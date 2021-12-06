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антисемитизм (230) Кривой Рог (1128) подростки (380)

Трое подростков осквернили ханукию в Кривом Роге. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Они залезли на ханукию, один из них зажег факел и бросил его вниз.

Инцидент произошел на местном арт-майдане во время концерта тик-токера по кличке Денчик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Vgorode.

Один из его поклонников решил залезть на ханукальный светильник. При этом он зажег факел и бросил его вниз.

Очевидцы вызвали полицейских. Подростки пытались потеряться в толпе, но их задержали и доставили в полицейский участок, а на родителей составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей.

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Трое подростков осквернили ханукию в Кривом Роге 01
Трое подростков осквернили ханукию в Кривом Роге 02
Трое подростков осквернили ханукию в Кривом Роге 03
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Топ комментарии
+53
а что ханукиня делал в центре Кривого Рога?..
я представляю, какой картавый вой с зелеными соплями начнется, если бравые бандеровцы начнут приколачивать гигантский тризуб на стене музея «Гейхал Шломо»..
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06.12.2021 19:59
+44
Мабуть та ханукія таке не наше -
не йдьот вона українському народу.

"То навіщо його пхати, якщо воно не крутиться"
Іван Плющ 😂
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06.12.2021 19:57
+43
Шось забагато тих ханукій по Україні наставили. Може краще тризуб в Кнессеті встановити?
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06.12.2021 20:05
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Очікуємо на пошкоджену конструкцію в студії "Г+Г"
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Якщо серйозно, то ці хлопці, звісно, мають відшкодувати збитки.
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06.12.2021 20:48 Ответить
збитки мають відшкодовувати збоченці, що вигадували та встановлювали цю арт-залізяку на клумбі
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06.12.2021 20:54 Ответить
Подайте до суду й виграйте справу. It's easy
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06.12.2021 21:03 Ответить
хто відповідач?
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06.12.2021 21:06 Ответить
Так і я про те ж . Кацапи в коментах скаженіють . Вони завжди на стороні виродків , подонків , вандалів і мародерів .
Тому й кажуть Україна не Русня .
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06.12.2021 21:05 Ответить
етажєрка з залізного профілю на клумбі - і вже святиня...
хохли такі хохли
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06.12.2021 21:12 Ответить
Та яка там в сраці святиня . Ходить за те , що якщо вам в хаті розбили вікно , то вандал має оплатити 100% вартість відновлення + 400% за незручності
Ну і поліції так само . 100% витрат за виїзд і т.д , ну і 400% за незручності .
Ніхто нікого не б'є , не садить в тюрму . Ніхто навіть не матюкається і не нервується . Всі один до одного ставляться з повагою , з посмішкою , всі на позитиві . Це ж всього лиш питання грошей . А вже буде порядок і справедливість .
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07.12.2021 06:12 Ответить
А сплюндрування вилки яким боком? Не насрали ж біля неї? І взагалі, для чого було ставити вилку в Україні, щоб не забували якої національності барани обрали презЕдента клоуна?
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06.12.2021 20:53 Ответить
трудно различить в этой сварной конструкции из труб ханукию,особенно если никогда ее не видел. пацаны решили что это турники для воркаута,а оказалось прям "святыня".пздц. живем почти в Израиле.
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07.12.2021 22:46 Ответить
Чья-то светлая голова решила густо засадить Украину странными уродскими конструкциями, очень приблизительно похожими на менору. В надежде, что кто-то об нее споткнется, и тогда УРА!!! Украинцы антисемиты с рождения! Ату их.
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06.12.2021 21:07 Ответить
акция иуд
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06.12.2021 21:15 Ответить
предлагаю заключить договор с Израелем: за каждую установленную в Украине хануку, они нам дарят ударный беспилотник
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06.12.2021 21:12 Ответить
Нафиг. В 2008-м поставленные Израилем ракеты ПВО не попадали в кацапские самолеты.
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06.12.2021 21:54 Ответить
шо то не вериться! откуда инфа, с помойки.ru ?
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07.12.2021 19:01 Ответить
Нульовка вирішала спростувати написане мною?
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07.12.2021 21:03 Ответить
Так буба получается - крайний националист , со своими традициями, где нужно и где нет... А всем известно , шо сразу , за крайним национализмом , на следующей ступеньке, расположен всем известный раисшовинизм. Шо це таке, здесь рассказывать не нужно(я думаю)... Главное, шобы на очередные выборы пришли все, кого не было на прошлых.
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06.12.2021 21:15 Ответить
Ммм. Старый-добрый Кривой Рог. Переполненные урны, грязище, быдланы и безнадега. Ханукия в принципе среди этого нормально вписалась.
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06.12.2021 21:16 Ответить
Уж очень сильно наш народ возлюбил евреев после правления одного и второго президента!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.12.2021 21:17 Ответить
Интересный парадокс- там где нет евреев-нет антисеммитизма.
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06.12.2021 21:29 Ответить
Вот эти леса для штукатуров - Ханукия?
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06.12.2021 21:27 Ответить
Что б ты знал, что сто лет назад во многих городах Украины евреи составляли основную часть населения. В Израиле тогда евреев практически не было. Так что ханукия должна быть в Украине, а не в Израиле.
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06.12.2021 21:42 Ответить
ханукия должна быть в жидовской жопе
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07.12.2021 05:53 Ответить
а в Израиле должен быть тризуб
правильно мыслишь, зэма
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07.12.2021 17:18 Ответить
В какой стране мі живем, в Украине или в жидоизраиле???? Вот что бывает когда в стране, в которой проживает всего 43 тыс. евреев, выбирают в презы жиденыша.
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06.12.2021 21:34 Ответить
они решили, что в жидовии, а потом обижаются на антисемитов и на жидовские погромы
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06.12.2021 21:38 Ответить
Вы такой же негодяй, как те идиоты.
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06.12.2021 22:12 Ответить
Я никогда не был антисемитом, но к этому все идет. Если взять национальный состав ВР, всех органов власти и депутатов всех уровней, то окажется, что абсолютное большинство в них составляют жыды, число которых ничтожно мало по отношению ко всему населению нашей страны.
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06.12.2021 22:22 Ответить
И вы негодяй.
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06.12.2021 22:12 Ответить
обоснуйте.....я ведь тоже могу голословно здесь заявить что вы падшая женщина, подрабатывающая на трассе.
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06.12.2021 22:23 Ответить
а кто вообще ту фуйню разрешил поставить?
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06.12.2021 21:37 Ответить
Еврейский закон не требует ставить большую ханукию в центре города. Это обычай именно Хабада. У вас есть интернет? Поинтересуйтесь у вашей местной хабадской общины почему они её поставили.
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06.12.2021 21:47 Ответить
На сколько я понимаю, такой светильник должен стоять возле синагоги, а так же украшать дома евреев (иудеев). Причем ту городская площадь? Православные же праздники отмечают в церкви, а не на городской площади.
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06.12.2021 22:00 Ответить
Це не площа, це арт-майданчик.
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07.12.2021 06:22 Ответить
Так це перфоманс чи інсталяція?
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07.12.2021 14:25 Ответить
Звідки ж мені знати, я ж не був там! Але судячи з того, що "виступав тік-токер Денчик", його прихильники - підлитки, в яких енергії більше ніж розуму.
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07.12.2021 15:35 Ответить
Израиль, кстати, не признал голодомор. Зато в Украине за отрицание холокоста предусмотрено наказание.
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06.12.2021 22:06 Ответить
Судя по всему, кто-то провоцирует мелких идиотов на такое. Хороший штраф мог бы отрезвить дураков.
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06.12.2021 22:10 Ответить
Застовбили територію. Повна інвазія політичної влади відбулася. Лишилось бісівські сімсорок навкруг хануки влаштувати.
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06.12.2021 22:13 Ответить
Ага
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06.12.2021 22:28 Ответить
ханукия в Украине наверное прелюдия в признании Израилем Голодомора. или зачем она нам нужна?
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06.12.2021 22:29 Ответить
Кому выгоден антисемитский шабаш, перед встречей Байден-Путин ?
Пророссийские силы активизировались, зная отношение Президентов Трампа и Байдена к антисемитизму.
Увы, антисемитов в НАТО и ЕС не принимают .... только в Украине, сегодня, такой беспредел ...
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06.12.2021 22:40 Ответить
Та це звичайне бидло, а не антисеміти. Та запитай його що то за ханукія і хто такі семіти, та він скоріше власного язика проковтне, ніж відповість. От тільки в Ужгороді з ханукією ( якщо я не помиляюсь) зробили щось подібне в ці дні. А це вже схоже на сплановану акцію, можливо, проплачену.
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06.12.2021 23:32 Ответить
Типовий кгбешний розвод. Кгб будує великий, дуже помітний менор і не важливо, що в цьому не приймає участь громада, а можливо і не знає. Чекають на довботятлів, які її зруйнують, а якщо таких не знаходиться, то руйнують самі. Фото надсилають у посольства Ізраїлю, США і ще підіймають шуміху у проплаченій пресі. І так - по всіх містах України. Головне не ловити гав нашим спецслужбам, як це їм вдається.
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06.12.2021 22:47 Ответить
100%
Перед встречей Байден-Путин, СМИ России показали беспредел, во время еврейского праздника, в некоторых городах Украины, и центр Москвы, где на Театральной площади, горят ритуальные ханукии из девяти огней.
Это и есть гибридная война .....
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06.12.2021 22:58 Ответить
Сионисты раставляют символ своей власти по всей стране.
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07.12.2021 04:48 Ответить
хабад расставляет всякую срань по Украине! Украинцам это не приемлемо и не нужно.
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07.12.2021 15:14 Ответить
шо, обисцялы?
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07.12.2021 05:54 Ответить
Кривой Рог, такой Кривой Рог....... Да, мистер Президент?
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07.12.2021 07:16 Ответить
самый длинный в Украине
суцільні криві роги
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07.12.2021 17:22 Ответить
в світі існує прямий ріг (90°, π/2, тощо),
а ще існує Кривий Ріг...
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07.12.2021 17:28 Ответить
Ханукія, скільки я знаю, має 7 свічок, а тут 9, то що це за глузування з святині (?)?
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08.12.2021 14:10 Ответить
все навпаки. ханукiя - 9, менора - 7 свiчок.

Ханука в цьому роцi - 28/11- 06/12.
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09.12.2021 12:43 Ответить
Зеленский виноват?
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12.12.2021 13:51 Ответить
а в нас що шидярня
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12.12.2021 17:50 Ответить
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