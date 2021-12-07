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Мужчина, выдававший себя за сотрудника спецслужбы, извещен о подозрении, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сообщено о подозрении еще одному члену мошеннической группировки, которая шантажировала иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Мужчина выдавал себя за якобы сотрудника СБУ и требовал деньги от находящихся в Украине иностранцев. По предварительной информации, он с сообщниками угрожал людям депортацией, если те не дадут ему взятку.

Среди организаторов "схемы" - еще один гражданин Украины, уроженец Сирийской Арабской Республики.

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Силовики задокументировали, что он убедил гражданку Марокко в необходимости передать ему деньги якобы для сотрудников Службы безопасности Украины. Все это якобы для того, чтобы не допустить аннулирования документов, дающих право на постоянное проживание на территории Украины, и чтобы не принимать меры по депортации ее мужа.

Злоумышленник был задержан "на горячем" во время получения средств. В настоящее время обоим мужчинам сообщено о подозрении. Решаются вопросы об избрании меры пресечения.

Уголовное производство продолжается. Оно открыто по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 190 (мошенничество); ч. 4 ст. 27 (виды соучастников); ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, ранее СБУ задержала мошенников, выдававших себя за офицеров спецслужбы и шантажировавших иностранцев.

Мужчина, выдававший себя за сотрудника спецслужбы, извещен о подозрении, - СБУ 01
Мужчина, выдававший себя за сотрудника спецслужбы, извещен о подозрении, - СБУ 02
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депортировать все загоревших и упоротых ублюдков, немедленно!...киев сильно почернел, днипро, одеса, харьков, львов...одна чернота в Украине где бабки водятся, правит бал!...проверить историю документов и одних на родину, вторых, документами их обеспечивших не за так, на шконки с полной конфискацией!
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07.12.2021 14:26 Ответить
коли СБУ видасть підозру мужчині який видає вже два с половиною роки з себе президента України.
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08.12.2021 10:45 Ответить
Беспощадно борются с конкурентами)
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08.12.2021 17:27 Ответить
 
 