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Спутник "Сич-2-30" отправили в США, - таможня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Изготовленный в Днепре спутник "Сич-2-30" отправлен в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепровской таможни.

"Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник "Сич-2-30", без отклонений от графика", - говорится в сообщении.

Также напоминают, что спутник изготовило КБ "Южное" в Днепре для гражданских нужд Украины. Запуск намечен на 10 января 2022 года с мыса Канаверал в североамериканском штате Флорида.

Читайте также: Украинский спутник "Сич-2-30" запустят с мыса Канаверал 10 января 2022 года, - Тафтай. ФОТОрепортаж

Спутник Сич-2-30 отправили в США, - таможня 01
Спутник Сич-2-30 отправили в США, - таможня 02
Спутник Сич-2-30 отправили в США, - таможня 03

Читайте также: Зеленский ставит задачу, чтобы в 2022-м запустили спутники, а в 2024 - модуль на Луну, - Уруский
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Топ комментарии
+18
Смотрю пригожинцы набежали. как там база на Луне в 2015 и база на Марсе в 2019, звездодром восточный тоже достроили?
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05.12.2021 22:39
+14
Круто! Вдалого польоту!
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05.12.2021 22:30
+12
Супутник «Січ-2-1» розробляється в рамках Національної космічної програми України і призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому й інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль і передачі інформації отриманих зображень наземному інформаційному комплексу космічної системи.
https://www.nkau.gov.ua/ua/space-complexes-ua/spacecraft/sich-2-1
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05.12.2021 22:31
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я, конечно, налогоплательщик и патриот.
но вот хотелось бы узнать, каково его практическое применение?
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05.12.2021 22:29 Ответить
Супутник «Січ-2-1» розробляється в рамках Національної космічної програми України і призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому й інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль і передачі інформації отриманих зображень наземному інформаційному комплексу космічної системи.
https://www.nkau.gov.ua/ua/space-complexes-ua/spacecraft/sich-2-1
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05.12.2021 22:31 Ответить
опять мимо) забыл прикинуться в этой ветке) активнее работать)
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05.12.2021 22:35 Ответить
конечно ему далеко до ваших кацапских - бороздящих просторы мирового океана...
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05.12.2021 22:44 Ответить
Разрешение на местности при съемке в надир, м~7,8
Ширина снимаемого участка при съемке в надир, км ~46,6
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05.12.2021 22:47 Ответить
Другими словами, для наблюдения за лесами и посевами. Для оборонного применения -- ничего.
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05.12.2021 22:35 Ответить
Почему вы свинособаки плоские, глупые, безграмотные, без огонька и юмора?
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05.12.2021 22:41 Ответить
ему простительно - эта свиноцабака на бутылке...
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05.12.2021 22:45 Ответить
Прикольний ящик на фото...а пам"ятаєте хто з такого ящика виліз ?
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05.12.2021 23:31 Ответить
А от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а підорвата на кшталт свинособаки Ігор Білан би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було.
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05.12.2021 22:43 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!
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05.12.2021 23:03 Ответить
Круто! Вдалого польоту!
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05.12.2021 22:30 Ответить
Зараз почалась війна між коломойським і ахметовим я за то щоб кожний з них сів пожизніно у сусідні камери а між ними була пожизнена камера зеленського щоб коломойский з ахметовим з кожной сторони кожний день давали йому тумаків
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05.12.2021 22:31 Ответить
Краще довічно .
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05.12.2021 22:51 Ответить
А я - за те, щоб таких недоумків , як ти , взагалі не допускать до участі в житті держави бо , (судячи з рівня твого інтелекту , знання державної мови і "грамотності") тобі можна лише довірить волам хвости крутить"!
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06.12.2021 06:38 Ответить
Бачу, знання мови у вас на одному рівні
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06.12.2021 07:27 Ответить
На свій "рівень" подивися!
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06.12.2021 07:30 Ответить
Я думаю, що КБ "Южноє" порожняк не гонить.
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05.12.2021 22:33 Ответить
гы...та они с вас уже не удивляются .лишняя хромосома-она и есть лишняя.независимо от спутников
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05.12.2021 22:40 Ответить
Сейчас основной симптом этой болезни как раз неумение пиСать от руки
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05.12.2021 22:58 Ответить
Смотрю пригожинцы набежали. как там база на Луне в 2015 и база на Марсе в 2019, звездодром восточный тоже достроили?
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05.12.2021 22:39 Ответить
Зацепило?
И почему третий?
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05.12.2021 22:45 Ответить
как ты думаешь, Путин отсосёт у Байдена стоя или на коленях..
ведь Путин лилипут и может себе позволить не стоять на коленях переда Байденом?
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05.12.2021 22:48 Ответить
Все в цель, я не виноват, что у Рогозина батут сломался.
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05.12.2021 22:50 Ответить
а вот скажи,когда лаптеносные кацапонавты иконки развешивали,они их гвоздями приколачивали,или у американцев шуруповерт арендовали?
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05.12.2021 22:47 Ответить
А ти думаєш - звідки дірка у російському сегменті модуля? (Відразу після того як виявили дірку у російському сегменті модуля я в Інтернет анекдот закинув:
- По какой причине в стенке российского модуля на МКС дырка появилась?
- По причине "рукожопости"! Икону криво на стенку приколотили - пришлось перевешивать и по-новой приколачивать!)
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06.12.2021 06:45 Ответить
Достроили... Работает звиздодром.
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05.12.2021 23:15 Ответить
лучше скажи,что рогожкин очередной заказ пробатутил
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05.12.2021 22:48 Ответить
Файнюня !
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05.12.2021 22:45 Ответить
Зеля запишет видосик и скажет что это он запустил спутник😁
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05.12.2021 22:51 Ответить
Гундосик заказував цю перемогу на цей рік, але трохи не встигли.

Уруський:
Акцентував увагу на прискоренні виконання завдання Президента України Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Наголосив, що ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною необхідністю. Наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами закордоном.
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05.12.2021 22:52 Ответить
Там компанія SpaceX відтермінувала дату запуску.
Тобі що дійсно роляють кілька тижднів?
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06.12.2021 02:00 Ответить
Мені?!
Хіба схоже на це?
Це Гундосик замовляв. Йому і "роляють", йому та його дуполизам.
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06.12.2021 02:43 Ответить
Крім тебе про це ніхто не згадав.
Сидиш як ота бабця під під'їздом, у якій усі чи наркомани, чи проститутки
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06.12.2021 06:52 Ответить
"Крім тебе про це ніхто не згадав." - Навіть не знаю що тепер робити, біда чорна...

Плавають тут рибки Гуппі і чіпляються до форумчан, їх Гундосіка бачиш образили. Я по темі написав простий комент, а якась бабця на лавці під під'їздом причепилася саме до мене...
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06.12.2021 15:10 Ответить
это что б вату даунецкую вычислять которая пасорта меняет как перчатки ...
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05.12.2021 23:02 Ответить
О, австрийца забанили, Мефодий напрягся.
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05.12.2021 23:04 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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05.12.2021 23:29 Ответить
Пора Україні робити шпигунські проти москалів супутники ! Ситуація така що це зараз необхідно !
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05.12.2021 23:58 Ответить
дистанційного зондування землі

Фотографирования???
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06.12.2021 00:18 Ответить
Надо ж, какой ты догадливый
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06.12.2021 07:42 Ответить
Молодці!
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06.12.2021 01:08 Ответить
Ракеты в дохлом Сссре тоже рождались в Днепре...,а не зачуханом РАБссиянском дяревне типа Мухосранск...
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06.12.2021 07:35 Ответить
ну дай боже..., щоб вдало запустили і щоб працював довго і правильно...
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06.12.2021 09:17 Ответить
 
 