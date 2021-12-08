Двое пьяных жителей Харьковской области угнали автомобиль, сбили пешехода и скрылись с места ДТП. 19-летний пострадавший третьи сутки без сознания, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция разоблачила двух жителей Чугуевского района Харьковской области, которые в состоянии алкогольного опьянения на угнанном автомобиле сбили пешехода и скрылись с места ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"26-летнему молодому человеку сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. 16-летнему парню сообщено о подозрении по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Авария произошла ночью 5 декабря. Около 5:00 в дежурную часть поступило сообщение от медиков о том, что на трассе между Чугуевом и с.Малиновка обнаружен сбитый пешеход с многочисленными телесными повреждениями. Потерпевшим оказался 19-летний парень. Сейчас он без сознания в одной из харьковских больниц.

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Полицейские установили, что 16-летний парень подрабатывал на мойке, взял ключи от автомобиля без разрешения владельца и уехал кататься вместе со своим 26-летним товарищем. Они пили алкогольные напитки и поочередно вели машину. Около 3:00 они переехали мост из Чугуева в Малиновку и при движении старший из них, который был за рулем, увидел пешехода, которого ударом отбросило на обочину. Поняв, что они устроили ДТП, похитители вернулись в Малиновку и бросили машину в посадке за поселком.

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Старшему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей младшему подозреваемому.



