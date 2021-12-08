РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9572 посетителя онлайн
Фото Происшествия
4 921 6
авто (2019) ДТП (4343) Харьковщина (1537)

Двое пьяных жителей Харьковской области угнали автомобиль, сбили пешехода и скрылись с места ДТП. 19-летний пострадавший третьи сутки без сознания, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция разоблачила двух жителей Чугуевского района Харьковской области, которые в состоянии алкогольного опьянения на угнанном автомобиле сбили пешехода и скрылись с места ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"26-летнему молодому человеку сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. 16-летнему парню сообщено о подозрении по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Авария произошла ночью 5 декабря. Около 5:00 в дежурную часть поступило сообщение от медиков о том, что на трассе между Чугуевом и с.Малиновка обнаружен сбитый пешеход с многочисленными телесными повреждениями. Потерпевшим оказался 19-летний парень. Сейчас он без сознания в одной из харьковских больниц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новые детали смертельного ДТП под Киевом: погибла 22-летняя невеста, а за рулем был пьяный капитан полиции Тертичный. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двое пьяных жителей Харьковской области угнали автомобиль, сбили пешехода и скрылись с места ДТП. 19-летний пострадавший третьи сутки без сознания, - полиция 01

Полицейские установили, что 16-летний парень подрабатывал на мойке, взял ключи от автомобиля без разрешения владельца и уехал кататься вместе со своим 26-летним товарищем. Они пили алкогольные напитки и поочередно вели машину. Около 3:00 они переехали мост из Чугуева в Малиновку и при движении старший из них, который был за рулем, увидел пешехода, которого ударом отбросило на обочину. Поняв, что они устроили ДТП, похитители вернулись в Малиновку и бросили машину в посадке за поселком.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В парке "Межигорье" гражданин Саудовской Аравии на полном ходу въехал в кассу для продажи билетов, - Нацполиция. ВИДЕО

Старшему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей младшему подозреваемому.

Двое пьяных жителей Харьковской области угнали автомобиль, сбили пешехода и скрылись с места ДТП. 19-летний пострадавший третьи сутки без сознания, - полиция 02
Двое пьяных жителей Харьковской области угнали автомобиль, сбили пешехода и скрылись с места ДТП. 19-летний пострадавший третьи сутки без сознания, - полиция 03

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба писати-двоє п'яних дебілів...
показать весь комментарий
08.12.2021 08:17 Ответить
Бідний хлопець.

Одужуй !
показать весь комментарий
08.12.2021 08:45 Ответить
комментарий отмечен как спам
х.з. что изменится после твоего коммента
станет бодрей чем был прежде, да еще в лотерею выиграет как и Ляшко?
напомню - миллионы умирабщих проклинали Сталина да еще и именем Яхве - и что? спокойно жил упыряка еще десятки лет и убил еще десятки совков и людей.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:57 Ответить
у дегенератов это в спинном мозгу прошито.
СТО, украсть ключи, нажраться, кататься и ДТП.
показать весь комментарий
08.12.2021 09:35 Ответить
Походу над Харьковом рашка распыляет озверин со спутника... шо ни день, то новости...
показать весь комментарий
08.12.2021 11:26 Ответить
Thank you so much for sharing your knowledge and information; it has been really beneficial to me in both my professional and personal lives. shell shockers
показать весь комментарий
08.12.2021 13:02 Ответить
 
 