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Трое подростков осквернили ханукию в Кривом Роге. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Они залезли на ханукию, один из них зажег факел и бросил его вниз.
Инцидент произошел на местном арт-майдане во время концерта тик-токера по кличке Денчик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Vgorode.
Один из его поклонников решил залезть на ханукальный светильник. При этом он зажег факел и бросил его вниз.
Очевидцы вызвали полицейских. Подростки пытались потеряться в толпе, но их задержали и доставили в полицейский участок, а на родителей составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Топ комментарии
+53 Шрек Баблокат
показать весь комментарий06.12.2021 19:59
+44 Алекс Мышкевич
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+43 Василь Діжка
показать весь комментарий06.12.2021 20:05
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Якщо серйозно, то ці хлопці, звісно, мають відшкодувати збитки.
Тому й кажуть Україна не Русня .
хохли такі хохли
Ну і поліції так само . 100% витрат за виїзд і т.д , ну і 400% за незручності .
Ніхто нікого не б'є , не садить в тюрму . Ніхто навіть не матюкається і не нервується . Всі один до одного ставляться з повагою , з посмішкою , всі на позитиві . Це ж всього лиш питання грошей . А вже буде порядок і справедливість .
правильно мыслишь, зэма
Пророссийские силы активизировались, зная отношение Президентов Трампа и Байдена к антисемитизму.
Увы, антисемитов в НАТО и ЕС не принимают .... только в Украине, сегодня, такой беспредел ...
Перед встречей Байден-Путин, СМИ России показали беспредел, во время еврейского праздника, в некоторых городах Украины, и центр Москвы, где на Театральной площади, горят ритуальные ханукии из девяти огней.
Это и есть гибридная война .....
суцільні криві роги
а ще існує Кривий Ріг...
Ханука в цьому роцi - 28/11- 06/12.