Трое подростков осквернили ханукию в Кривом Роге. ФОТО

Они залезли на ханукию, один из них зажег факел и бросил его вниз.

Инцидент произошел на местном арт-майдане во время концерта тик-токера по кличке Денчик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Vgorode.

Один из его поклонников решил залезть на ханукальный светильник. При этом он зажег факел и бросил его вниз.

Очевидцы вызвали полицейских. Подростки пытались потеряться в толпе, но их задержали и доставили в полицейский участок, а на родителей составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей.

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