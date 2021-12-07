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Спецоперация "Полесье": правоохранители тренировались удерживать нелегалов у границы с Беларусью. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Ривненской области в рамках специальной пограничной операции "Полесье" силовики тренировались сдерживать условных нелегалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Многочисленные группы условных нарушителей, которые пытались незаконно пересечь украинско-белорусскую границу, тренировались сдерживать силовики на Ривненщине. Тактико-специальные учения прошли в рамках совместной спецоперации "Полесье", - говорится в сообщении.

По легенде учений, работники Государственной пограничной службы получили информацию, что на одной из автомобильных дорог на территории Республики Беларусь в сторону украинской границы двигаются несколько сотен человек. Об информации сразу доложили в Межрегиональный координационный штаб.

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Чтобы противостоять нелегальным мигрантам, были привлечены группы сдерживания, переводчики, переговорщики, специалисты воздушного мониторинга, спасатели и медики.

Учения прошли под руководством Государственной пограничной службы. Участие в них приняли представители ведомств Министерства внутренних дел. Также привлекались военнослужащие воинской части 3055 Национальной гвардии Украины.

Как сообщал Укринформ, пограничная операция "Полесье" началась 23 ноября. Она проводится в связи с вероятным ухудшением обстановки на границе с Республикой Беларусь из-за угрозы распространения искусственно созданного миграционного кризиса.

Спецоперация Полесье: правоохранители тренировались удерживать нелегалов у границы с Беларусью 01
Спецоперация Полесье: правоохранители тренировались удерживать нелегалов у границы с Беларусью 02
Спецоперация Полесье: правоохранители тренировались удерживать нелегалов у границы с Беларусью 03

Автор: Наталя Джума
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Судя по количеству тренируемых, граница будет полностью перекрыта!
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07.12.2021 15:59 Ответить
треба не просто перекрити, а налякати, щоб втікли назад...
бо, як перейдуть, то буде як в польщі - європейський суд заборонятиме виганяти насильно...вже жпропонували там, щоб україна приймала..
а меркель казала, щоб польша прийняла, а польша сказала, що баварія готова прийняти..це так пошуткували
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07.12.2021 16:28 Ответить
Обабіч шлагбаума - "на замке"...
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07.12.2021 20:42 Ответить
Це якась сценка з кварталу? Якщо так - то не смішно.
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07.12.2021 16:05 Ответить
Ну давай, просвіти нас. Ти ж точно експерт із захисту кордону. Добре знаєшся у цій справі.
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07.12.2021 17:14 Ответить
Це добре. З такого приводу можна тільки радіти. А ось що погано: серед прикордонників замало тих,хто готовий відкрити вогонь на ураження!
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07.12.2021 16:06 Ответить
І фсьо?

Нє чорних ходоков так не зупинити.
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07.12.2021 16:19 Ответить
Teper xolodno vriatli nelegali tak daleko pojdut,im i Belorus sovsem neploxo zyviot u liudej na daciax mesto xvatajet,sto tam naxodit pokusajet takze .Tam oni uze privykli mozet i na sovsem bolsintvo ostanitsia
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07.12.2021 16:26 Ответить
Які там паркани нам не показують. І правильно роблять - менше нервуватися будемо.
Країна велика, що там тих 2-3 тисячі нелегалів.
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07.12.2021 16:34 Ответить
Замінувати і попередити
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07.12.2021 19:52 Ответить
 
 