Центр общественного здоровья обнародовал схему возможной комбинации COVID-вакцин. ИНФОГРАФИКА
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Как и во многих других странах, в Украине для иммунизации против коронавируса разрешено комбинировать разные вакцины. Но только в некоторых случаях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"Конечно, лучше использовать одну и ту же вакцину как для первой, так и для второй прививки. Впрочем, если та же вакцина недоступна или на первую дозу произошла тяжелая реакция, можно прививаться по схеме", - говорится в сообщении.
Схема такова:
- Первая доза - AstraZeneca, вторая - Moderna или Comirnaty (Pfizer-BioNTech) через 28 дней;
- Первая доза - Comirnaty или Moderna, вторая - Moderna или Comirnaty через 28 дней.
Как отмечалось, приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными.
Также в ЦОЗ напоминают, что все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому взаимозаменяемы.
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Но никто из них не плачет от недостатка ума и отсутствия критического мышления.
Пфайзер -Если Вы получили первую дозу данной вакцины, как правило, рекомендуется получить вторую дозу этой же вакцины.
Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования. Вы должны
принять соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, провакцинировались ли Вы или нет.