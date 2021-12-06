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Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 01

Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил ценные подарки.

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 02

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 03

Читайте также: Зеленский прибыл с рабочей поездкой на восток Украины: Примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия ВСУ

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 04

Также президент вручил пяти военнослужащим государственные награды.

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 05
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 06
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 07
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 08

"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Спасибо вам за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметил Зеленский. "Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", – подчеркнул президент.

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 09

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 10

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 11
Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в зоне ООС 12

Кроме того, Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Резников и Залужный вручили награды воинам на Донбассе. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+41
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06.12.2021 17:00
+36
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06.12.2021 16:47
+36
Копия и оригинал из прошлого

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06.12.2021 17:21
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Страница 2 из 2
Говорят шо Володька ездит на передовую лечить запоры.
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06.12.2021 18:31 Ответить
А хто йому дохтур?
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07.12.2021 17:43 Ответить
Юзік ...
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07.12.2021 23:07 Ответить
Нельзя *********** выезжать на передовую. Его ж орки смогут отследить по коричневому следу...
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06.12.2021 18:38 Ответить
Только что настраивал свой мегого и случайно нечаянно пришлось послушать, как блеет найвелычнишый. Делал выборку избранных каналов и включил Прямой канал. На изображение не смотрел. Какой-то мужик толкал речь. Когда я посмотрел, кто выступает то своим глазам не поверил. Говнокомандующий уже не блеял с хрипотой, как урка, поющий блатняк, а говорил нормальным человеческим голосом. Еще бубочке осталась самая малость, что-бы на мужика стал похожим. Надо этому дрыщу перестать врать в каждом слове.
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06.12.2021 18:47 Ответить
не ври, гундосил как всегда, но более менее членораздельно, но как-то слишком вяло...
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06.12.2021 21:29 Ответить
Теперь Путен точно будет знать вооружение наших хлопцев, размеры траншей, технику, боеприпасы и прочие детали обороны страны. Агент Тимофеев получит железный крест от самого фюрера, а преЗЕдент - люлей от народа. Не сейчас, со временем.
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06.12.2021 18:48 Ответить
Хто цього дебіла туди пустив?
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06.12.2021 18:48 Ответить
Ціуаво, а слюнявчик в нього на грудях броньований?
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08.12.2021 08:28 Ответить
мені показалось шо на йому два броніка
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06.12.2021 19:32 Ответить
все рівно красава
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06.12.2021 19:34 Ответить
Я реально не понимаю, ему броники каждый раз специально такие выдают? Какие то отдельно выделенные чуваки видимо, с юмором похлеще 95 квартала. Дайте ему уже броник на пару размеров больше! Иначе так и будет только спех вызывать, воин блин
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06.12.2021 19:45 Ответить
Он в форме похож на *******... В прочем как и не в форме...
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06.12.2021 20:31 Ответить
Не то,чтоб как Петя на Мальдивы отправится...
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06.12.2021 21:16 Ответить
надеюсь это был сарказм?
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06.12.2021 21:42 Ответить
Ага Оман не Мальдивы, в Оман можно. А оффшоры правильные, все так делают
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06.12.2021 22:28 Ответить
А разница в чем ? Что один, что другой - 2 умолепа...
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07.12.2021 08:31 Ответить
...шкода не сезон полуниць.
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06.12.2021 21:28 Ответить
это молодой ху-ло я думаю это только начало
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06.12.2021 21:36 Ответить
Зеля ще спалить Москву
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06.12.2021 21:38 Ответить
Звичайно спалить...на кіностудії Довженко вже для цього й декорації збудували.
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07.12.2021 17:49 Ответить
Гораздо полезнее было бы Зеленскому слетать на границу с Белоруссией, так как оттуда самое близкое расстояние до Киева и Путин Лукашенко спрашивать не будет разрешения для прохода своих войск.
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06.12.2021 21:42 Ответить
А ДВА броника на ссыкле не маловато будет????
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06.12.2021 22:20 Ответить
Більше не могли повісити бо сцикло від їхньої ваги падає.
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07.12.2021 17:47 Ответить
Колись він "на передовій" був у Часов Ярі. Це ак десь за 40 км від лінії. фото було скрізь такі ж. Цей раз на яку "передову" його завезли? Чи не на полігоні десь біля Києва? Чи й взагалі на "зеленкі" фоткали, а фон потім наложили.
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07.12.2021 00:30 Ответить
Вопрос, а бубочка своим сэлфи не засветил позиции и лица военнослужащих. А также вооружение. Кажется ему можно припаять те же статьи что и Бутусову.
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07.12.2021 01:07 Ответить
какая пидступная зрадонька, айайай.
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07.12.2021 04:09 Ответить
Уявляю собі, яка бридка показуха там відбувається. І як нормальних солдатів від цього тошнить.
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07.12.2021 15:10 Ответить
Яке ж воно убоге посміховисько в цій екіпіровці...
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07.12.2021 15:15 Ответить
Під час робочої поїздки до Донецької області президент Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об'єднаних сил і привітав військових з Днем Збройних Сил України. Джерело: https://censor.net/ua/p3303611


ЧОМУСЬ ДУМАЮ ЩО ЦЕ ЗНІМАЛИ НА СТУДІЇ ДОВЖЕНКО В ОКОПАХ
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07.12.2021 16:12 Ответить
Ну прям орел наш говнокомандуючий, особливо коли торчить сімітський шнобель.
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07.12.2021 17:44 Ответить
Интересно, а в тех краях летом накрывали поля конопли. В основном это были юга- Херсон, Николаев, Запорожье. Хотя под сракой Вертолёт, от же ж прица во языце.
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07.12.2021 17:48 Ответить
Шкода що не вбили його там, державний зрадник має відповісти за злочини
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07.12.2021 19:56 Ответить
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08.12.2021 09:29 Ответить
Щось цей хлопець не схожий на Олександра Македонського.
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08.12.2021 14:04 Ответить
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