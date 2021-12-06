3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Киеве на Михайловской площади во время мероприятия, посвященного тридцатой годовщине Вооруженных сил Украины заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк вручил командиру Третьего отдельного полка специального назначения полковнику Михаилу Красотину сертификат на 13 легких бронированных автомобилей HMMWV.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Также Мойсюк вручил военнослужащим государственные награды. В частности, орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены подполковник Артем Линьков и майор Вадим Ольшицкий.
Орден "За мужество" ІІІ степени получили капитан Роман Ивасюк и сержант Роман Черный. Медаль "За военную службу Украине" вручена сержанту Максиму Баську, старшим лейтенантам Кириллу Белому, Вячеславу Данилюку, Дмитрию Сизому и Станиславу Скляру, а также капитану Роману Полищуку.
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Неужели оснащение полицейских частей имеет большую важность, чем наиболее боеспособных подразделений армии?!
Там генитальный шлак квартирует.
А по адресу пр. Воздухофлотский, 24, находится мусорская часть.
25-я обооп.
В народе имеет кличку "ЗОЗО".
Обыкновенные патрульные мусора.
И им такую технику, НИКОГДА не дадут. Новые ботинки, да.
https://www.youtube.com/watch?v=bKzIkfxFjQc
Слава союзникам !!!
Перемогли німецьких фашистів , переможемо і російських фашистів .
в Германии не фашизм был, это совковая жвачка для рабов!
фашистская партия "евреев" имела в себе больше чем итальянцев, в процентах конечно.
"лайкнули" такие же - заслуживающие на Путина.
Делаем выводы.
А прийде час й Абрамси будуть у ЗСУ.
Слава Україні.
Подяка Союзникам й справжньому братському народу України- Американцям!