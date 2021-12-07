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"Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса", - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Аварию с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса на Черниговщине, в результате которого 13 человек погибли и еще 6 травмированы, могли повлечь плохие погодные условия.

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что сегодня утром около 8 часов на 14 км автодороги Чернигов-Гремяч произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль ДАФ и маршрутный автобус Мерседес Спринтер "Чернигов-Сосница" (по данным ОГА, "Борзна-Чернигов". - Ред.). По обновленной информации, в результате аварии 13 человек погибли и еще 6 – травмированы.

"Страшная трагедия, которой могло бы не произойти. Сейчас работаю на месте происшествия. Устанавливаем все обстоятельства ДТП. Один из вероятных факторов, которые могли привести к аварии - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии будут исследованы в ходе расследования", - отметил прокурор.

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Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса, - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки 01
Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса, - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки 02
Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса, - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки 03
Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса, - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки 04
Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса, - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки 05

Погодные условия. Есть вопросы к дорожному покрытию и техсостоянию автобуса, - руководитель Черниговской облпрокуратуры Василина о причинах смертельного ДТП с участием маршрутки 06

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
В неділю їхав тією дорогою. Тоді вона ще була без снігу і льоду. Але їздять всі занадто швидко, що фури, що буси, що авто. А далі, в сторону Мени, по цій трасі дерева ніхто не рубає біля дороги і вони обдирають борти фур і автобусів. Всі тримаються осьової на не дуже широкій трасі.
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07.12.2021 13:26
+3
Судя по всему ,спрашивать там не с кого.Фура -пустая,могло и занести.Резина -универсал.На Бусе - по моему зимняя,но почти лысая.Два водителя спешили при таком гололеде.Впору объявлять общеукраинский траур.Соболезнование семьям безвинно погибших...
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07.12.2021 14:52
+2
дорожное покрытие вот на этом фото хорошо видно
- там и танк в хорошем тех.состоянии могло бы занести

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07.12.2021 13:47
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Вже сніг.
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07.12.2021 12:51 Ответить
Да, технічний стан у єтого автобуса сейчас не очень. А что с дорогой то? В сентябре вполне ничо была (ну по нашим меркам ессно).
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07.12.2021 12:55 Ответить
Снег, выбоины на дороге, не посыпали.
Но валить все будут на водилу фуры.
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07.12.2021 12:58 Ответить
так и будет
- кто хоть раз попадал в аварии (я в том числе) знает, что виноват в Суде всегда водитель - дорожные службы НИКОГДА..
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07.12.2021 13:50 Ответить
ну и правильно. Это водитель обязан выбирать безопасную скорость и безопасный интервал. Скользко - двигайся 10 км в час.
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07.12.2021 15:00 Ответить
то есть если ты вдруг решишь купить себе болид формулы 1, то дорожники тебе должны будут построить дорогу уровня ГранПри Бахрейна, а если нет - то ховайтесь в жыто, я не виноват?))
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07.12.2021 15:40 Ответить
Який жах, співчуття родинам загиблих, царство небесне.
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07.12.2021 12:58 Ответить
Хто знає, водії живі?
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07.12.2021 13:00 Ответить
Фури не в курсі, а маршрутки не вижив
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07.12.2021 13:07 Ответить
☹️. Фура в такому вигляді що у водія фури теж шансів небагато
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07.12.2021 13:38 Ответить
В неділю їхав тією дорогою. Тоді вона ще була без снігу і льоду. Але їздять всі занадто швидко, що фури, що буси, що авто. А далі, в сторону Мени, по цій трасі дерева ніхто не рубає біля дороги і вони обдирають борти фур і автобусів. Всі тримаються осьової на не дуже широкій трасі.
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07.12.2021 13:26 Ответить
Вероятно ,не дошло велике будивництво.Однако дорога имеет хозяина,и эксплуатационникам зарплату начисляют.
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07.12.2021 14:55 Ответить
Надо опросить дорожное покрытие, если к нему есть вопросы. под протокол и оформить изъятие с понятыми
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07.12.2021 13:34 Ответить
дорожное покрытие вот на этом фото хорошо видно
- там и танк в хорошем тех.состоянии могло бы занести

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07.12.2021 13:47 Ответить
"Прокурор" и "*******" - это слова синонимы?
А при убийстве "есть вопросы к производителю ножей"? "Есть вопросы" почему жертва поздно домой возвращалась?
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07.12.2021 13:51 Ответить
Автобуса??? На фото я не бачу автобуса, лише фуру і вантажний бус, перероблений кустарним способом під перевезення людей?
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07.12.2021 14:16 Ответить
Судя по всему ,спрашивать там не с кого.Фура -пустая,могло и занести.Резина -универсал.На Бусе - по моему зимняя,но почти лысая.Два водителя спешили при таком гололеде.Впору объявлять общеукраинский траур.Соболезнование семьям безвинно погибших...
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07.12.2021 14:52 Ответить
Я пока вижу, что удар был на полосе грузовика. А то, что прицеп заломлен - резкое торможение тягача от удара. Сейчас прицепы не заламывает при торможении, сначала тормозятся колеса прицепа, а потом тягача.
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07.12.2021 15:42 Ответить
Немов би водій фури сам сказав що перед ним почали зупинятися легкові авто і коли він гальмував його занесло
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07.12.2021 17:10 Ответить
это ж с какой скоростью нужно ехать, чтобы так искорежился металл...
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07.12.2021 17:20 Ответить
https://t.me/telegraf_black

Тут відео в перші хвилини... 18+..
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07.12.2021 18:14 Ответить
 
 