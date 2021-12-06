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Днепропетровщина (2888) драка (1996) Кривой Рог (1128) Нацполиция (15742) стрельба (3161)

Две группы иностранцев устроили драку и стрельбу в Кривом Роге: один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями госпитализирован. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Кривом Роге в результате конфликта между группами лиц один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями доставлен в больницу. За убийство иностранца полиция задержала 28-летнего мужчину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Днепропетровской области в фейсбуке.

Так, 5 декабря в полицию поступило сообщение о вооруженном конфликте на одной из улиц Металлургического района.

Как выяснили правоохранители, конфликтная ситуация возникла между двумя группами иностранцев. Во время потасовки, один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в потерпевшего. В результате 35-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь, 28-летний - доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями и находится под круглосуточным конвоем.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Между тем, местные СМИ сообщают, что происшествие произошло на территории 95 квартала во дворе дома возле кафе "Груша". По их информации, драка со стрельбой произошла между уроженцами Кавказа.

Также сообщается, что убитый мужчина – азербайджанец, приехавший с еще одним товарищем в Кривой Рог, вероятнее всего, утром 5 декабря из Киева. Второй участник стрельбы, получивший ножевое ранение в спину, гражданин Азербайджана. Ранее его отправили в СИЗО на время досудебного расследования за громкое ограбление ювелирного магазина в Металлургическом районе, но вскоре изменили меру пресечения на домашний арест. В январе 2019 года вместе с еще тремя вооруженными мужчинами в масках он обчистил "Золотой век" на Соцгороде. Тогда группировку поймали в Харькове, у них при себе было полтора килограмма золота. О задержании банды налетчиков тогда лично сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Грабителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но в апреле 2021 года Днепровский апелляционный суд отпустил обвиняемого из СИЗО и установил мягкую меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Через полгода коллегия судей Саксаганского суда – Валерий Попов, Светлана Хоминич и Владимир Прасолов решили проявить милосердие, позволив обвиняемому находиться под домашним арестом только ночью (с 21:00 до 06:00).

Две группы иностранцев устроили драку и стрельбу в Кривом Роге: один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями госпитализирован 01
Две группы иностранцев устроили драку и стрельбу в Кривом Роге: один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями госпитализирован 02
Две группы иностранцев устроили драку и стрельбу в Кривом Роге: один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями госпитализирован 03
Две группы иностранцев устроили драку и стрельбу в Кривом Роге: один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями госпитализирован 04
Две группы иностранцев устроили драку и стрельбу в Кривом Роге: один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями госпитализирован 05
Две группы иностранцев устроили драку и стрельбу в Кривом Роге: один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями госпитализирован 06
Фото: местный сайт "Свои"

Две группы иностранцев устроили драку и стрельбу в Кривом Роге: один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями госпитализирован 07

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+36
«Раніше його відправили до СІЗО на час досудового розслідування за гучне пограбування ювелірного магазину в Металургійному районі, але незабаром змінили запобіжний захід на домашній арешт.
: https://censor.net/ua/p3303532

Может пора судью лишить звания судьи ??? Азербайджанец и взятка - два родных слова
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06.12.2021 12:12
+21
Китайцев и вьетнамцев немеряно
Кстати, из стран граничищащих с афганом едут в Украину на пмж целые семьи.

если не введут визы и законы миграции как в ЕС, скоро на Майдане мулла будет петь
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06.12.2021 12:16
+18
Без 95 квартала и тут не обошлось....
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06.12.2021 12:13
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наши суды - самые гуманные суды в мире
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06.12.2021 12:08 Ответить
пусть перестреляют друг друга, и не пускать эту мразь в Украину.
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06.12.2021 12:33 Ответить
пусть, но не в Украине...
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06.12.2021 13:38 Ответить
Кто иноземцы? Подрались французы с немцами или азербайджанцы с армянами! Наверное второе
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06.12.2021 12:09 Ответить
А еще они были на иномарках.
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06.12.2021 12:33 Ответить
так двi групи. можe одна нацiональнiсть алe двi групи. звучатимe так само
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06.12.2021 12:38 Ответить
азери та азери.
Усі "іноземці"
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06.12.2021 13:40 Ответить
Не угадали , датчане со шведами
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06.12.2021 14:15 Ответить
Блин к чему мир катится... Азербайджанцы уже междо собов начали метелиться, а я думал шо они дружные или хотя бы аксакалов слушаются...
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06.12.2021 12:11 Ответить
а есть разница, какая национальность у разбойников?
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06.12.2021 13:25 Ответить
Если бы этих "иностранцев", было бы столько же, сколько и украинцев в Украине, то из общего процента преступлений они бы не выделялись.
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06.12.2021 14:15 Ответить
«Раніше його відправили до СІЗО на час досудового розслідування за гучне пограбування ювелірного магазину в Металургійному районі, але незабаром змінили запобіжний захід на домашній арешт.
: https://censor.net/ua/p3303532

Может пора судью лишить звания судьи ??? Азербайджанец и взятка - два родных слова
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06.12.2021 12:12 Ответить
Суддю краще повісити. Так найдійніше від подальших "зашкварів".
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06.12.2021 15:17 Ответить
Еой, я тоже считаю что ГИЛЯКА надёжнее 😀😀😀

Вот уже и елка стоит .
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06.12.2021 15:21 Ответить
Мені здається, що правильніше буде "Йолка".😜
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06.12.2021 15:53 Ответить
Згідна
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06.12.2021 15:54 Ответить
Це ще не маємо тут афганців та сирійців.
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06.12.2021 12:13 Ответить
Китайцев и вьетнамцев немеряно
Кстати, из стран граничищащих с афганом едут в Украину на пмж целые семьи.

если не введут визы и законы миграции как в ЕС, скоро на Майдане мулла будет петь
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06.12.2021 12:16 Ответить
Это точно насчет песнопений. Вьетнамцы и китайцы могут быть причастны только к экономическому терроризму или к вирусному.
А вот всякие представители ИГ тянутся в Украину, чтобы по-тихому пересидеть до лучших времен, а потом вернуться в любимую Европу и оттуда готовить всевозможные террористические атаки по всему миру.
Писали, что в 2019 году задержали в Киеве одну из ключевых фигур ИГ - некого Цезаря Тохосашвили, грузина по рождению, заместителя министра войны ИГ. Он себе тихенько проживал в городке Белая Церковь. Тохосашвили, также известного как Аль-Бара аш-Шишани, считали мертвым. В августе 2017 вместе с семьей он якобы погиб в результате авиаудара в сирийской провинции. Вот такая у него была отвлекуха, чтобы не искали.
Совсем недавно в Одессе арестовали еще одного боевика ИГ.
Они, как крысы, позалазали в норы в Украине и грызут ее изнутри.
Соответствующие службы должны работать "тщательнее", как говорил М.Жванецкий, и не допускать их к нам.
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06.12.2021 12:45 Ответить
Цензор, зачем постоянно пишите « иностранец» ? Шо за стыдливость ? Пишите гражданство преступников .
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06.12.2021 12:13 Ответить
Так громадянство у них може бути українське.
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06.12.2021 12:17 Ответить
Є іноземець і не іноземець. А по середке тільки сепаратист
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06.12.2021 12:20 Ответить
І національність теж- а то як у 'совку'-лица кавказского региона
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06.12.2021 12:42 Ответить
Без 95 квартала и тут не обошлось....
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06.12.2021 12:13 Ответить
Блин, и конечно же город корисних копалин опять прославился на всю Украину... Как там бедная мам Рима... То ж то ее чадо не может в городе навести порядок, я уже молчу про страну.
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06.12.2021 12:20 Ответить
До квартала было как в болоте - тихо .
А теперь то мэры гибнут, то азербайджанцы отношения выясняют.
Наверно все связано с контролем за Комбинатом и потоками денег .
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06.12.2021 12:23 Ответить
Та не, Кр.Рог - бандитский город, как и Херсон. Бубуся не даст соврать, Когда ему было 15 рочкi i вiн ще не трахався та не знав слова лох, То был свидетелем того, как там бандюки тигров людьми скармливали...
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06.12.2021 12:34 Ответить
Где-то читала, что индус чуть не на откуп отдал отгрузку металла бандитам, и кто и сколько отгружает - никто не в курсе .
думаю что из-за этого идут разборки и гибнут мэры,
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06.12.2021 12:42 Ответить
а мож янелох сюда сунул свой пятак, теперь лбди гибнут за металл...
Venom - Hammerhead Hail Satanas
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06.12.2021 12:54 Ответить
Обратите внимание , как в паузе девчушка говорит, мол, как это хорошо...
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06.12.2021 13:00 Ответить
А у вас есть военные оркестры ? Давно не было военных оркестров
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06.12.2021 15:23 Ответить
да...
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06.12.2021 16:47 Ответить
Марш авиаторов | Herbei zum Kampf
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06.12.2021 17:05 Ответить
Страница 404
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06.12.2021 17:09 Ответить
Ща поищу другой вариант.
Марш авиаторов | Herbei zum Kampf
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06.12.2021 17:28 Ответить
Эта станица открывается... мабуть, в предыдущей теге шо-та не то тыцнул...
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06.12.2021 17:30 Ответить
он, ****, с ермаком и татаровым справиться не может, ....бут его во все щели а ти говоришь порядок в городе, стране.......
кто????? млять. Моня???? наведет????да ну нах....
ему чем худе тем лучше. главное для настоящего еврея, БАБЛО. а потому что родная страна, не УКРАИНА, ни.....уя. а Израиль.
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06.12.2021 12:33 Ответить
За то что тебя порезали и за самооборону 15 лет. Это законы для рабов.
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06.12.2021 12:22 Ответить
И снова 95 квартал!!!
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06.12.2021 12:22 Ответить
Дайте зеле почитать.Его родной город. Страна,за которую он отвечает.
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06.12.2021 12:25 Ответить
я прочитав все і зрозумів що я ні.....уя не зрозумів. банду, яка пограбувала ювелірку, на руках у якої дохера зброї, не те щоб арештували та посадили, а навіть не видворили нах.... з України. випустили грабувати далі.
МОЖЕ я щось пропустив? може вже дозволено озброєний гоп-стоп в Україні.
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06.12.2021 12:26 Ответить
То соціально-блізкіє до продажних мусорів та суддів,совдепія нікуди не ділась,зате діду який вирощував три кущі коноплі для себе хворого,вліпили п'ять років.
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06.12.2021 12:37 Ответить
Проснулись...уже третий год черти шо творится.
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06.12.2021 12:38 Ответить
Хм... Кривой Рог последнее время лидер по новостям, кмк.
Столицу туда перенести б...
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06.12.2021 12:32 Ответить
Суды у нас ,однако..Везде и всюду упирается в суды.Иностранец ты ,или вуйко..Поможем Зе реформировать суды!!!А то одни колядники.
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06.12.2021 12:33 Ответить
это афрокавказские криворожцы. видать будущие мандаты делили.
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06.12.2021 12:34 Ответить
есть ещё один фигурант из Кривого Рога, пока недорасследованый
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06.12.2021 12:35 Ответить
происшествие произошло на территории 95 квартала во дворе дома возле кафе "Груша". По их информации, драка со стрельбой произошла между уроженцами Кавказа.

дальше не читал - пофиг !!!! 95-квартал и уроженцы кауказа ...))))
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06.12.2021 12:38 Ответить
Нормально у кривых кварталов дела идут,приезжий и ограбил ювелирный,его отпустили гулять дальше с оружием за поясом,потом он устраивает разборки с себе подобным стреляя и убивая,отпустите его ещё раз и ещё раз поднимите зарплату судьишкам,они заслужили
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06.12.2021 12:45 Ответить
Ключевая фраза: "...що подія сталася на території 95 кварталу...."

95 квартал, есть 95 квартал........
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06.12.2021 12:47 Ответить
Та у них скоро мухи в роте будут производить половой акт.
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06.12.2021 12:49 Ответить
одним черножопым меньше...
чего им в Азербайджане не живётся? нет,лезут сюда и ещё права качают...свиные ноги им в рот!
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06.12.2021 12:56 Ответить
Как прочитал иностранцы, то почему то сразу представил, что это новозеландцы или исландцы, кто ж ещё? Потом прочитал весь текст и выяснилось кавказцы, на них бы никогда не подумал.
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06.12.2021 13:10 Ответить
ВСЕХ ДЕПОРТИРОВАТЬ !!!
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06.12.2021 13:34 Ответить
вот и вся работа погранцов и миграционной службы
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06.12.2021 13:45 Ответить
как видим, ничего в стране не меняется в судебной сфере, бандиты отпускаются на свободу, патриоты сидят .... "стабильность" по Януковощу
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06.12.2021 13:55 Ответить
Азербайджанцы один народ с турками ...... и ссорится с ними нельзя
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06.12.2021 14:04 Ответить
Кривой рог стал донецком из 90-х

А судейскую мафию которая передает свои ярлыки из поколения в поколение еще со времен совка и перекрашивается в нужный власти цвет- нужно давно было разогнать и люстрировать, с пожизненным запретом занимать должности в гос структурах
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06.12.2021 14:07 Ответить
монегаски с корсканцами?
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06.12.2021 14:24 Ответить
Суддя який випустив грабіжника тепер співучасник цього вбивства... Суддя коли сяде за грати? Дай відповідь Зеленський...
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06.12.2021 14:35 Ответить
Який став популярний Кривий Ріг у масмедіах. Це раз. А по друге нащо поліціянти вмішуються у внутрішні розбірки? І так виявитья ,що Рафік ніучом ні вінуатий!!!
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06.12.2021 14:38 Ответить
З Кривого Рогу бачу нічого путного не виходить, доведено одним зеленим актором.
І тут 95 квартал, це тіпа у них, криворіжців блатне місце
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06.12.2021 15:30 Ответить
всё прогнило до основания. если за разбой не тюрьма а домашний арест.Карл! домашний арест. в какой стране мире такое есть? какой поц это придумал?
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06.12.2021 17:15 Ответить
 
 