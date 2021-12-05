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Новости Фото Происшествия ДТП
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ДТП (7443) Житомирщина (1314) смерть (9035) Билошицкий (112)

Отец и двое детей погибли в результате ДТП в Житомирской области, мать госпитализировали, - Белошицкий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Вечером 5 декабря в Житомирской области Daewoo Lanos выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Трое пассажиров легковушки погибли на месте происшествия.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее страшное ДТП в Житомирской области разрушило семью и унесло жизни трех человек - отца и детей - мальчиков 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице", - уточнил он.

По его данным, событие произошло в 17:41 на 141 км трассы М-06 Киев – Чоп.

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Белошицкий среди причин трагических последствий ДТП назвал то, что водитель выехал на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских автокресел и летнюю резину автомобиля.

Отец и двое детей погибли в результате ДТП в Житомирской области, мать госпитализировали, - Белошицкий 01
Отец и двое детей погибли в результате ДТП в Житомирской области, мать госпитализировали, - Белошицкий 02
Отец и двое детей погибли в результате ДТП в Житомирской области, мать госпитализировали, - Белошицкий 03

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Топ комментарии
+10
Причина аварии-отсутствие мозгов у водятла
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05.12.2021 23:17
+7
"... среди причин трагических последствий этого ДТП назвал выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских автокресел и летнюю резину автомобиля". - Да там похоже феерический идиотина был за рулём этого корыта!!
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05.12.2021 23:34
+7
При таких пошкодженнях цим людям не допомогли би ні ремені, ні автокрісла... А от якщо гума дійсно була літня - то це реальне безглуздя.
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05.12.2021 23:37
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Причина аварии-отсутствие мозгов у водятла
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05.12.2021 23:17 Ответить
Странно, там же вроде отбойник между встречными полосами видно на фотографиях?
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05.12.2021 23:20 Ответить
Нет, там идёт строительство окружной
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05.12.2021 23:23 Ответить
То не відбійник, то огорожа самої дороги, ця бетонка (житомирська об'їзна) вузька двополосна. Сама траса Київ-Чоп переважно чотириполосна мінімум до Рівного, але тут такй шматок бетонки є...
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05.12.2021 23:30 Ответить
Нормально так даф разложил этот ланос с бараном-водителем !
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05.12.2021 23:32 Ответить
ДАФ любе корито так розкладе, особливо якщо влетить в бокову частину кузова.
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06.12.2021 00:48 Ответить
"... среди причин трагических последствий этого ДТП назвал выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских автокресел и летнюю резину автомобиля". - Да там похоже феерический идиотина был за рулём этого корыта!!
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05.12.2021 23:34 Ответить
Возможно даже с иконками на торпеде.
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05.12.2021 23:43 Ответить
При таких пошкодженнях цим людям не допомогли би ні ремені, ні автокрісла... А от якщо гума дійсно була літня - то це реальне безглуздя.
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05.12.2021 23:37 Ответить
Мати вижила, то ж ремені допомогли б. Як й автокрісла для дітей. За керування автотранспортом без автокрісел треба забирати права назавжди.
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05.12.2021 23:42 Ответить
Якщо без мізків,на зустрічну і під фуру, то й зимня б не допомогла
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06.12.2021 00:57 Ответить
Бедная женщина. Хорошо если выживет, но каково ей будет? Трудно и представить.
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06.12.2021 00:22 Ответить
Куди вони всі спішать ?

Це якесь жахіття відбувається на наших дорогах 🙁
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06.12.2021 00:43 Ответить
Варварская и трагичная история: бедные детки...

Для себя делаю жёсткий вывод, что в с будущего года, в период летнего отпуска передвигаться с моими детьми от Киева до Чернигова теперь буду исключительно по железной дороге. Никаких авто, никаких маршруток.
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06.12.2021 04:09 Ответить
среди причин трагических последствий ДТП назвал то, что водитель выехал на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских автокресел и летнюю резину автомобиля. Источник: https://censor.net/ru/p3303473
...и, глядя на груду метала, не хватало крыльев у део.
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06.12.2021 00:55 Ответить
и аварийку не включил, оштрафуют посмертно
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06.12.2021 02:28 Ответить
Ты шо так гнать, детей жаль(.
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06.12.2021 01:35 Ответить
Самогубці.
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06.12.2021 01:47 Ответить
Занесло під час маневру, під фуру правим боком підставився
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06.12.2021 02:38 Ответить
Які ви злі,просто жах.
У людей таке горе,а ви таку таку хрінь пишете.Серця немає у вас!
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06.12.2021 03:41 Ответить
Навіть не знаю чи варто матері загиблих дітей тепер вижити...
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06.12.2021 07:30 Ответить
Літня гума, при такій погоді ? Що в голові у батька було ?
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06.12.2021 07:31 Ответить
Кожен день аваріі і кожен день через дибілів гинуть невинні діти ,коли це припинится ?Ну не може так далі тривати.
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06.12.2021 09:22 Ответить
Никогда.
Если идиот за рулем,то это неиспрааишь.
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06.12.2021 10:12 Ответить
За нескольких дебилов за рулем на всех харьковских водителей вылито мегатонны прмоев.
А где гневные хейт-спичи про житомирских говноводителей на говнотачках?
Где рассказы про пи*арасов за рулем?
Где, с*ука, анализ политических уподобань житомирян?
Нещитово.
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06.12.2021 09:26 Ответить
Напевно це сталося на обвідній Житомира, яка зараз будується. Їздив там не один раз. Там дісно робити обгін небезпечно і тому на цьому 27 км відрізку скрізь висять знаки "Обгін заборонено" ,але сам бачив як водій постійно кладуть на ці знааки з прибором. Впевнений, що так зробила і ця леді. І що характерно:на тих частинах траси, де рух розділено і виїзд на зустрічку неможливий поліція пасеться постійно. Ловить тих, хто перевищує швидкість. А на цьому 27-кілометровому відрізку жодно разу їх не бачив.
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06.12.2021 10:53 Ответить
 
 