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дороги (2498) Укравтодор (661) Черниговщина (1343) Большая стройка (722)

В Черниговской области восстановили более 90 км трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Черниговской области завершен ремонт на более чем 90 км трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка. В данный момент работы продолжаются на сложном участке трассы вблизи поселка Срибне.

Об этом сообщила Facebook-страница "Укравтодора", информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь дорога проходит через Тростянецкую балку со сложным рельефом. Балка фактически выполняет функцию дамбы, поскольку с обеих сторон от нее расположены водоемы. В процессе капитального ремонта старый механизм для пропуска воды демонтирован", – рассказали в Государственном агентстве автодорог.

Старое гидротехническое сооружение находилось в аварийном состоянии, а значит, существовала угроза подтопления окружающих территорий.

Сейчас подрядная компания усиливает и расширяет земляную насыпь дороги. Внутри нее будет устроена новая гофрированная труба длиной 47 метров, через которую вода будет перетекать из верхнего пруда в нижний. Обновленная насыпь балки будет высотой 15 метров, что позволит устроить дополнительные полосы на подъем в обоих направлениях движения.

Кроме этого будет установлено шандорное устройство, которое позволит регулировать уровень воды в верхнем пруду и ее давление на земляную насыпь дороги. Береговая линия будет укреплена бутовым камнем, а по завершению работ на трубе участок дороги вдоль Тростянецкой балки будет заасфальтирован.

"В рамках программы президента Украины "Большая стройка" до конца 2021 года в Черниговской области будут отремонтированы 182 километра дорог государственного значения", - добавили в Укравтодоре.

Напомним, как ранее сообщили в ОП, за 2020 и 2021 годы программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на дорогах страны охватила 216 и 245 искусственных сооружений соответственно. За этот период времени дорожники также восстановили около 13 тысяч километров дорог.

Читайте также: В Николаевской области отремонтировали 76 км трассы Днепро-Николаев, - Укравтодор. ФОТО

В Черниговской области восстановили более 90 км трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, - Укравтодор 01
В Черниговской области восстановили более 90 км трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, - Укравтодор 02
В Черниговской области восстановили более 90 км трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, - Укравтодор 03
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Топ комментарии
+12
Такое впечатление, что трассы строят вдоль границ с рашей , а не внутри и на западе Украины . Вот неплохо бы нарисовать карту обновлённых трасс , чтобы разобраться.
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06.12.2021 17:34
+7
Это чтобы танкам было удобнее ехать, а то ещё застрянут, так ***** обидится, не видать нам мира в его очке.
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06.12.2021 17:43
+6
Вообще к этому надо отнестись серьезно
НАДО потребовать от кабмина карту улучшенных дорог . Может Ермак лично даёт команду по каким направлениям нужны дороги ?
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06.12.2021 18:32
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Такое впечатление, что трассы строят вдоль границ с рашей , а не внутри и на западе Украины . Вот неплохо бы нарисовать карту обновлённых трасс , чтобы разобраться.
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06.12.2021 17:34 Ответить
Это чтобы танкам было удобнее ехать, а то ещё застрянут, так ***** обидится, не видать нам мира в его очке.
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06.12.2021 17:43 Ответить
Вот и у меня есть такое подозрение.
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06.12.2021 17:49 Ответить
тобто заради того щоб у тeбe нe було параноi люди повиннi да сидiти бeз дорiг?
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06.12.2021 18:23 Ответить
танкам нe потрiбнi дороги. а твоiй макiтрi - мiзки ой як потрiбнi
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06.12.2021 18:24 Ответить
Танкам нет,а оккупационным войскам для удержания территории надо
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06.12.2021 19:06 Ответить
авжеж, війна 2014-15 - це про контроль доріг і перехресть
Бабчєнко про це не бреше...
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06.12.2021 19:09 Ответить
то ти курцi Дуглас поясни. а то iй по мозку танком прохалися а потiм сюди на роботу писать поcадили. вона усцикається лишe за танки по цим дорогам.
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07.12.2021 11:38 Ответить
Веретено, цэ ты?
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07.12.2021 22:31 Ответить
Зeлeнський цe ти ?
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07.12.2021 22:43 Ответить
не.я Порошенко
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07.12.2021 22:47 Ответить
нe тягнeш на порошeнка
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07.12.2021 22:48 Ответить
та бачу и ты на Веретена не тягнеш.
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07.12.2021 22:53 Ответить
"Танкам дороги не потрібні", і це правда, а от для доставки "пушечного м'яса" і "фуража" окупантами - самий раз. А не правильніше було б, ці кошти направити на зміцнення оборони країни ?. Наприклад: на розбудову ППО та ПРО??? Адже в нас іде війна. І приорітати на армію повинні бути вищими за дороги.
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06.12.2021 19:53 Ответить
Як в 2014 в методичках про хунту київську в їхтамнєт, так зараз про дороги для танків окупанта. Мітка дибілів, що тоді, що зараз.
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06.12.2021 17:52 Ответить
ага i тупим бабам на зарплатнi зовсiм нe важливо що танкам нe потрiбнi дороги
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06.12.2021 18:28 Ответить
вони там дe були ранiшe лишe були напрямки
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06.12.2021 18:21 Ответить
Логичное подозрение. Суммы близко к границе, а Юнаковка всего в 7 км от границы с Кацапстаном. Лучше бы достроили дорогу от Первомайска к Николаеву, ужассная трасса а может пригодиться для обороны на юге Украины
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06.12.2021 18:28 Ответить
Вообще к этому надо отнестись серьезно
НАДО потребовать от кабмина карту улучшенных дорог . Может Ермак лично даёт команду по каким направлениям нужны дороги ?
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06.12.2021 18:32 Ответить
вони є. кому нада той знає як знайти. а тупим куркам воно нi на шо. ти i бeз цього ХАРАШО КАКАЄШ
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06.12.2021 18:35 Ответить
тобi потрiбнi данi щоб знати куди твоi танки посилати?
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06.12.2021 18:37 Ответить
нашо ти так нaпрягаєшся!? путiн зi своiх супутникiв iх i так побачить.
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06.12.2021 18:42 Ответить
А зачем кипишь за дороги которые ведут в Украину? Что за позорная "сцикота". А я это воспринимаю, как подготовку дорог нашему наступлению. Там как может получится? Козломордые двинут, закроют небо, обрушат шквал ракетно-пушечного огня. Этих ублюдков не интересует моральная сторона. Посчитают финансовую подушку надёжной, (цены на газ были качественно подняты и "сливки" собираются!), после будут входить наземные соединения. Вот сдесь мы нанесём основной удар, зачистив небо и закрыв свободное пространство входящим группам. И вот тогда-то мы воспользуемся новыми дорогами, для молниеносной контр-удара! И именно эти дороги помогут нам очистить нечисть на соседних землях!
Правда это всего-то один из сценариев войны "порохом", у "урана" будут совсем другие сценарии...
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06.12.2021 20:45 Ответить
вивчи назви украiнських мiст кацапe. а чо сюди пoгавкать прибiг бо на парашi нe можна?
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07.12.2021 14:16 Ответить
цікава ідея, треба її Текстам.орг підкинути на реалізацію
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06.12.2021 18:39 Ответить
И желательно побыстрее . Бо под видом Великого будівництва могут строить инфраструктуру для блица и за гроши украинцев .
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06.12.2021 18:42 Ответить
Веретено, рад что ти согласен что путин *****, а Крым украинский. А по Боингу кстати, напомни кто сбиил Боинг 17 07.14?
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06.12.2021 18:47 Ответить
і при цьому паралельно добивають Укрзалізницю

...На заваді важливим та системним реформам Укрзалізниці стоїть всеохопний хаос у системі управління компанії. Так, за останні два роки Укрзалізницю встигло очолити п'ять керівників. Відсутність лідерства в компанії не дає змоги повноцінно розвивати навіть такі добрі починання, як-от впровадження відкритих електронних аукціонів. Натомість перманентна криза та постійна потреба виживання штовхає Укрзалізницю на ризиковані експерименти із «голландськими» аукціонами та довготерміновою орендою вагонів. Врятувати компанію може лише термінове наведення ладу у сфері власного управління. Якщо цього не відбудеться, Укрзалізницю очікує лише занепад та поступове поглинання активів приватними фінансово-промисловими гігантами. - https://texty.org.ua/d/2021/uz/
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06.12.2021 19:24 Ответить
И упорно стремятся уничтожит старые вагоны, причем срочно .
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06.12.2021 19:27 Ответить
вони й самі уже запідозрили, що зєзікі для хла рокади будують

Бюджет-2022. Недофінансована медицина й армія та 88 млрд на дороги - https://texty.org.ua/fragments/105071/byudzhet-2022-nedofinansovana-medycyna-j-armiya-ta-vydatky-na-socsferu-na-rivni-2020-roku/?src=main
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06.12.2021 18:42 Ответить
Вон как веретено беснуется- наверно попала в точку 😀😀😀
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06.12.2021 18:44 Ответить
хаха хй тобi в мозг попав. хоча звiдки у какающих куропаток мозг.
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06.12.2021 19:04 Ответить
"Рока́да (также рока́дный путь, от фр. rocade «объездная дорога») - железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта.

Рокады используются для маневрирования войск и перевозки материальных средств. Как и другие военные дороги, рокады составляют основу военных коммуникаций и имеют стратегическое, оперативное или тактическое значение.
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06.12.2021 18:59 Ответить
танки по ним iздять? iм жe нe потрiбнi дороги. тобто танки по рокадним нe поiдуть бо пiсля них по ним нe поманeвруєш поставку няшок нe зробиш
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06.12.2021 19:07 Ответить
Ти цитату російською з Вікіпедії прочитать не можеш? "Рокади" будуються ВЗОВЖ фронту а не ЧЕРЕЗ фронт! А ті річки які я назвав якраз перегороджують фронт наступу з боку Росії Підрив мостів (особливо деснянських і через Сейм) і наступ тимчасово зупиниться - до наведення переправ!
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06.12.2021 19:21 Ответить
цe ти окучить нe можeш що пофiг дe iх будують пускати по ним танки - цe рiвeнь розвитку оцiєi зарплатноi баби Sophia-Maria Duglass
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07.12.2021 11:35 Ответить
"bibi bolt"! Словам Софії і їй самій я вже давно "ціну склав"... Як і тобі!
І якщо вона "добрі гроші коштує", то за тебе я і ламаного шеляга не дам!!!...
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07.12.2021 13:55 Ответить
якось i нe дужe трeба. собi залиш на новi мiзки
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07.12.2021 14:06 Ответить
У мене й старі непогано працюють: бачиш - більше півсотні людей до думок, що в моїх мізках виникають , прислухаються! А до тебе, "нульовка", ніхто прислухаться не хоче!
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07.12.2021 14:40 Ответить
хаха дитячий совковий садочок - як сам сeбe нe похвалю то бiльшe нiкому. твоя мати-пeдахох привила тобi таку iнфльтильну норму? ти пишeш для людeй твоє парадигми. спробуй промити мозок тим що вони нe сприймуть по причинi совковостi.
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07.12.2021 14:45 Ответить
Клоуне! Та ти хоч якихось своїх покажи!
"Смішно спостерігать за людиною, яка старається тебе образить...
Вона нагадує мавпу в зоопарку, яка кидається в тебе лайном. Ти - за склом, а у мавпи - всі лапи і пика лайном вимазані..."
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07.12.2021 14:55 Ответить
Клуонe! нашо тобi "моi"? ти своiми нe задоволeний. тобi iх замало? цирк плiнтусний - якщо лайкiв багато то стадо йдe за автором?
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07.12.2021 15:09 Ответить
ти класичний продукт украiнськоi школи.
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07.12.2021 15:10 Ответить
"Скільки не кричи "Халва!" - в роті солодко не стане!" (Ходжа насреддін)
Скільки ти не пишеш у мою адресу образ - моє становище на форумі не поміняється А от ти власним лайном обляпався! Адже ти своїми заявами про "стадо" пробуєш образить вже не тільки мене, а і решту форумчан Дивись - "палиця два кінці має"! "Плюнеш в громаду - громада утреться Плюне громада в тебе - втопишся!"
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07.12.2021 15:19 Ответить
лишe совки бачать образи. я висловлюю свою думку. алe совкам то образа. вони нe звикли чути чужу думку. вона ж була 100 рокiв заборонeна. "Скільки не кричи "Халва!" - в роті солодко не стане!" (Ходжа насреддін) - скiльки совки нe казатимуть про образу свiт всe-рiвно змiнюється.
так що я нiчого нe пробую. а я кажу як є. а твiй совковий мозок нe окучує. бо вiн совковий i iнших понять нe має тому лишe старими опeрує.
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07.12.2021 15:29 Ответить
От-от! "Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову!" : "Усі навкруги - ПДРСи!Лише Stop Homosovetikus - д"Артаньян!" Прямо - "невизнаний геній"!
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07.12.2021 15:32 Ответить
Прикинь! совки самe так як ти висираються коли нe окучують новi рeалii. вчилки сам так тeж роблять. а ти iх продукт масового виробництва
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07.12.2021 15:37 Ответить
совкова громада малорозвинута тому максимум що з початку робить - так то плюється як пeрвобитна.
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07.12.2021 15:44 Ответить
аа ти з цiєю триндичихою Дуглас з одного конвeєра!
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07.12.2021 16:10 Ответить
Ти диви, який розумний. А що ж москальською цитуєш?
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06.12.2021 19:12 Ответить
щоб твiй мозок окучив
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06.12.2021 19:16 Ответить
Гіпотетичний наступ Московії по всьому периметру спільного кордону - це, за масштабами Другої світової війни, міжфронтова операція (multi-front operation), яка може зрівнятися хіба що з операцією Багратіон (червень-серпень 1944 року). Там якраз було задіяно 4 фронти.
Для таких операцій треба дві речі: досвід і ресурси. Ні того, ані іншого у нападників немає. - https://texty.org.ua/fragments/105075/chy-zmozhe-rosiya-vtorhnutysya-tak-yak-pokazuyut-karty-bild-komentar-eksperta-zi-stratehiyi/?src=main
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06.12.2021 19:16 Ответить
Так а як, атакувати рашисстов краще бо гарних дорогах.
+ та фугасів закладено норм., зай їдуть кацапи, є чим зусиріти.
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06.12.2021 18:56 Ответить
ДЛя диванных стратегов!

"Рока́да - железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта. Рокады используются для маневрирования войск и перевозки материальных средств. Википедия"
Так что все идет путем.
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06.12.2021 21:32 Ответить
А на армию и оборону наш Недонаполеон Оманский не хочет денег выделить? Или защита страны ему не важна, деньги тырить на большой афере -- оно важнее. Может пора вспомнить не только о своем кармане, а и о прямых обязанностях по Конституции?
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06.12.2021 17:44 Ответить
ЗРАДА!!!
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06.12.2021 17:49 Ответить
суми та чернігів танконебезпечні напрямки для удару по києву, а там не то що забору нема, канави яценюк не викопав
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06.12.2021 17:49 Ответить
ТИ я бачу - "гарно" знаєш Чернігівщину Підрив мостів на Десні Сеймі Острі та Удаї і танкові колони стануть! Бо у них пойми заболочені! Більш небезпечний удар через Прип"ять (там де вона тече по білоруській території ) і зону відчуження
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06.12.2021 18:54 Ответить
Ще я Снов забув!
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06.12.2021 18:55 Ответить
я, професійний водій з 38 річним стажем, дужу хочу їхати по хорошій дорозі але ще дужчі е хочу з такою частотою інформації як ця, читати про постачання озброєння в ЗСУ а не звідти де 50-60% крадуть.
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06.12.2021 18:11 Ответить
Патріоти робили б оборонні рубежі, копали окопи та бліндажі, проти танкові рви а зелене зрадницьке чмо дороги !!!
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06.12.2021 18:53 Ответить
Все для танков! Все для победы !
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06.12.2021 18:54 Ответить
так у твоiй кацапськiй мeтодичцi стоiть? як лайкать своiх гeбнявих простiтуток
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06.12.2021 19:01 Ответить
Для паРашинских танков? Молодца, Зебил!!!
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06.12.2021 19:07 Ответить
нє. цe тряпка для мiзкiв кiзякiв
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07.12.2021 11:32 Ответить
 
 