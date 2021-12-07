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Волонтеры передали на фронт противодроновое ружье. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Дорогое оружие должно помочь защитникам Украины в борьбе с вражескими коптерами.
Об этом написал в фейсбуке волонтер Алексей Сихарулидзе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это произошло наконец. Сегодня передали дорогостоящее ружье, которое должно помочь нашим в борьбе с вражескими коптерами", - написал он и поблагодарил всех, кто сделал возможным это приобретение.
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+43 Sav UA
показать весь комментарий07.12.2021 19:12
+40 Чайка Київ
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+26 Zelya Vsyo
показать весь комментарий07.12.2021 19:38
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а просьбу с фронта волонтер никогда не провалит... хоть и нелегок путь и мало средств...
спасибо ! да не оскудеет рука дающего.... да отсохнет во время войны ворующего!!!!
Зєлупу ФСБ завербувало не для того, щоб він робив будь-що шкідливе для Московії.
лазером? или радиоимпульсом..не дробью же в конце коцов ..