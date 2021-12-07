Волонтеры передали на фронт противодроновое ружье. ФОТО

Дорогое оружие должно помочь защитникам Украины в борьбе с вражескими коптерами.

Об этом написал в фейсбуке волонтер Алексей Сихарулидзе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это произошло наконец. Сегодня передали дорогостоящее ружье, которое должно помочь нашим в борьбе с вражескими коптерами", - написал он и поблагодарил всех, кто сделал возможным это приобретение.

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