Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил ценные подарки.







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Также президент вручил пяти военнослужащим государственные награды.









"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Спасибо вам за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметил Зеленский. "Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", – подчеркнул президент.









Кроме того, Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

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