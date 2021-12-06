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война (8281) задержание (3746) контрразведка (410) СБУ (9245) Донецкая область (2711) наемник (229) наемники РФ (1624)

Наемник "ДНР" из штурмового подразделения "Сомали" задержан в Донецкой области, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Наемник "ДНР" из штурмового подразделения "Сомали" задержан в Донецкой области, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Наемника РФ, входившего в состав штурмового подразделения НВФ т.н. "ДНР", задержан в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, контрразведчики СБУ в ходе спецоперации в Донецкой области установили местонахождение российского наемника. Им оказался стрелок незаконной вооруженной группировки "Сомали".

Местный присоединился к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года.

По данным следствия, злоумышленник входил в состав штурмового подразделения НВФ т.н. "ДНР", оказывавшего вооруженное сопротивление украинским военным, задействованным в операции Объединенных сил в районе н.п. Широкая Балка, Пикузы (бывший Коминтерново), Доломитное Донецкой области.

Впоследствии злоумышленник покинул ряды российских наемников и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, где он пытался избежать правосудия.

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Во время обысков по месту его нахождения правоохранители обнаружили:

- "военный билет ДНР";
- средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Кроме того, подозреваемый предоставил обличительные показания относительно кадровых военнослужащих ВС РФ, находящихся на должностях советников и осуществляющих непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

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Наемник ДНР из штурмового подразделения Сомали задержан в Донецкой области, - контрразведка СБУ 01
Наемник ДНР из штурмового подразделения Сомали задержан в Донецкой области, - контрразведка СБУ 02
Наемник ДНР из штурмового подразделения Сомали задержан в Донецкой области, - контрразведка СБУ 03

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Топ комментарии
+20
Нагодуйте і дайте квартиру.
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06.12.2021 10:12
+10
Но главное , что после того как пострадал херней вернулся в Украину . Там почему-то жить не захотел , в родном руском мире , соскучился за Бендеровцами . А потом, когда это говно отпустят ,будет рассказывать про карателей, и как замечательны на раисе вечера
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06.12.2021 10:30
+9
А в тюрьмі зараз вечеря, макарони. Там нагодують і житло дадуть.
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06.12.2021 10:14
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Нагодуйте і дайте квартиру.
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06.12.2021 10:12 Ответить
А в тюрьмі зараз вечеря, макарони. Там нагодують і житло дадуть.
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06.12.2021 10:14 Ответить
Вечеря? Так і кортить написати що спалився м........
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06.12.2021 10:15 Ответить
Це цитата з фільму "Джельтмены удачи" (фільм радянський)
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06.12.2021 10:33 Ответить
Хорошая цитата, только время 10 утра.
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06.12.2021 11:44 Ответить
Да, конечно, но из песни слов не выкинешь.
Кстати, по фильму они сидели где-то в Средней Азии, а там, когда в Кииеве 10:14...
Ну ладно, не вечер, Но вторая половина дня.
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06.12.2021 12:47 Ответить
А пока не делай мне нервы, их есть еще, где испортить.
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06.12.2021 12:56 Ответить
і вибачитись не забудьте
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06.12.2021 13:35 Ответить
Якщо здав кількох іхтамнетів, то хай йому суд це врахує.
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06.12.2021 10:13 Ответить
если бы сдал в виде тушек не важно какой свежести, можно было бы понять и простить
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06.12.2021 14:03 Ответить
Мойша уже думает как его поменять
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06.12.2021 10:19 Ответить
Ще одиного домбаського бандюка взяли за сраку.
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06.12.2021 10:20 Ответить
Сейчас судья напишет что "в мере пресечения нє нуждается, так как не представляет опасностє".
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06.12.2021 10:24 Ответить
Якого бісу ці недоумки тягнуть з собою військові квитки цих зоопарків?
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06.12.2021 10:24 Ответить
Ну так недоумки же.
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06.12.2021 10:27 Ответить
Думають що у нас в стаж для пенсії зарахують.
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06.12.2021 10:28 Ответить
Вони інфільтровані в Україну та чекають час Ч..
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06.12.2021 13:30 Ответить
Не верю. Рожи нет, имя замазали. Брехня.
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06.12.2021 10:27 Ответить
Взять может и взяли, только Сомали это Гиви и он обитал в Донецке (где и сгорел на работе). А Широкая балка и Доломитное, это Горловка. Широкая - западный пригород, Доломитное - северный. Может он конечно из Донецка в Горловку на вахту ездил, может в Донецке на всех сомалийцев войны не хватало, хз...
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06.12.2021 10:54 Ответить
Но главное , что после того как пострадал херней вернулся в Украину . Там почему-то жить не захотел , в родном руском мире , соскучился за Бендеровцами . А потом, когда это говно отпустят ,будет рассказывать про карателей, и как замечательны на раисе вечера
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06.12.2021 10:30 Ответить
Зелебенське поміняє, так як Цемаха відпустив до паРаші!
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06.12.2021 10:30 Ответить
Розстріляти падлюку без суду і негайно!Слава Украіні!
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06.12.2021 10:30 Ответить
они надежно защищены от преследования, помилование и на обмен...
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06.12.2021 10:31 Ответить
Немедля відпустити, а то може образитися Ботоксний. Дати йому сухпай і перевезти на ту сторону, як колись казав Найвелічайший.
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06.12.2021 10:31 Ответить
Дерьмак с зебилушкой все равно отпустят, в лучшем случае трешку получит.
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06.12.2021 10:39 Ответить
швабру в жопу и в Сомали
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06.12.2021 10:49 Ответить
При задержании таких ублюдков необходимо делать так, чтобы большие пальцы рук были недееспособны в дальнейшем. Можно и еще один палец потерять, чтобы не размножались.
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06.12.2021 10:49 Ответить
Расстрелять суку!
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06.12.2021 10:56 Ответить
Якими же треба бути недоумками, воюючи роками проти України, потім повертатися проживати на її територію. За що ж, придурки, тоді ж воювали! Тільки за гроші! Так навіщо нам такі продажні громадяни!
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06.12.2021 11:24 Ответить
а скільки диверсантів не виловили?
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06.12.2021 11:30 Ответить
Пушистик Шаловливый , зачем же так кардинально, а я бы отрезал ему яйца, шоб падлюка не множилась,
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06.12.2021 11:40 Ответить
СБУ-черговий респект...
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06.12.2021 13:46 Ответить
Вместо пожизненного получит лет 6 из которых возможно отсидит половину и пойдет работать ментом куда-нибудь в ватном Мариуполе
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06.12.2021 17:20 Ответить
 
 