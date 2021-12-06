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Центр общественного здоровья обнародовал схему возможной комбинации COVID-вакцин. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Здоровье

Как и во многих других странах, в Украине для иммунизации против коронавируса разрешено комбинировать разные вакцины. Но только в некоторых случаях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"Конечно, лучше использовать одну и ту же вакцину как для первой, так и для второй прививки. Впрочем, если та же вакцина недоступна или на первую дозу произошла тяжелая реакция, можно прививаться по схеме", - говорится в сообщении.

Схема такова:

- Первая доза - AstraZeneca, вторая - Moderna или Comirnaty (Pfizer-BioNTech) через 28 дней;

- Первая доза - Comirnaty или Moderna, вторая - Moderna или Comirnaty через 28 дней.

Как отмечалось, приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными.

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Также в ЦОЗ напоминают, что все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому взаимозаменяемы.

Центр общественного здоровья обнародовал схему возможной комбинации COVID-вакцин 01

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Топ комментарии
+5
Ну нарешті знайшовся той, хто за наркомана галасувал )))
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06.12.2021 01:59
+4
В перекладі на загальнозрозумілу: Розумово-ущербним, яким вистачило розуму добровільно вколоти собі першу дозу, тепер вже можна обдовбуватись чим завгодно.
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06.12.2021 08:44
+3
И практически в каждой семье, голосовавшей за Голобородько, - разочарование, стон, плачь. От безденежья, дороговизны коммуналки, роста цен и инфляции.

Но никто из них не плачет от недостатка ума и отсутствия критического мышления.
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06.12.2021 08:45
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только вот пфайзера нет..
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06.12.2021 00:48 Ответить
В якому рузумінні? Закінчився?
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06.12.2021 05:34 Ответить
Komirnaty - це і є Pfizer - BioNTech
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06.12.2021 09:39 Ответить
Ну нарешті знайшовся той, хто за наркомана галасувал )))
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06.12.2021 01:59 Ответить
И практически в каждой семье, голосовавшей за Голобородько, - разочарование, стон, плачь. От безденежья, дороговизны коммуналки, роста цен и инфляции.

Но никто из них не плачет от недостатка ума и отсутствия критического мышления.
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06.12.2021 08:45 Ответить
Наблюдение! У всех, кто топил за Зеленского с пеной у рта, возникли очень большие проблемы по жизни.
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06.12.2021 10:35 Ответить
Я знаю багатьох з них , хто зараз у Польщі та Чехії. Кинули все та поїхали шукати кращої долі. Кажуть, що тут жити стало неможливо, а ані ж думалі, шо хуже нє будєт.
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15.12.2021 00:57 Ответить
а де ж SinoVac?
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06.12.2021 01:23 Ответить
А навіщо тобі тут Сіновак? Сертифікацію в ЄС він не пройшов, тому сенс його колоти як другий чи колоти після нього щось інше відсутній.
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06.12.2021 05:45 Ответить
В некоторых странах ЕС короновак признают. Ревакцинацию Джонсоном после коронавака можно сделать через три месяца, бустерную дозу пфайзером тоже через три месяца, и сертификат признаю
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06.12.2021 08:43 Ответить
вона схвалена ВООЗ і більш як 2 млн українців нею щеплені
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06.12.2021 10:37 Ответить
А ********** де !?
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06.12.2021 08:37 Ответить
комментарий отмечен как спам
В перекладі на загальнозрозумілу: Розумово-ущербним, яким вистачило розуму добровільно вколоти собі першу дозу, тепер вже можна обдовбуватись чим завгодно.
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06.12.2021 08:44 Ответить
Ага ну понятно - ты убежденный и глупый антиваксер. Ни одного серьезного довода против вакцинации ты естественно привести не сможешь.
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10.12.2021 19:29 Ответить
Ну почему такое упоротое, как ты, так в этом убеждено? Ты ведь вколол себе жижу, а значит подтверждаешь главный тезис, - твои умственные способности на уровне имбецила. А как доказать имбецилу, что он умственно-неполноценный? Это в априори не возможно.
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14.12.2021 14:25 Ответить
А может это ты упоротое животное без мозга и без способности логически мыслить? Правильно - такому имбецилу доказывать что-то себя не уважать. А всего - то и нужно открыть https://www.worldometers.info/coronavirus/? и самому сравнить цифры по развитым странам и и по странам с такими идиотами как ты.... Но для тебя, идиота, это сложно....
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15.12.2021 00:32 Ответить
Полудурок, в Великобритании, где 75% населения полностью вакцинировано, сейчас регистрируют 60 000 заражений в сутки. Кто, по мнению такого Великолепного-Best утырка, как ты, является вторичным источником заражения?
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15.12.2021 07:29 Ответить
Придурок Гонта посмотрим когда вирус омикрон доберется до Украины. Это раз... Второе - сколько смертей от вируса в Англии и у нас? Если у тебя мозгов нет то никто тебе их не вложит, вакцин таких нет.
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17.12.2021 22:00 Ответить
И вообще желаю тебе заболеть и не отделаться легко... одним придурком будет меньше.
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17.12.2021 22:01 Ответить
Слухай ти, ГМО двоноге, я вже два роки нічим не хворію, в транспорті їжджу без маски, одягаю цей намордник хіба що в мазагині, коли втомлююсь відбиватися від таких сцикливих телепнів, як ти і тобі подібних. А ти, сцикуняра, дав добровільно собі вколоти якесь лайно, про пролонговану дію якого ще ніхто не знає, і зараз намагаєшся корчити з себе розумника... Дурнику, вакцинувався, сиди тихо, жди ревакцинацію...
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18.12.2021 10:24 Ответить
астразенека в инфобюлетне было написано - вторая доза 4...12 недель исключительно ей. Что то поменялось?? Или уж если опыты то поп олной.

Пфайзер -Если Вы получили первую дозу данной вакцины, как правило, рекомендуется получить вторую дозу этой же вакцины.
Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования. Вы должны
принять соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, провакцинировались ли Вы или нет.
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06.12.2021 10:12 Ответить
Ты, храбрый придурок, когда заболеешь готов будешь гавно жрать только бы выздороветь.
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18.12.2021 10:47 Ответить
 
 