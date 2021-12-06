Две группы иностранцев устроили драку и стрельбу в Кривом Роге: один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями госпитализирован. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Кривом Роге в результате конфликта между группами лиц один из мужчин погиб, второй с ножевыми ранениями доставлен в больницу. За убийство иностранца полиция задержала 28-летнего мужчину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Днепропетровской области в фейсбуке.
Так, 5 декабря в полицию поступило сообщение о вооруженном конфликте на одной из улиц Металлургического района.
Как выяснили правоохранители, конфликтная ситуация возникла между двумя группами иностранцев. Во время потасовки, один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в потерпевшего. В результате 35-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь, 28-летний - доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями и находится под круглосуточным конвоем.
В настоящее время фигурант задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Между тем, местные СМИ сообщают, что происшествие произошло на территории 95 квартала во дворе дома возле кафе "Груша". По их информации, драка со стрельбой произошла между уроженцами Кавказа.
Также сообщается, что убитый мужчина – азербайджанец, приехавший с еще одним товарищем в Кривой Рог, вероятнее всего, утром 5 декабря из Киева. Второй участник стрельбы, получивший ножевое ранение в спину, гражданин Азербайджана. Ранее его отправили в СИЗО на время досудебного расследования за громкое ограбление ювелирного магазина в Металлургическом районе, но вскоре изменили меру пресечения на домашний арест. В январе 2019 года вместе с еще тремя вооруженными мужчинами в масках он обчистил "Золотой век" на Соцгороде. Тогда группировку поймали в Харькове, у них при себе было полтора килограмма золота. О задержании банды налетчиков тогда лично сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Грабителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но в апреле 2021 года Днепровский апелляционный суд отпустил обвиняемого из СИЗО и установил мягкую меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Через полгода коллегия судей Саксаганского суда – Валерий Попов, Светлана Хоминич и Владимир Прасолов решили проявить милосердие, позволив обвиняемому находиться под домашним арестом только ночью (с 21:00 до 06:00).
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Усі "іноземці"
: https://censor.net/ua/p3303532
Может пора судью лишить звания судьи ??? Азербайджанец и взятка - два родных слова
Вот уже и елка стоит .
Кстати, из стран граничищащих с афганом едут в Украину на пмж целые семьи.
если не введут визы и законы миграции как в ЕС, скоро на Майдане мулла будет петь
А вот всякие представители ИГ тянутся в Украину, чтобы по-тихому пересидеть до лучших времен, а потом вернуться в любимую Европу и оттуда готовить всевозможные террористические атаки по всему миру.
Писали, что в 2019 году задержали в Киеве одну из ключевых фигур ИГ - некого Цезаря Тохосашвили, грузина по рождению, заместителя министра войны ИГ. Он себе тихенько проживал в городке Белая Церковь. Тохосашвили, также известного как Аль-Бара аш-Шишани, считали мертвым. В августе 2017 вместе с семьей он якобы погиб в результате авиаудара в сирийской провинции. Вот такая у него была отвлекуха, чтобы не искали.
Совсем недавно в Одессе арестовали еще одного боевика ИГ.
Они, как крысы, позалазали в норы в Украине и грызут ее изнутри.
Соответствующие службы должны работать "тщательнее", как говорил М.Жванецкий, и не допускать их к нам.
А теперь то мэры гибнут, то азербайджанцы отношения выясняют.
Наверно все связано с контролем за Комбинатом и потоками денег .
думаю что из-за этого идут разборки и гибнут мэры,
Venom - Hammerhead Hail Satanas
Марш авиаторов | Herbei zum Kampf
кто????? млять. Моня???? наведет????да ну нах....
ему чем худе тем лучше. главное для настоящего еврея, БАБЛО. а потому что родная страна, не УКРАИНА, ни.....уя. а Израиль.
МОЖЕ я щось пропустив? може вже дозволено озброєний гоп-стоп в Україні.
Столицу туда перенести б...
дальше не читал - пофиг !!!! 95-квартал и уроженцы кауказа ...))))
95 квартал, есть 95 квартал........
чего им в Азербайджане не живётся? нет,лезут сюда и ещё права качают...свиные ноги им в рот!
А судейскую мафию которая передает свои ярлыки из поколения в поколение еще со времен совка и перекрашивается в нужный власти цвет- нужно давно было разогнать и люстрировать, с пожизненным запретом занимать должности в гос структурах
І тут 95 квартал, це тіпа у них, криворіжців блатне місце