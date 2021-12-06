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Доброволец Грек и главком ВСУ Залужный с привезенными волонтерами на фронт литовскими ручными системами РЭБ. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Для полного оснащения ВСУ системами РЭБ требуются системные закупки через Гособоронзаказ.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Доброволец Юрий Грек (Юрий Ульшин, позывной Грек. - Ред.) и главком ВСУ Валерий Залужный с ручными системами радиоэлектронной борьбы литовской компании NT Service, которые привезли на фронт украинские и литовские волонтеры. Это выглядит обнадеживающе - надеемся, что в 2022-м тактические системы РЭБ начнут поступать в войска на передовую уже и от государства. Юрия знает весь фронт, он работает без устали, несмотря на ранения, как доброволец, и пытается прикрыть некоторые опасные направления. Он награжден званием Народный Герой, но также достоин звания Герой Украины", - рассказал он и опубликовал соответствующее фото.

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Доброволец Грек и главком ВСУ Залужный с привезенными волонтерами на фронт литовскими ручными системами РЭБ 01

"Война показала, что каждое боевое подразделение, начиная с пехоты, должно оснащаться системами РЭБ для самозащиты от беспилотников противника. Системы нужны разные. И в окопах, для прикрытия малых боевых групп от малых дронов, нужны системы такого типа, которые производит литовская компания NT Service. С 2018 года такие антидроновые ружья поставляются в Украину, но все это исключительно за средства волонтеров из Украины и Литвы. Эффективность применения высока, немало российских дронов были перехвачены и уничтожены. РЭБ относились к потребностям ВСУ и на 2020-й, и на 2021-й годы, но закупки по разным бюрократическим причинам не произошли из-за очень странного подхода министра обороны Тарана, который фактически сорвал закупки этих тактических систем вообще. В 2020 году подготовлена группа инструкторов для использования антидроновых систем. Требуется вооружение. Фото показывает, что ВСУ снова будет ставить в нужды закупку антидроновых ружей в 2022 году, надеюсь, что новый министр обороны выполнит планы военных", - добавил журналист.

"Отдельно благодарю наших литовских друзей, трудно переоценить их вклад в нашу борьбу, они постоянно совершенствуют свое оружие и делают все возможное для помощи. Спасибо, наши братья по оружию, спасибо, Литва", - резюмировал Бутусов.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
Не згоден. У часи військової агресії, коли головнокомандувач або не в адекваті(під наркотиками і відсутності профільної освіти) або працює на ворога, то відповідно є наростання громадської збентеженості (WTF) то це нормально коли йде пропаганда.. "Ось у нас є ******* зброя і ми думаємо про обороноздатність, хоч і президент у нас перевдягнути януковоч".
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06.12.2021 17:13
+25
Волонтерам-респект,але 8-й рік війни-а де держава,міноборони?...
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06.12.2021 17:07
+18
пготрібна річ - але менше піару , більше реального ...., і збережем життя наших Воїнів - Ангелів ...
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06.12.2021 17:00
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пготрібна річ - але менше піару , більше реального ...., і збережем життя наших Воїнів - Ангелів ...
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06.12.2021 17:00 Ответить
Не згоден. У часи військової агресії, коли головнокомандувач або не в адекваті(під наркотиками і відсутності профільної освіти) або працює на ворога, то відповідно є наростання громадської збентеженості (WTF) то це нормально коли йде пропаганда.. "Ось у нас є ******* зброя і ми думаємо про обороноздатність, хоч і президент у нас перевдягнути януковоч".
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06.12.2021 17:13 Ответить
Зе в адеквате (то что он пошел по белым берегам - совсем другое). Зе хуже врага. Врага можно +/- спрогнозировать и мы знаем что он враг. А зе - он не за ихних и не за наших, он за все хорошее (бабло) и против всего плохого (шоб ему за это ничо не было). Он постелиться под любого. Аферист. Он как минимум так думает. Но снежный ком растает и рано или поздно он его придавит.
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07.12.2021 04:03 Ответить
от коли різнотипні іменовані дрони та бпла ворога падають знищені ....- от тоді ворог і розуміе що е контрпродуктивна зброя...., а якого характеру та звідкіля ...., це інше - і нехай це його бентежить ...- а коли вони типу е , а дрони продовжують скидають на голови нашим Воїнам все що їм заманеться ..., а ми фотко- відосики пропогандистьські - от це не працюе...
таке саме і відносно іншої зброї- поспілкуйтись із тими хто на ротацію повертаеться - вони вам багато чого цікавого розкажуть ...
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08.12.2021 13:19 Ответить
Вы думаете если бы это хотели сохранить в тайне то главком бы позировал?
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06.12.2021 17:06 Ответить
Зачем палить NT Service, Юрий?
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06.12.2021 17:12 Ответить
А их что,завтра кацапы взорвут из-за этого?
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06.12.2021 17:19 Ответить
Vsem ob etom izvesno sto za kompanija i sto delajet,na vystovkax oni takze ucastvujet.Oni dlia nasix pogranickov takoje zdealai tam droni ispolzyvali dlia kontrabandi cigaret.
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06.12.2021 17:52 Ответить
З такими тупими коментаторами - тільки і залишається "матюкаться" Ще Наполеон сказав - "Гармата перестає буть "секретною" відразу після потрапляння її у війська ..." Про подібні речі росіяни вже знають - як не од агентури в Литві так і від агентів у нас Питання іншого характеру - чи зможуть вони цим рушницям щось протиставить? Оце їх головне завдання! Може так статься що система що протистоятиме цим рушницям буде неефективною чи стане "золотою" і не виправдає тих затрат що на неї угатять! (Колись поляки спеціалізувалися на випуску Мі-2 для всіх країн соцтабору І спробували вони поставить на нього УБ-16 (блок для пуску НУРС) Поставили замість додаткового паливного баку Так от - при пуску кількох НУРС одночасно вертоліт розвертало в повітрі - двигуни слабуваті на них тоді ставили Тобто як бойовий вертоліт виявився неефективним Зараз на наші Мі-2 ставлять двигуни на 100 кінських сил більше - і можна говорить про непогану бойову легку ударну одиницю
От і тут може статься що система захисту буде заважкою для дронів і вони будуть погано працювать
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06.12.2021 17:37 Ответить
Ракеты и на дроны ставят, их почему то не разворачивает.
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06.12.2021 17:58 Ответить
"Литвин"! Скільки разів тобі треба доводить що ти - ідіот , щоб ти в цьому впевнився? Ракети на дрони підвішують знизу - вздовж поздовжньої осі А УБ установлювали з одного боку фюзеляжа І запускають по одній А УБ - залпова система! А під днище УБ не поставиш - там до землі не більше півметра!
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06.12.2021 18:09 Ответить
Можно с двух сторон поставить.
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06.12.2021 18:13 Ответить
"ДЛБЙБ!!!! А як у пасажирську кабіну тоді потраплять? Чрез блок УБ лізти? а двері як відкривать?
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06.12.2021 18:30 Ответить
Ув. Яр я не понял как нурс может разворачивать вертушку? Ведь они не имеют отдачи! Это же не ГШ-31 с отдачей 27 т . Я на вертушках не летал но про отдачу не слышал. Может реактивная струя влияет так ?
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06.12.2021 18:38 Ответить
Скоріш всього! Я сам не льотчик (хоч і прослужив добрий шмат служби в авіації) Але мені про це говорили льотчики що вчилися літать саме на Мі-2 в учбових полках ВПС СРСР (я дружив з кількома з них коли служив у Росії)
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06.12.2021 18:45 Ответить
Теперь понятно .Ты не летчик.
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06.12.2021 18:51 Ответить
Віддача невелика, але вона все ж є, шочаб від потраляння реактивного струменя на блок НУРС.
https://www.youtube.com/watch?v=tok8dcuF7EQ
Подивіться перші секунди відео, і хоча це Град, але принцип той же.
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06.12.2021 19:19 Ответить
Або ось тут.
https://www.youtube.com/watch?v=jgkl36F6mZ4
Автомобіль 13700 кг., на хвилинку.
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06.12.2021 19:25 Ответить
На сколько я понимаю... Они "закрывают" сегнал в каком то диапазоне... От чего БПЛА становится неуправляемым и падает..

Что могут противопоставить *********** ? Только сменить канал (волну) правления...
Но я надеюсь у ружьишка есть сканер канало в (частот ) !? Или возможность перепрошивки !?

Если ДА - то кацапезолавм ничего хорошего не светит !
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06.12.2021 19:34 Ответить
Волонтерам-респект,але 8-й рік війни-а де держава,міноборони?...
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06.12.2021 17:07 Ответить
Як виявилося, Таран 2 роки блокував закупки цих рушниць.
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06.12.2021 21:06 Ответить
Дочитал анонс новости до места где---что мол с 18 года и только волонтёрами двух стран и что это литовское производство---бросил дальше просматривать. Как же по скотски противно всё у нас!
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06.12.2021 17:12 Ответить
А в это время бубочка гэройски бегает по окопчикам в глубоком тылу изображая патриота!!!!
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06.12.2021 17:26 Ответить
Живеш в Україні-вчи мову пацак.
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06.12.2021 17:37 Ответить
Ну судя потому что ты почитатель напальйона, то мне необходимо изучать -иврит и идиш???!
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06.12.2021 17:43 Ответить
де б він не бігав - але він вивчив українську мову... 2,5 року тому назад він погано розмовляв. а зараз вже вивчив! а ТИ ВИВЧИВ???
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07.12.2021 08:52 Ответить
А чего ж у тебя ник на русском? Хватит тыкать языком! Какая разница на каком языке говорят люди? Главное, чтобы Украину любили!
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07.12.2021 11:19 Ответить
Байрактару не страшны?
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06.12.2021 17:34 Ответить
Первые системы РЭБ в Украину поставила Канада летом 2014 года...
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06.12.2021 17:34 Ответить
На сегодня блок НАТО разрешил Канаде по факту поставлять любые системы вооружений в Украину...
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06.12.2021 17:36 Ответить
Тока дебильная мардва не знает как с этими пукалками бароцца. Мачу на раз.
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06.12.2021 17:55 Ответить
Защиту от дурака надо предусматривать при оборонзакупках. Мы все не можем зависеть от таранов-миронюков-халимонов и остальных ДЛБов и откровенного тупого ворья. Такие очевидные и нужные для фронта вещи, но по чьему-то "мнению" за госбюджет не закупаются, зато деньги тратятся на сомнительные, а иногда вообще непонятные закупки. Ну и конечно волонтёры, куда же без них. Скоро танки и патроны будем покупать всем миром или всё-таки госмашина заработает в конце-концов?... Видимо без очевидных угроз от Бункерного до нас по-нормальному не доходит
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06.12.2021 18:06 Ответить
Молодцы литовцы, разработали и поставляют важнейший элемент дл обороны на передовой. Спасибо!
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06.12.2021 18:18 Ответить
Дякуємо панове браття литовці. Слава Україні! Слава Литві!🇺🇦🤝🇱🇹!

Ačiū ponai broliai! Šlovė Ukrainai Šlovė Lietuvai!
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06.12.2021 18:40 Ответить
все прекрасно, але.... наша зброя, млять, де??? ну скажіть що на передовій і на складах тероборони, тисячі таких реб, тисячі стугн і корсарів, тисячі бойвих дронів десятки тисяч далекобійних,снайперських гвинтівок. може почеше де хто потилицю та пожаліє своїх бурятів. а судячи як наша верхушка з протягнутою рукою їздить по сіту, просить хоч що небудь то в москві не бояться, бо бачать що воювати проти них нема чим.
де, ****, реклама, що в нас є все і його хватить.....
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06.12.2021 19:06 Ответить
У нас всё в будущем времени. ЗЕ!говнокомандующий не даст соврать
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06.12.2021 20:48 Ответить
а куда делось все, что было при шоколадном? или там было все то же самое, что и сейчас?

пусть байрактаров побольше берут у турков! этого кацапы боятся, как огня!!
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07.12.2021 08:51 Ответить
А почему ТАРАН ,этот выкормыш Зеленского , до сих пор не в тюрьме, а гуляет нагло на свободе!!
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06.12.2021 19:30 Ответить
а расскажи, где этот плохой мальчик таран был при сывочолом гетьмане???
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07.12.2021 08:54 Ответить
На пенсії. Очевидно, непоганій, але шкоди на порядки менше приносив.
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07.12.2021 12:30 Ответить
РЭБ это очегь непдохо. А...ааа.....что все таки с ...ДРЛО? Или все просто заглохло????.....
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06.12.2021 19:37 Ответить
Ruskije bezpilotniki v Donbase.Orlean jest sami populiarni.Litve zakancivajet ecio odnu sistemu dlia dronov,ta budet kruce
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06.12.2021 19:47 Ответить
ruskije svorovali s Izraelia informaciju pro dronov.Teper na etom rabotajet silno,no odno xoroso sto teper im texnologiji nedajut zapad izza sankciji
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06.12.2021 19:49 Ответить
Селфі зробили і що далі? Використовувати знову будуть лише із дозволу верховного говнокомандуючого як байрактари?
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06.12.2021 20:31 Ответить
Такое впечатление, что страна застряла в 2014 году. Когда на плечи волонтеров и добровольцев лягли все проблемы разоренных ВСУ. Я так понимаю у лампасников напрочь отсутствуют совесть и стыд если они позируют с оружием которое доставляется не по линии оборонпрома, а все теми же патриотами волонтерами.
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06.12.2021 22:24 Ответить
а говорили только петя в армию что то привозил
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07.12.2021 08:49 Ответить
Обнадійливо...На 8-му році війни головнокомандувач фотографується зі зброєю передаю волонтерами? А що робить МО? Де нові розробки, замовлення? Членограй вже рік піариться на "впрерше укладено контракт на виготовлення 3-х Ан 178" при цьому програма не профінансована... Головне зняти відосик і засквіртити очі зебілам.
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07.12.2021 10:40 Ответить
 
 