року був підписаний Будапештський меморандум - Україні надавались гарантії безпеки Росії, США, Великої Британії в обмін на відмову від ядерної зброї. У 2014 році був порушений з боку Росії, яка розпочала агресію проти України, окупувала Крим та частину Донбасу.
11:44 AM · Dec 5, 2021·Twitter Web App
Діджейка Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, дружина ексчлена Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка, вдруге за 2021 рік виступить у столиці країни-агресора Москві.
У суботу, 18 грудня, вона має виступити у московському артцентрі Mutabor, який пов'язують із бізнесменом, що влаштовував вечірку на честь Путіна.
На сайті агенції Resident Advisor, яка займається організацією виступу, підтвердили цю інформацію.
Топольська вже виступала в Москві 8-9 травня цього року. Брала участь в події в московському артцентрі Mutabor.