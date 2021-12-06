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Киев (24550) ССО (382) ВСУ (5157) 3 полк спецназа (21)

3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Киеве на Михайловской площади во время мероприятия, посвященного тридцатой годовщине Вооруженных сил Украины заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк вручил командиру Третьего отдельного полка специального назначения полковнику Михаилу Красотину сертификат на 13 легких бронированных автомобилей HMMWV.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 01
3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 02
3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 03

3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 04
3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 05

Также Мойсюк вручил военнослужащим государственные награды. В частности, орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены подполковник Артем Линьков и майор Вадим Ольшицкий.

3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 06
3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 07
3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 08

Орден "За мужество" ІІІ степени получили капитан Роман Ивасюк и сержант Роман Черный. Медаль "За военную службу Украине" вручена сержанту Максиму Баську, старшим лейтенантам Кириллу Белому, Вячеславу Данилюку, Дмитрию Сизому и Станиславу Скляру, а также капитану Роману Полищуку.

3-й отдельный полк спецназа получил 13 легких бронированных автомобилей HMMWV 09
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Топ комментарии
+36
Коли вже остаточно зникне оця совковість? Щось робити і передавати до якихось дат, свят... Це має бути звичайною, щоденною справою, а не показухою
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06.12.2021 20:33
+18
Братній американський народ .
Слава союзникам !!!
Перемогли німецьких фашистів , переможемо і російських фашистів .
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06.12.2021 20:45
+13
До этого, в основном были новости о том, что та или иная бронетехника передавалась НГ.
Неужели оснащение полицейских частей имеет большую важность, чем наиболее боеспособных подразделений армии?!
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06.12.2021 20:27
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Сортировать:
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До этого, в основном были новости о том, что та или иная бронетехника передавалась НГ.
Неужели оснащение полицейских частей имеет большую важность, чем наиболее боеспособных подразделений армии?!
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06.12.2021 20:27 Ответить
Ні, за все ВСУ не скажу, але в 3ому полку вже років 5-6 на таких їздять, і іноді так далеко!! Що сепари потім кажуть: ой-ой!!! бо-бо!!!
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06.12.2021 20:37 Ответить
Навіть, більше ніж 6 років...
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06.12.2021 20:37 Ответить
Коли вже остаточно зникне оця совковість? Щось робити і передавати до якихось дат, свят... Це має бути звичайною, щоденною справою, а не показухою
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06.12.2021 20:33 Ответить
Я сподіваюсь, що робота ведеться, але ж "керівництву" треба за щось рапортувати, а Верховному Гівнокомандуючому треба ж матеріал для "відосіків"!!
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06.12.2021 20:40 Ответить
Ви забули хто у нас президент!!!!!! вОно дуже любе сОвок!!!!!!! О тож!!!!!!
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06.12.2021 20:44 Ответить
Він взяв приклад з Петра Олексійовича, чи у Вас память коротка. Так кто савок?
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06.12.2021 23:45 Ответить
Еге, тоді ослу набуде чим піаритися
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06.12.2021 21:34 Ответить
Оце діло! На ці "хамві" в нас ставлять кулемети, і виходить доволі непогана тачанка! )))
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06.12.2021 20:35 Ответить
Для ГРУ?
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06.12.2021 20:37 Ответить
Для третього полку, вони до ССО належні. До чого тут розвідники?
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06.12.2021 20:39 Ответить
Откройте военную тайну. Это не тот ли полк что на Воздухофлотском проспекте находится?
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06.12.2021 20:53 Ответить
Кировоград.
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06.12.2021 21:41 Ответить
Не вгадали! Кропивницький! Та там і на деяких штандартах це видно, не таємниця..
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06.12.2021 21:42 Ответить
я в тій частині військовий квиток отримував...а через парк в технікумі навчався.
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06.12.2021 21:51 Ответить
На Воздухофлотском, вАААще НИКАКИХ полков нет.
Там генитальный шлак квартирует.
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06.12.2021 21:41 Ответить
Кто же такие? Хоть в иносказательной форме откройте.
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06.12.2021 22:57 Ответить
На Воздухофлотском проспекте НЕТ НИКАКИХ ПОЛКОВ ВСУ.
А по адресу пр. Воздухофлотский, 24, находится мусорская часть.
25-я обооп.
В народе имеет кличку "ЗОЗО".
Обыкновенные патрульные мусора.
И им такую технику, НИКОГДА не дадут. Новые ботинки, да.
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06.12.2021 23:18 Ответить
Вот спасибо. Можно бы было сразу. Я ведь не так спросил от скуки. Срочную там служил. С мая 1972 по 74гг. Давно конечно.
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07.12.2021 15:39 Ответить
На них можно и Стугны устанавливать.....но где ж те Стугны.
https://www.youtube.com/watch?v=bKzIkfxFjQc
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06.12.2021 21:26 Ответить
Кажуть "трохи є". При Пороху, то навіть ніхто не рахував - бажаєш - і "дзот" твій!
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06.12.2021 21:44 Ответить
Братній американський народ .
Слава союзникам !!!
Перемогли німецьких фашистів , переможемо і російських фашистів .
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06.12.2021 20:45 Ответить
извините, вы случайно не совковое быдло?
в Германии не фашизм был, это совковая жвачка для рабов!
фашистская партия "евреев" имела в себе больше чем итальянцев, в процентах конечно.
"лайкнули" такие же - заслуживающие на Путина.
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07.12.2021 19:34 Ответить
Це такий невдалий жарт? Хто це все вигадав - подоляк чи люся? Зробити піар-шоу з того - що передали військовим техніку для захисту України...
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06.12.2021 20:52 Ответить
Хамер со спущенным колесом на 2ом фото с верху.
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06.12.2021 21:03 Ответить
А ещё точнее? Какой в ряду? Или кацапский пи#дун?
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06.12.2021 21:10 Ответить
Первый хамер на втором фото с верху. Ослеп винтарогий?
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06.12.2021 21:55 Ответить
Винтарогий твой папаша. Где там спущенное колесо? В твоих пьяных галюцинациях?
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06.12.2021 21:58 Ответить
Сразу видно что ты не водила.
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06.12.2021 22:00 Ответить
Сразу понятно, что вы не знаете, что такое автоподкачка шин.
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06.12.2021 22:34 Ответить
Это так свет падает . Колесо в порядке .
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09.12.2021 07:09 Ответить
никера себе легкие, когда я встретил какой-то типа козак или типа того, у него башня бронированная и сам типа камаз, в два раза выше меня...
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06.12.2021 21:05 Ответить
Какой нах сертификат? Это должно поставляться тихо и буднично,как так и надо. Без песен и плясок.
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06.12.2021 21:05 Ответить
Вот объясните чем Хаммер лучше нашей Варты или Козака?
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06.12.2021 21:28 Ответить
Не дай Бог, Вам ездить в "Козаке". ((((
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06.12.2021 21:42 Ответить
Проходимостью, скоростью. Знаю не по наслышке.
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06.12.2021 22:35 Ответить
"вручив... сертифікат на 13 легких броньованих автомобілів HMMWV". Подарунковий сертифікат? Без цього сертифіката, що не передали би?
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06.12.2021 21:42 Ответить
Не понял, что значит "сертификат "? С ним что, в военторг идти? А передарить можно?
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06.12.2021 22:28 Ответить
Якого року випуску техніка, знає хто?
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06.12.2021 22:37 Ответить
Луше новую модель подарить

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06.12.2021 22:44 Ответить
В зоне ато в 2015 году такой хаммер подорвался на тм-62 погибло 3 десантника , 2 раненных. В сети есть фото.
Делаем выводы.
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07.12.2021 10:29 Ответить
Ага, на !танковой! мине подорвался между прочим, это не на гвоздь наехать...
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07.12.2021 19:04 Ответить
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07.12.2021 18:25 Ответить
При порохе как то круче было
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07.12.2021 19:01 Ответить
аж 13?
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07.12.2021 19:44 Ответить
Что значит выдали сертификат?
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07.12.2021 20:16 Ответить
амери перевзуваютьсяна Ошкоши вже п'ятий рік чи шостий. а це списані з складів колимаги і аж ніяк не новітня техніка...
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07.12.2021 23:16 Ответить
Тихо.... тихо усі.... слухайте.... чуєте як знову розриває кацапськи пер#аки за парєбрікам від Українських новин.
А прийде час й Абрамси будуть у ЗСУ.
Слава Україні.
Подяка Союзникам й справжньому братському народу України- Американцям!
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08.12.2021 00:29 Ответить
 
 