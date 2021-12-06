Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Эстонские военнослужащие оказывают поддержку польским пограничникам, армии и полиции, обеспечивающим охрану польско-белорусской границы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Польши в твиттере.
"Эстонские войска помогают на польско-белорусской границе. Задача эстонских солдат - построить и отремонтировать временное ограждение и расчистить пути сообщения", - говорится в сообщении.
В Польшу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона, инженеры-резервисты двух пехотных бригад – они используют средства, с помощью которых гарантируется безопасность эстонских границ.
Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.
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Я жил три месяца летом в 1990 году, в год гибели Цоя, в Таллине, Палдиски и Кейла. Там было в магазинах всё, от слова абсолютно.
Люди были сосвем другие по поведению, они делали вид что плохо понимают русский но сразу улыбались когда узнавали что мы из Киева. Транспорт не такой, всюду чисто и без метушни.
У них на тот момент была развита легкая и пищевая промышленность на уровне намного выше чем в совке.
Мы там впервые узнали что бывает йогурт советского (эстонского производства), красивые спортивные костюмы и трусы эстонской фабрики "Марат". В магазинах можно свободно было купить страшно дефицитные у нас товары...
Боже, як це мило
ну-ну