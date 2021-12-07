Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Алексею Мамчию, погибшему весной в зоне ООС, открыли в Черновцах. ФОТОрепортаж

В городе Черновцы на фасаде гимназии №3 торжественно открыли мемориальную доску в честь воина 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Алексея Мамчия, погибшего в апреле этого года в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную фейсбук-страницу Черновицкого городского совета

Алексей Мамчий, 27.06.1980 года, старший солдат, старший водитель зенитно-ракетного взвода 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады 13 апреля этого года в 04.45 утра был ранен в результате взрыва противопехотной мины ПОМ-2, сброшенной на позиции ВСУ с российского беспилотного летательного аппарата. Воин был эвакуирован в больницу города Торецк, где около 05.45 в тот же день он скончался в реанимационном отделении.





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