Доброволец Грек и главком ВСУ Залужный с привезенными волонтерами на фронт литовскими ручными системами РЭБ. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Для полного оснащения ВСУ системами РЭБ требуются системные закупки через Гособоронзаказ.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Доброволец Юрий Грек (Юрий Ульшин, позывной Грек. - Ред.) и главком ВСУ Валерий Залужный с ручными системами радиоэлектронной борьбы литовской компании NT Service, которые привезли на фронт украинские и литовские волонтеры. Это выглядит обнадеживающе - надеемся, что в 2022-м тактические системы РЭБ начнут поступать в войска на передовую уже и от государства. Юрия знает весь фронт, он работает без устали, несмотря на ранения, как доброволец, и пытается прикрыть некоторые опасные направления. Он награжден званием Народный Герой, но также достоин звания Герой Украины", - рассказал он и опубликовал соответствующее фото.
"Война показала, что каждое боевое подразделение, начиная с пехоты, должно оснащаться системами РЭБ для самозащиты от беспилотников противника. Системы нужны разные. И в окопах, для прикрытия малых боевых групп от малых дронов, нужны системы такого типа, которые производит литовская компания NT Service. С 2018 года такие антидроновые ружья поставляются в Украину, но все это исключительно за средства волонтеров из Украины и Литвы. Эффективность применения высока, немало российских дронов были перехвачены и уничтожены. РЭБ относились к потребностям ВСУ и на 2020-й, и на 2021-й годы, но закупки по разным бюрократическим причинам не произошли из-за очень странного подхода министра обороны Тарана, который фактически сорвал закупки этих тактических систем вообще. В 2020 году подготовлена группа инструкторов для использования антидроновых систем. Требуется вооружение. Фото показывает, что ВСУ снова будет ставить в нужды закупку антидроновых ружей в 2022 году, надеюсь, что новый министр обороны выполнит планы военных", - добавил журналист.
"Отдельно благодарю наших литовских друзей, трудно переоценить их вклад в нашу борьбу, они постоянно совершенствуют свое оружие и делают все возможное для помощи. Спасибо, наши братья по оружию, спасибо, Литва", - резюмировал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
таке саме і відносно іншої зброї- поспілкуйтись із тими хто на ротацію повертаеться - вони вам багато чого цікавого розкажуть ...
От і тут може статься що система захисту буде заважкою для дронів і вони будуть погано працювать
https://www.youtube.com/watch?v=tok8dcuF7EQ
Подивіться перші секунди відео, і хоча це Град, але принцип той же.
https://www.youtube.com/watch?v=jgkl36F6mZ4
Автомобіль 13700 кг., на хвилинку.
Что могут противопоставить *********** ? Только сменить канал (волну) правления...
Но я надеюсь у ружьишка есть сканер канало в (частот ) !? Или возможность перепрошивки !?
Если ДА - то кацапезолавм ничего хорошего не светит !
Ačiū ponai broliai! Šlovė Ukrainai Šlovė Lietuvai!
де, ****, реклама, що в нас є все і його хватить.....
пусть байрактаров побольше берут у турков! этого кацапы боятся, как огня!!