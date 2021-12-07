"Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса", - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки. ФОТОрепортаж

Аварию с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса на Черниговщине, в результате которого 13 человек погибли и еще 6 травмированы, могли повлечь плохие погодные условия.

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что сегодня утром около 8 часов на 14 км автодороги Чернигов-Гремяч произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль ДАФ и маршрутный автобус Мерседес Спринтер "Чернигов-Сосница" (по данным ОГА, "Борзна-Чернигов". - Ред.). По обновленной информации, в результате аварии 13 человек погибли и еще 6 – травмированы.

"Страшная трагедия, которой могло бы не произойти. Сейчас работаю на месте происшествия. Устанавливаем все обстоятельства ДТП. Один из вероятных факторов, которые могли привести к аварии - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии будут исследованы в ходе расследования", - отметил прокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Столкновение грузовика и маршрутки в Черниговской области: 13 человек погибли, 6 - травмированы (обновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+









