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граница (4742) мигранты (951) Польша (7486) Эстония (1164)

Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Эстонские военнослужащие оказывают поддержку польским пограничникам, армии и полиции, обеспечивающим охрану польско-белорусской границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Польши в твиттере.

"Эстонские войска помогают на польско-белорусской границе. Задача эстонских солдат - построить и отремонтировать временное ограждение и расчистить пути сообщения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоих украинцев задержали в Польше за содействие незаконным мигрантам из Беларуси

Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам 01
Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам 02
Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам 03

В Польшу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона, инженеры-резервисты двух пехотных бригад – они используют средства, с помощью которых гарантируется безопасность эстонских границ.

Читайте: Чехия направляет военных в Польшу для охраны границы с Беларусью

Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Два вонючих ошмётка Совка Беларусь и ********* будут гадить пока не сдохнут
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06.12.2021 11:01
+12
Эти две твари гадят повсюду....
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06.12.2021 11:10
+6
після загарбання Білорусі путєном, смердючість оної значно підвищилась!
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06.12.2021 11:16
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Два вонючих ошмётка Совка Беларусь и ********* будут гадить пока не сдохнут
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06.12.2021 11:01 Ответить
Да произошел лишь полуразвал империи. Не за горами развал рашкостана на два десятка государств ранее порабощенных народов. Китай в помощь))
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06.12.2021 11:05 Ответить
Эти две твари гадят повсюду....
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06.12.2021 11:10 Ответить
шо за бздура - они ЄТИМ хотят остановить толпьі нелегалов? они что, советской границы не видали - 3 ряда колючка, КСП, тропа нарядов, 3 ряда колючка, и сигнальная система охраны периметра. местами можно устроить блок-посты с дружелюбыми собачками-овчарочками.
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06.12.2021 11:13 Ответить
откуда такие познания? дед вертухаем в НКВД служил?
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06.12.2021 11:20 Ответить
Картофельный фюрер доправился,что от Беларуси отмежевались колючей проволкой.
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06.12.2021 11:16 Ответить
після загарбання Білорусі путєном, смердючість оної значно підвищилась!
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06.12.2021 11:16 Ответить
Жаль, что в колючке будут страдать разные зверюшки !
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06.12.2021 11:20 Ответить
С самого начала пишу что эта колючка полный абсурд. Только посмотрите на нее. Какой мигрант в ней застрянет?
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06.12.2021 11:28 Ответить
толстый ))
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06.12.2021 15:58 Ответить
по существу... не то что канадские "партнеры"....
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06.12.2021 11:22 Ответить
Так ушли же мигранты уже. Так и хочется пошутить про эстонскую оперативность, но не буду.
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06.12.2021 11:26 Ответить
Sutki takyje sto oni pervyje po urovniu zyzni Vostocnoj Evrope.Uroven zyni u nix malo otlicajetsia uze i ot Finliandiji
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06.12.2021 11:39 Ответить
Почему самый низкий уровень в Литве? Причем серьезно низкий чем в Эстонии или Латвии. Чем они отличаются?
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06.12.2021 11:45 Ответить
Pocemu Litve sami niski?Vot smotriu sredniaja zarplata na bumage Litve 1598 evro.PO VVP uroven Ispaniji .Minimalka s novogo goda 730 evro,pensiji 500 evro.Neploxo i tut jesli sravnit s nicej rosijej tut vsio daze otlycno.V rosiji 1/3 liudej zyvut bednosti iz nix 10% daze pokusat neimejet kupit za sto.Ecio 25% krome pokusat nemozet kupit nicego daze rubasku ili noski.V rosiji minimlka jest 170 evro
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06.12.2021 11:54 Ответить
Дело в том что Эстония и в годы ссср была намного продвинутей совка и по сути как часть Европы в совке.

Я жил три месяца летом в 1990 году, в год гибели Цоя, в Таллине, Палдиски и Кейла. Там было в магазинах всё, от слова абсолютно.

Люди были сосвем другие по поведению, они делали вид что плохо понимают русский но сразу улыбались когда узнавали что мы из Киева. Транспорт не такой, всюду чисто и без метушни.

У них на тот момент была развита легкая и пищевая промышленность на уровне намного выше чем в совке.

Мы там впервые узнали что бывает йогурт советского (эстонского производства), красивые спортивные костюмы и трусы эстонской фабрики "Марат". В магазинах можно свободно было купить страшно дефицитные у нас товары...
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06.12.2021 12:04 Ответить
не мінують територію, а проволочку розкатують...
Боже, як це мило
ну-ну
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06.12.2021 11:29 Ответить
А они по мнению дедушки Байдена ,не провоцируют *****
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06.12.2021 11:36 Ответить
Быстро прибыли, однако )))
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06.12.2021 12:03 Ответить
НАДО ЕЩЁ ЛАТЫШЕЙ И ЛИТОВЦЕВ ПРИСЛАТЬ !!!
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06.12.2021 13:29 Ответить
из-за тварей животные страдают- не смогут подойти к реке воды попить..
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06.12.2021 13:50 Ответить
 
 