Доброволец Грек и главком ВСУ Залужный с привезенными волонтерами на фронт литовскими ручными системами РЭБ. ФОТО ДНЯ

Для полного оснащения ВСУ системами РЭБ требуются системные закупки через Гособоронзаказ.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Доброволец Юрий Грек (Юрий Ульшин, позывной Грек. - Ред.) и главком ВСУ Валерий Залужный с ручными системами радиоэлектронной борьбы литовской компании NT Service, которые привезли на фронт украинские и литовские волонтеры. Это выглядит обнадеживающе - надеемся, что в 2022-м тактические системы РЭБ начнут поступать в войска на передовую уже и от государства. Юрия знает весь фронт, он работает без устали, несмотря на ранения, как доброволец, и пытается прикрыть некоторые опасные направления. Он награжден званием Народный Герой, но также достоин звания Герой Украины", - рассказал он и опубликовал соответствующее фото.

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"Война показала, что каждое боевое подразделение, начиная с пехоты, должно оснащаться системами РЭБ для самозащиты от беспилотников противника. Системы нужны разные. И в окопах, для прикрытия малых боевых групп от малых дронов, нужны системы такого типа, которые производит литовская компания NT Service. С 2018 года такие антидроновые ружья поставляются в Украину, но все это исключительно за средства волонтеров из Украины и Литвы. Эффективность применения высока, немало российских дронов были перехвачены и уничтожены. РЭБ относились к потребностям ВСУ и на 2020-й, и на 2021-й годы, но закупки по разным бюрократическим причинам не произошли из-за очень странного подхода министра обороны Тарана, который фактически сорвал закупки этих тактических систем вообще. В 2020 году подготовлена группа инструкторов для использования антидроновых систем. Требуется вооружение. Фото показывает, что ВСУ снова будет ставить в нужды закупку антидроновых ружей в 2022 году, надеюсь, что новый министр обороны выполнит планы военных", - добавил журналист.

"Отдельно благодарю наших литовских друзей, трудно переоценить их вклад в нашу борьбу, они постоянно совершенствуют свое оружие и делают все возможное для помощи. Спасибо, наши братья по оружию, спасибо, Литва", - резюмировал Бутусов.