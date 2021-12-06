В Черниговской области восстановили более 90 км трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Черниговской области завершен ремонт на более чем 90 км трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка. В данный момент работы продолжаются на сложном участке трассы вблизи поселка Срибне.
Об этом сообщила Facebook-страница "Укравтодора", информирует Цензор.НЕТ.
"Здесь дорога проходит через Тростянецкую балку со сложным рельефом. Балка фактически выполняет функцию дамбы, поскольку с обеих сторон от нее расположены водоемы. В процессе капитального ремонта старый механизм для пропуска воды демонтирован", – рассказали в Государственном агентстве автодорог.
Старое гидротехническое сооружение находилось в аварийном состоянии, а значит, существовала угроза подтопления окружающих территорий.
Сейчас подрядная компания усиливает и расширяет земляную насыпь дороги. Внутри нее будет устроена новая гофрированная труба длиной 47 метров, через которую вода будет перетекать из верхнего пруда в нижний. Обновленная насыпь балки будет высотой 15 метров, что позволит устроить дополнительные полосы на подъем в обоих направлениях движения.
Кроме этого будет установлено шандорное устройство, которое позволит регулировать уровень воды в верхнем пруду и ее давление на земляную насыпь дороги. Береговая линия будет укреплена бутовым камнем, а по завершению работ на трубе участок дороги вдоль Тростянецкой балки будет заасфальтирован.
"В рамках программы президента Украины "Большая стройка" до конца 2021 года в Черниговской области будут отремонтированы 182 километра дорог государственного значения", - добавили в Укравтодоре.
Напомним, как ранее сообщили в ОП, за 2020 и 2021 годы программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на дорогах страны охватила 216 и 245 искусственных сооружений соответственно. За этот период времени дорожники также восстановили около 13 тысяч километров дорог.
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Бабчєнко про це не бреше...
НАДО потребовать от кабмина карту улучшенных дорог . Может Ермак лично даёт команду по каким направлениям нужны дороги ?
Правда это всего-то один из сценариев войны "порохом", у "урана" будут совсем другие сценарии...
...На заваді важливим та системним реформам Укрзалізниці стоїть всеохопний хаос у системі управління компанії. Так, за останні два роки Укрзалізницю встигло очолити п'ять керівників. Відсутність лідерства в компанії не дає змоги повноцінно розвивати навіть такі добрі починання, як-от впровадження відкритих електронних аукціонів. Натомість перманентна криза та постійна потреба виживання штовхає Укрзалізницю на ризиковані експерименти із «голландськими» аукціонами та довготерміновою орендою вагонів. Врятувати компанію може лише термінове наведення ладу у сфері власного управління. Якщо цього не відбудеться, Укрзалізницю очікує лише занепад та поступове поглинання активів приватними фінансово-промисловими гігантами. - https://texty.org.ua/d/2021/uz/
Бюджет-2022. Недофінансована медицина й армія та 88 млрд на дороги - https://texty.org.ua/fragments/105071/byudzhet-2022-nedofinansovana-medycyna-j-armiya-ta-vydatky-na-socsferu-na-rivni-2020-roku/?src=main
Рокады используются для маневрирования войск и перевозки материальных средств. Как и другие военные дороги, рокады составляют основу военных коммуникаций и имеют стратегическое, оперативное или тактическое значение.
І якщо вона "добрі гроші коштує", то за тебе я і ламаного шеляга не дам!!!...
"Смішно спостерігать за людиною, яка старається тебе образить...
Вона нагадує мавпу в зоопарку, яка кидається в тебе лайном. Ти - за склом, а у мавпи - всі лапи і пика лайном вимазані..."
Скільки ти не пишеш у мою адресу образ - моє становище на форумі не поміняється А от ти власним лайном обляпався! Адже ти своїми заявами про "стадо" пробуєш образить вже не тільки мене, а і решту форумчан Дивись - "палиця два кінці має"! "Плюнеш в громаду - громада утреться Плюне громада в тебе - втопишся!"
так що я нiчого нe пробую. а я кажу як є. а твiй совковий мозок нe окучує. бо вiн совковий i iнших понять нe має тому лишe старими опeрує.
Для таких операцій треба дві речі: досвід і ресурси. Ні того, ані іншого у нападників немає. - https://texty.org.ua/fragments/105075/chy-zmozhe-rosiya-vtorhnutysya-tak-yak-pokazuyut-karty-bild-komentar-eksperta-zi-stratehiyi/?src=main
+ та фугасів закладено норм., зай їдуть кацапи, є чим зусиріти.
"Рока́да - железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта. Рокады используются для маневрирования войск и перевозки материальных средств. Википедия"
Так что все идет путем.