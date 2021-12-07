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Волонтеры передали на фронт противодроновое ружье. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Дорогое оружие должно помочь защитникам Украины в борьбе с вражескими коптерами.

Об этом написал в фейсбуке волонтер Алексей Сихарулидзе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это произошло наконец. Сегодня передали дорогостоящее ружье, которое должно помочь нашим в борьбе с вражескими коптерами", - написал он и поблагодарил всех, кто сделал возможным это приобретение.

Читайте также: Украинские воины из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотник на Донбассе, - пресс-центр штаба ООС. ФОТО

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Волонтеры передали на фронт противодроновое ружье 02
Волонтеры передали на фронт противодроновое ружье 03
Волонтеры передали на фронт противодроновое ружье 04
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Топ комментарии
+43
Слава волонтерам! І велика подяка !
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07.12.2021 19:12
+40
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07.12.2021 19:11
+26
Зеля, а тебе слабо вместо миллиарда деревьев закупить тысячу таких штучек?
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07.12.2021 19:38
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Пламенный привет.
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07.12.2021 19:05 Ответить
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07.12.2021 19:11 Ответить
Слава волонтерам! І велика подяка !
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07.12.2021 19:12 Ответить
А какой у нее принцип работы, кто знает?
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07.12.2021 19:19 Ответить
если верит гуглю то так https://www.rc-hobby.com.ua/infocenter/novosti-i-sobytiya/ukrainskoe-protivodronnoe-oruzhie-ispytali-v-utts-_desna_-_-video/
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07.12.2021 19:27 Ответить
По принципу потужної направленої глушилки мобільних телефонів...
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07.12.2021 19:36 Ответить
Глушит радиоканал управления и gps. Помогает только от алиэкспрес дронов, но и то хлеб.
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07.12.2021 19:40 Ответить
https://m.youtube.com/watch?time_continue=24&v=JsAkkjScKsY&feature=emb_logo
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07.12.2021 19:45 Ответить
Респект!
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07.12.2021 19:36 Ответить
это ж оборн/заказ на миллионы можно провалить....
а просьбу с фронта волонтер никогда не провалит... хоть и нелегок путь и мало средств...
спасибо ! да не оскудеет рука дающего.... да отсохнет во время войны ворующего!!!!
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07.12.2021 19:38 Ответить
"слабо вместо миллиарда деревьев закупить тысячу таких штучек?"

Зєлупу ФСБ завербувало не для того, щоб він робив будь-що шкідливе для Московії.
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09.12.2021 04:57 Ответить
Зеля, а тебе слабо вместо миллиарда деревьев закупить тысячу таких штучек?
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07.12.2021 19:38 Ответить
Ну так пусть со своих Сватов на Рашке продаёт.
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07.12.2021 20:00 Ответить
Зато у Бени есть. Не продаст, так перепродаст, не перепродаст, так просто украдёт, как из Привата 5,5 млрд. $. Но для вас, зебилов, это ведь не деньги...
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07.12.2021 22:19 Ответить
Зе , ще не вирішив , чи підтримає така тема його рейтинг ...
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07.12.2021 20:18 Ответить
От чого Ви цькуєте циркового пуделя?! Звідки тваринці щось знати про військові штучки? Майте совість!
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07.12.2021 23:05 Ответить
Так і нічим не відрізняються 2014 від 2021-го.Як волонтери тоді озброювали Україну так і тепер її озброюють волонтери та іноземні держави а виділені кошти на ВПК в наглу розкрадаються до копійки.
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07.12.2021 19:48 Ответить
А бубачька уже примазалось?
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07.12.2021 19:49 Ответить
Очень смахивает на E-11d - бластерная винтовка
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07.12.2021 19:58 Ответить
Quake 3
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07.12.2021 20:03 Ответить
На прожарку ворон мощи не хватит😁
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07.12.2021 20:23 Ответить
Гарна зброя, хай кацапські Орлани і квадракоптери падають як листя з дерев
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07.12.2021 20:31 Ответить
Tut u nas pogranicniki cigareti lovit kontrabandu,oni perenimajet upravlenija i posadit gruz gde xotiat
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07.12.2021 20:45 Ответить
как она работает интересно?
лазером? или радиоимпульсом..не дробью же в конце коцов ..
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07.12.2021 20:40 Ответить
elektromagnitnim impulsom
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07.12.2021 20:55 Ответить
Кстати делают в Литве. И давненько. Ну вот что тут сказать?
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07.12.2021 21:11 Ответить
Наша власть поручила изготовление дронов и борьбу с вражескими дронами авиамоделистам и радиолюбителям. Видимо, в Литве дело организовано иначе...
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08.12.2021 18:07 Ответить
Интересно, на Байкатарах работает?
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07.12.2021 21:32 Ответить
Не. Только АлиЭкспресс
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08.12.2021 09:24 Ответить
Нагадує зiркоiв вiйни
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07.12.2021 22:30 Ответить
на базе HK G36... прикольно
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08.12.2021 00:18 Ответить
Вопрос - а где здесь мин обороны? Где закупки за наши налоги?
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08.12.2021 02:57 Ответить
Сколько можно было бы сделать, если бы эти ребята получили гос. финансирование. Наверное и война бы уже закончилась если б, не предатели во власти.
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08.12.2021 12:47 Ответить
 
 