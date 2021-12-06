РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12232 посетителя онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортажЗдоровье
5 174 14
болезнь (584) Днепр_город (3768)

В Днепре тяжелобольные и пожилые люди будут носить SOS-браслеты с QR-кодом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Здоровье

В Днепре тяжелобольные и пожилые люди будут носить SOS-браслеты с QR-кодом. Они нужны, чтобы быстро оказать помощь человеку, которому, например, стало плохо на улице и необходимо оперативно его идентифицировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепровский городской совет.

Отмечается, что отсканировав QR-код на браслете, можно увидеть информацию о заболеваниях человека, группе крови, аллергии, контактах доверенных лиц, а также ФИО, дате рождения и как оказать неотложную помощь.

"Проект направлен на уменьшение случаев, когда прохожие проходят мимо лежащих на улице людей, ведь думают, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Браслеты дают понять, что пострадавшему необходима помощь. На сегодняшний день мы раздали 600 браслетов, 500 из них получили люди, которые обслуживаются в территориальных центрах. В следующем году мы планируем продлить эту инициативу", - рассказал заместитель председателя правления ОО "Фонд социальных инициатив" Роман Герасимчук.

В Днепре около 15 тысяч человек нуждаются в таких браслетах. Это больные сахарным диабетом, гипертонией, психическими заболеваниями, а также пожилые люди и имеющие нарушения памяти или эпилепсию. Получить браслет можно, обратившись в территориальный центр, – вам нужно будет заполнить анкету и дать согласие на обработку персональных данных.

В Днепре тяжелобольные и пожилые люди будут носить SOS-браслеты с QR-кодом 01

"Анкетирование длится около 10-15 минут, мы спрашиваем ФИО, номер телефона, группу крови, информацию о наличии аллергий и хронических заболеваний, данные контактных лиц. В территориальном центре Шевченковского района обслуживаются около 800 человек, половина из них нуждаются в таких браслетах", - поделилась специалист по социальной работе КУ "Днепровский городской территориальный центр социального обслуживания" ДМР Екатерина Авдеева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администратора дома для престарелых в Днепре, где погибли пять женщин, отправили под домашний арест. По делу трое подозреваемых

Одна из подопечных территориального центра в Шевченковском районе – Тамара Щуцкая. У женщины больное сердце, поэтому решила носить SOS-браслет: "Я аллергик, имею ишемическую болезнь, поэтому понимаю, что мне такой браслет нужен. Если внезапно станет плохо, потеряю сознание - надеюсь, неравнодушные люди подойдут и помогут".

В Днепре тяжелобольные и пожилые люди будут носить SOS-браслеты с QR-кодом 02
В Днепре тяжелобольные и пожилые люди будут носить SOS-браслеты с QR-кодом 03
Фото: Днепровский городской совет

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну все, то всех для переписи чипировали а это уже по категориям начали: кого в печь а кого в газовую камеру!
показать весь комментарий
06.12.2021 14:36 Ответить
Хороша ідея.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:37 Ответить
запоребриковая, правда. Теперь ждем, когда эти коды станут обязательны для всех, и без кожа на улицу не выйдешь.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:46 Ответить
*без кода
показать весь комментарий
06.12.2021 14:47 Ответить
да пробный шар а потом начнут расширять категории -и будет на руке их печать дьявола и без печети той не смогут ни на роботу ни в магазин...
показать весь комментарий
06.12.2021 15:53 Ответить
чим iх сканувати?
показать весь комментарий
06.12.2021 15:06 Ответить
Всю эту информацию можно написать на бумаге и заламинировать.
И никаких кодов.
показать весь комментарий
06.12.2021 15:00 Ответить
"Я алергік, маю ішемічну хворобу, тому розумію, що мені такий браслет потрібен. Якщо раптово стане зле, знепритомнію - сподіваюсь, небайдужі люди підійдуть і допоможуть". Джерело: https://censor.net/ua/p3303572

????????
Второй момент - КАК этот браслет увидеть под одеждой???? Или его поверх куртки будут одевать??
В здоровом обществе, где есть сострадание к ближнему никакие браслеты не нужны. В нынешнем - как мертвому припарка и лишний канал для воровства бабла.
показать весь комментарий
06.12.2021 15:02 Ответить
Когда запустится эта идея в жизнь, то врачу или другому спасителю не составит труда проверить запястье человека.
А вообще идея хорошая, много случаев когда теряется драгоценное время на определение причины.
показать весь комментарий
06.12.2021 15:09 Ответить
побрить лоб наголо и набить на нём тату. либо пупч.
показать весь комментарий
06.12.2021 15:10 Ответить
чим сканувати цю хрєнь? ви б номeром продублювали чи тими ж даними про групу кровi i хворобу
показать весь комментарий
06.12.2021 15:05 Ответить
и бирку в ухе. синенькую.
показать весь комментарий
06.12.2021 15:07 Ответить
Зачем в ухо? Чип в плече после вакцинации приведет к росту рептилоидных рогов, на них и цеплять. Такое ощущение что в наше время еще живет много доисторических дикарей...или просто баранов.
показать весь комментарий
06.12.2021 15:12 Ответить
всё как в кацапии -там тоже будет тотальная чипизация единственно что нужно с чего то начать а потом постепенно расширять категории начиная с госслужащих и заканчивая магазинами а чипы можно уже потом для удобства вводить
показать весь комментарий
06.12.2021 15:58 Ответить
 
 