Спасатели, полицейские и волонтеры третьи сутки ищут в Закарпатье мужчину, который катался на снегоходе и заблудился. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В горах в Закарпатье еще с субботы, 4 декабря, ищут 50-летнего мужчину, который катался на снегоходе и заблудился.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"По состоянию на 05:30 7 декабря поиски 50-летнего мужчины, заблудившегося в горах во время катания на снегоходе, продолжаются. К работам от ГСЧС привлечены 49 человек и 11 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья и Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч. Также приобщаются к поискам патрульные полицейские и волонтеры", - говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях спасатели будут проводить поиск с воздуха вертолетом МИ-8.

Напомним, о трех мужчинах, которые во время катания на снегоходах заблудились в горах, спасателям сообщили вечером 4 декабря. Около 13 часов на следующий день двое мужчин вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе "Девур" с. Лумшоры Ужгородского района.

Поиски третьего заблудившегося осложняются погодными условиями в горах.





Фото: сайт ГСЧС