Мужчина, выдававший себя за сотрудника спецслужбы, извещен о подозрении, - СБУ. ФОТО
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Сообщено о подозрении еще одному члену мошеннической группировки, которая шантажировала иностранцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Мужчина выдавал себя за якобы сотрудника СБУ и требовал деньги от находящихся в Украине иностранцев. По предварительной информации, он с сообщниками угрожал людям депортацией, если те не дадут ему взятку.
Среди организаторов "схемы" - еще один гражданин Украины, уроженец Сирийской Арабской Республики.
Силовики задокументировали, что он убедил гражданку Марокко в необходимости передать ему деньги якобы для сотрудников Службы безопасности Украины. Все это якобы для того, чтобы не допустить аннулирования документов, дающих право на постоянное проживание на территории Украины, и чтобы не принимать меры по депортации ее мужа.
Злоумышленник был задержан "на горячем" во время получения средств. В настоящее время обоим мужчинам сообщено о подозрении. Решаются вопросы об избрании меры пресечения.
Уголовное производство продолжается. Оно открыто по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 190 (мошенничество); ч. 4 ст. 27 (виды соучастников); ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Напомним, ранее СБУ задержала мошенников, выдававших себя за офицеров спецслужбы и шантажировавших иностранцев.
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