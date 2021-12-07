"Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса", - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Аварию с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса на Черниговщине, в результате которого 13 человек погибли и еще 6 травмированы, могли повлечь плохие погодные условия.
Об этом сообщил в фейсбуке руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что сегодня утром около 8 часов на 14 км автодороги Чернигов-Гремяч произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль ДАФ и маршрутный автобус Мерседес Спринтер "Чернигов-Сосница" (по данным ОГА, "Борзна-Чернигов". - Ред.). По обновленной информации, в результате аварии 13 человек погибли и еще 6 – травмированы.
"Страшная трагедия, которой могло бы не произойти. Сейчас работаю на месте происшествия. Устанавливаем все обстоятельства ДТП. Один из вероятных факторов, которые могли привести к аварии - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии будут исследованы в ходе расследования", - отметил прокурор.
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Но валить все будут на водилу фуры.
- кто хоть раз попадал в аварии (я в том числе) знает, что виноват в Суде всегда водитель - дорожные службы НИКОГДА..
- там и танк в хорошем тех.состоянии могло бы занести
А при убийстве "есть вопросы к производителю ножей"? "Есть вопросы" почему жертва поздно домой возвращалась?
Тут відео в перші хвилини... 18+..