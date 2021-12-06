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мост (594) Тернополь (292) Большая стройка (717)

Строительство Гаевского моста завершили в Тернополе, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Тернополе открыли Гаевский мост, который стал самой большой дорожной развязкой в Западной Украине и является частью международной трассы.

Об этом рассказал в Facebook глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш, информирует Цензор.НЕТ.

"Гаевский мост стал символом единения всех ветвей власти. Благодаря совместным усилиям нам удалось реализовать такой мощный проект", – отметил он.

Труш объяснил, что местным бюджетам трудно самостоятельно реализовывать такие крупные инфраструктурные проекты, поэтому государство помогает с финансированием. В частности, на Гаевский мост было выделено 190 млн грн из госбюджета.

Новая двухэтажная развязка на Гаевском перекрестке в Тернополе имеет два путепровода и шесть полос для движения, размещенных на одном уровне с подъездными путями.

"Этот объект является частью объездной дороги Тернополя, а также трассы М-12, соединяющей Восток и Запад Украины. 70% проезжающих здесь транспортных средств принадлежат жителям других населенных пунктов нашей страны, нашей области, а также международному транспорту", - рассказал городской глава Тернополя Сергей Надал.

Мост построили в рамках президентской программы "Большая стройка".

В дальнейших планах – еще несколько объектов на обходе Тернополя, а также строительство новой объездной дороги, соединяющей две международные трассы М-19 и М-30.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в течение 2021 года построят и отремонтируют 6 500 км дорог и 245 мостов.

Также смотрите: На мосту через Днепр между Хортицей и центом Запорожья смонтировали все 48 вант, – Кубраков. ФОТОрепортаж

Строительство Гаевского моста завершили в Тернополе, - ОГА 01
Строительство Гаевского моста завершили в Тернополе, - ОГА 02

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Всі гілки прикурили на цьому будівництві не хіло, тому воно і називається велике.
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06.12.2021 10:06 Ответить
Спасибо Польша!!!
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06.12.2021 10:18 Ответить
Трассу Варшава -Киев сдадут в Турборежиме за неделю...
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06.12.2021 10:20 Ответить
Ви порушуєте Конституцію України!
Стаття 5.
Релігія та Держава окремо!!!Навіщо тягнути туди попів? Релігія поширюється коли суспільство темне з не освічене!!! То ганьба!!!
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06.12.2021 10:52 Ответить
Похоже ще що піп РП церква!
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06.12.2021 13:17 Ответить
Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
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06.12.2021 16:07 Ответить
Вони той міст 2 чи 3 роки будували.
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06.12.2021 10:54 Ответить
Це добре...але такі мости в нормальних країнах біля кожного райцентру...тож не потрібно бравади надлишкової...)
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06.12.2021 11:44 Ответить
 
 