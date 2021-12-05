Отец и двое детей погибли в результате ДТП в Житомирской области, мать госпитализировали, - Белошицкий. ФОТОрепортаж

Вечером 5 декабря в Житомирской области Daewoo Lanos выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Трое пассажиров легковушки погибли на месте происшествия.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее страшное ДТП в Житомирской области разрушило семью и унесло жизни трех человек - отца и детей - мальчиков 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице", - уточнил он.

По его данным, событие произошло в 17:41 на 141 км трассы М-06 Киев – Чоп.

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Белошицкий среди причин трагических последствий ДТП назвал то, что водитель выехал на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских автокресел и летнюю резину автомобиля.







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