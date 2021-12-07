Спасатели, полицейские и волонтеры третьи сутки ищут в Закарпатье мужчину, который катался на снегоходе и заблудился. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В горах в Закарпатье еще с субботы, 4 декабря, ищут 50-летнего мужчину, который катался на снегоходе и заблудился.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 05:30 7 декабря поиски 50-летнего мужчины, заблудившегося в горах во время катания на снегоходе, продолжаются. К работам от ГСЧС привлечены 49 человек и 11 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья и Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч. Также приобщаются к поискам патрульные полицейские и волонтеры", - говорится в сообщении.
При благоприятных погодных условиях спасатели будут проводить поиск с воздуха вертолетом МИ-8.
Напомним, о трех мужчинах, которые во время катания на снегоходах заблудились в горах, спасателям сообщили вечером 4 декабря. Около 13 часов на следующий день двое мужчин вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе "Девур" с. Лумшоры Ужгородского района.
Поиски третьего заблудившегося осложняются погодными условиями в горах.
Пожалуйста, подождите...
Ну, якщо цих комсомольців там топили, то да...😏
А взагалі, там щось чули про декомунізацію?
выезжающим просьба МЧС
объявить письменно маршрут ..
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Кто будет платить спасателям , рискующим своей жизнью,
за поиски этого самоубийцы ?
Регался как-то давно в Лозещине. С учета не снялся. Никто не искал. Наверное я у них как погибший числюсь.
Перелічене вище геть не є вичерпними рекомендаціями, але якщо ви зробите хоч це, то шансів повернутися додому на своїх двох буде більше. Всім удачі! Погоди!