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Киев (12724) пожар (3105) ГСЧС (2872)

Восемь торговых павильонов сгорели на Оболони в Киеве, жертв нет, – ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Столичные спасатели ликвидировали пожар в торговых павильонах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбук.

5 декабря в 22:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Героев Днепра, 41 в Оболонском районе столицы.

На место происшествия были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках с распространением огня на рядом расположенное 2-этажное здание. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 23:38 пожар был локализован на площади 200 кв. м и в 00:03 ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.

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Восемь торговых павильонов сгорели на Оболони в Киеве, жертв нет, - ДСНС 01

Восемь торговых павильонов сгорели на Оболони в Киеве, жертв нет, – ГСЧС 01

В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем и 22 пожарникам удалось спасти.

На месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причины и обстоятельства пожара будут установлены правоохранительными органами.

Восемь торговых павильонов сгорели на Оболони в Киеве, жертв нет, – ГСЧС 02
Восемь торговых павильонов сгорели на Оболони в Киеве, жертв нет, – ГСЧС 03
Восемь торговых павильонов сгорели на Оболони в Киеве, жертв нет, – ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС

Восемь торговых павильонов сгорели на Оболони в Киеве, жертв нет, – ГСЧС 05

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Конкуренты напали коктейлем Молотова...
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06.12.2021 07:53 Ответить
комментарий отмечен как спам
Ось так буде з усіма невакцинованими!🤐
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06.12.2021 08:20 Ответить
Відмічають "а спам" тільки ті які Не розуміють "чорного юмора з сарказмом".Ну щож,живіть і "вдольземлі"😷😇
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06.12.2021 09:16 Ответить
Ждите очередной трц на этом пятачке.классика жанра.
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06.12.2021 08:42 Ответить
ТРЦ на 200 кв. м?
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06.12.2021 09:39 Ответить
Якщо замкнення проводки, то електрики оно напроти.
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06.12.2021 08:45 Ответить
Та вже вкотре - випалюють територію під нові забудови.
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06.12.2021 08:49 Ответить
Педалик спит и видит на месте рынка несколько высоток!!
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06.12.2021 09:14 Ответить
 
 