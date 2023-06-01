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Российские оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Майорск. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли прифронтовый поселок Майорск, повреждены два частных домовладения.

Об этом в фейсбуке сообщил руководитель Гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин, информирует Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Майорск 01

"Сегодня в 11:10 произошел обстрел поселка Майорск (пгт Зайцево). В результате обстрела повреждены окна в двух домовладениях по ул. Станция Майорская", - написал Каплин.

Российские оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Майорск 02
Российские оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Майорск 03

Он отметил, что в одном из домовладений при обстреле находился немобильный мужчина 1956 года рождения.

Российские оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Майорск 04

В полиции Донбасса подтвердили факт обстрела. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

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Топ комментарии
+7
Отаке воно зелене перемир"я !!)))
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07.12.2021 18:40
+7
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07.12.2021 18:50
+6
так красивіший)
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07.12.2021 19:46
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Отаке воно зелене перемир"я !!)))
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07.12.2021 18:40 Ответить
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07.12.2021 18:50 Ответить
Зато юшка наваристей получилась
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07.12.2021 19:24 Ответить
*****... вот зачем вы так? может кто-то ужинать собрался ? )))
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07.12.2021 19:41 Ответить
как у кизяков и полагается -с кизяками
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07.12.2021 20:33 Ответить
немає в України деревень))), є село, є селище, є хутор..
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07.12.2021 19:16 Ответить
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07.12.2021 19:16 Ответить
А кисти рук ему со ступней пересадили? Или от сдохшего корефана Кабздона?
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07.12.2021 19:43 Ответить
так красивіший)
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07.12.2021 19:46 Ответить
Нехай щастить!
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07.12.2021 20:16 Ответить
откуда фото? хотел в инете найти,что с ним стало,нет инфы
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07.12.2021 20:32 Ответить
https://www.svoboda.org/a/27371025.html
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07.12.2021 20:38 Ответить
 
 