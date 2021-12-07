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Спасатели, полицейские и волонтеры третьи сутки ищут в Закарпатье мужчину, который катался на снегоходе и заблудился. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В горах в Закарпатье еще с субботы, 4 декабря, ищут 50-летнего мужчину, который катался на снегоходе и заблудился.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 05:30 7 декабря поиски 50-летнего мужчины, заблудившегося в горах во время катания на снегоходе, продолжаются. К работам от ГСЧС привлечены 49 человек и 11 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья и Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч. Также приобщаются к поискам патрульные полицейские и волонтеры", - говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях спасатели будут проводить поиск с воздуха вертолетом МИ-8.

Напомним, о трех мужчинах, которые во время катания на снегоходах заблудились в горах, спасателям сообщили вечером 4 декабря. Около 13 часов на следующий день двое мужчин вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе "Девур" с. Лумшоры Ужгородского района.

Спасатели, полицейские и волонтеры третьи сутки ищут в Закарпатье мужчину, который катался на снегоходе и заблудился 01

Поиски третьего заблудившегося осложняются погодными условиями в горах.

Спасатели, полицейские и волонтеры третьи сутки ищут в Закарпатье мужчину, который катался на снегоходе и заблудился 02
Спасатели, полицейские и волонтеры третьи сутки ищут в Закарпатье мужчину, который катался на снегоходе и заблудился 03
Фото: сайт ГСЧС

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Не розумію, як можна заблукати у Карпатах та ще у у Закарпатські області. Ну ще би на Франківщині десь у Рожнятівському, чи Верзовинському районах. Як людина, яка виросла і живе у Карпатах, зауважив одну особливість у туристів. Коли ті блукають, чи збиваються з дороги, то одразу починають панікувати і робити абсурдні речі. Наприклад, нещадно тормосити смартфон, знищуючи зарядку. Хоча у гори потрібен брати кнопковий телефон без "наворотів", який тримає зарядку до тижня. Чи дертися на найвищу гору, щоб побачити околиці. Це теж дурість. Коли заблукали у горах, потрібно спускатися вниз, доки не наикнетеся на потік. Далі потрібно просто йти тим потоком, доки він не впаде у річку. І так йти за течією, доки вона не приведе до села. У горах поселення завжди будуть на березі річок.
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07.12.2021 10:22
+6
Яке "Комсомольске озеро", нах...???
Ну, якщо цих комсомольців там топили, то да...😏
А взагалі, там щось чули про декомунізацію?
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07.12.2021 10:10
+3
Це ж треба було пертись зимою в гори, щоб покататись, а тепер стільки людей шукають...
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07.12.2021 09:46
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Це ж треба було пертись зимою в гори, щоб покататись, а тепер стільки людей шукають...
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07.12.2021 09:46 Ответить
Де...л. Как можно с собой не брать GPS и вообще куда можно ездить, что заблудится на снегоходе.
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07.12.2021 10:05 Ответить
Яке "Комсомольске озеро", нах...???
Ну, якщо цих комсомольців там топили, то да...😏
А взагалі, там щось чули про декомунізацію?
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07.12.2021 10:10 Ответить
Было же обЪявлено по области штормовое предупреждение и
выезжающим просьба МЧС
объявить письменно маршрут ..
*****

Кто будет платить спасателям , рискующим своей жизнью,
за поиски этого самоубийцы ?
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07.12.2021 10:15 Ответить
платники податків.
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07.12.2021 10:22 Ответить
Объявить где? Пунктов не так и много. И не попрусь я бумажку заносить.
Регался как-то давно в Лозещине. С учета не снялся. Никто не искал. Наверное я у них как погибший числюсь.
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07.12.2021 11:43 Ответить
Не розумію, як можна заблукати у Карпатах та ще у у Закарпатські області. Ну ще би на Франківщині десь у Рожнятівському, чи Верзовинському районах. Як людина, яка виросла і живе у Карпатах, зауважив одну особливість у туристів. Коли ті блукають, чи збиваються з дороги, то одразу починають панікувати і робити абсурдні речі. Наприклад, нещадно тормосити смартфон, знищуючи зарядку. Хоча у гори потрібен брати кнопковий телефон без "наворотів", який тримає зарядку до тижня. Чи дертися на найвищу гору, щоб побачити околиці. Це теж дурість. Коли заблукали у горах, потрібно спускатися вниз, доки не наикнетеся на потік. Далі потрібно просто йти тим потоком, доки він не впаде у річку. І так йти за течією, доки вона не приведе до села. У горах поселення завжди будуть на березі річок.
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07.12.2021 10:22 Ответить
Якщо не прибився до якогось житла , то вже можна "махнуть рукою"... Весна "підсніжника" покаже ... А лисиці з тхорами на місяць поживу отримають!
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07.12.2021 10:41 Ответить
Ещё один подснежник
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07.12.2021 10:56 Ответить
ещё один "нелох 50-летний" думал, что взял Бога за бороду... а копеечный компас и мозгов в незнакомый лес - не взял..(
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07.12.2021 10:57 Ответить
Карпати на території колишнього СРСР вважались другими за складністю орінтування. Вони ніби і не високі, і заселені не рідко, але "ветер подул, и тебя уже нет".
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07.12.2021 11:08 Ответить
Трохи вам про Карпати від бувалого в попадалово. В Карпатах потрапити в аварійну ситуацію можна легко і швидко в любу пору року в любій частині цих гір. Просто характер аварії буде залежати від багатьох факторів (рельєфу, погоди, складу групи, можливості швидкої допомоги і ще багатьох конкретних факторів). Не вдаючись в подробиці і детальні пояснення дам конкретні рекомендації тим, хто все ж вирішив іти в гори. Мої рекомендації не є вичерпними і базуються на власному багаторічному досвіді походів, катання на лижах і сходжень в Карпатах, так і на моєму досвіді більш ніж 250 сходжень на вершини вище 3000 м в різних гірських районах Кавказу і Паміру, як інструктора альпінізму, кмс по альпінізму і рятувальника. 1. Перед виїздом в гори ви маєте чітко знати куди ви йдете, з ким ідете, що вам потрібно у поході, хто вам допоможе при такій необхідності і як ви повідомите про аварію тим, хто може вам допомогти. 2. Рівень вашої фізичної, технічної, психологічної підготовки і ваше спорядження мають відповідати рівню поставлених задач. Мова як про вас особисто, так і про тих, хто йде з вами. 3. В гори йти краще, безпечніше, легше групою, ніж самому. Якщо ви все ж йдете один, то множте всі вимоги до себе щонайменше вдвічі (вдвічі сильніший, вдвічі досвідченіший і т.д. ), бо доведеться все робити за двох. 4. Взимку в горах ходити набагато складніше і небезпечніше, ніж влітку, бо холодно, багато снігу, лавинонебезпечно, стежки і дороги не видно під снігом, рятувальникам знайти вас буде значно складніше. 5. Перед виїздом постарайтесь отримати максимум інформації про район, куди ви йдете. Придбайте і вивчіть карту цього району. Проконсультуйтесь з бувалими. Постарайтесь забезпечити себе групою підтримки. Ознайомте цих людей з детальними своїми планами походу, обговоріть зв'язок з вами, алгоритм їх дії в аварійній ситуації і що їм робити коли ви не виходите на зв'язок чи перевищили контрольний термін повернення. В Карпатах далеко не скрізь є мобільний зв'язок. На хребтах сигнал мобільного оператора надійніший, ніж в долині чи в зоні лісу. Ніхто з українських операторів мобільного зв'язку не покриває всю територію Карпат і переваг у покритті ніхто з них не має. Поганий зв'язок однаково у всіх. 6. В поході вам необхідні засоби навігації ( GPS з картою району походу в смартфоні чи окремий прилад, паперова карта, компас), засоби зв'язку і сигналізації ( мобільний телефон чи смартфон з пауербенком із запасом енергії на весь час походу, ліхтарик бажано налобний із запасом батарейок, дзеркальце щоб подавать сигнали вдень, сірники вітрові для розпалювання багаття). І всім цим ви маєте навчитися користуватися ще вдома перед походом! 7. Ваше бівуачне спорядження, одяг, харчі мають відповідати порі року, тривалості походу. Обов'язково візьміть з собою аптечку із засобами першої необхідності (хоч таку, як у автомобілі) і вмійте все те використовувати. В темноті вночі чи під час бурі вам навіть важко беде прочитати назву ліків на упаковці, важко надати допомогу замерзлими руками. Майте це на увазі. Потренуйтеся дома. Краще порадьтеся з бувалими щоб не залишитися в поході голодним чи не нести зайвого. 8. При виході на маршрут по можливості зареєструйтеся у рятувальників і отримайте у них консультацію по району, по погоді, обумовте зв'язок у випадку непередбачуваних ситуацій. І нарешті поради якщо ви все ж потрапили у аварійну ситуацію: 1. Не панікуйте. 2. Не розбредайтеся, тримайтеся разом. 3. Має бути один лідер, вказівки якого для всіх обов'язкові. 4. Викликайте допомогу, надавши інформацію: де ви, які травми, скільки травмованих, хто ви, обумовте ваші подальші дії з рятувальниками і зв'язок.
Перелічене вище геть не є вичерпними рекомендаціями, але якщо ви зробите хоч це, то шансів повернутися додому на своїх двох буде більше. Всім удачі! Погоди!
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07.12.2021 14:00 Ответить
где то снег есть прикол -шок-это в укре у нас??
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07.12.2021 18:52 Ответить
 
 