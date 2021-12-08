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Планировали массовый расстрел одногруппников: СБУ предотвратила совершение теракта в колледже Черкасской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что информацию о подготовке к теракту они распространили через запретную в Украине соцсеть "ВКонтакте".

По данным следствия, установлено, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения по фото- и видеоматериалам о планировании массового расстрела одногруппников.

Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.

Планировали массовый расстрел одногруппников: СБУ предотвратила совершение теракта в колледже Черкасской области 01

Во время обысков по местам жительства правоохранители обнаружили:

- два пистолета,

- компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Планировали массовый расстрел одногруппников: СБУ предотвратила совершение теракта в колледже Черкасской области 02

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники киберподразделения и следователи СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.

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Планировали массовый расстрел одногруппников: СБУ предотвратила совершение теракта в колледже Черкасской области 03
Фото: сайт СБУ

Напомним, 17 октября 2018 года днем ​​в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а затем переквалифицировало в статью "преднамеренное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел взять свои детские снимки. После этого из дома исчезли 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
В Україні все більше і більше смердить кацапізмом. До чого б це?
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08.12.2021 10:29
+21
а що слухають наші діти ? скрєпний рєп
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08.12.2021 10:40
+20
дивляться скрєпних блогєров серіали і тд
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08.12.2021 10:42
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В Україні все більше і більше смердить кацапізмом. До чого б це?
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08.12.2021 10:29 Ответить
а що слухають наші діти ? скрєпний рєп
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08.12.2021 10:40 Ответить
дивляться скрєпних блогєров серіали і тд
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08.12.2021 10:42 Ответить
скрепный рэп, скрэп, scrap, s-crap...
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08.12.2021 11:47 Ответить
Біля горна та мартена нема кого ставити, а з пістолетом так попереду паровоза. Що тій молоді не вистачало?
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08.12.2021 10:32 Ответить
Выбирайте на выбор: Сваты, Пес, Слуга народа, Квартал, Лига смеха, Под Полтавой, На троих, Женский квартал, Вещдок и далее по списку. Зомбоящик плодит дебилов. Чего еще от них ожидать?
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08.12.2021 11:11 Ответить
Бляха-муха, какой я отсталый пенс, ни одного шедевра из вышеперечисленных не смотрел. И как теперь жить?????😀
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08.12.2021 11:21 Ответить
Горе то какое Аналогично. Я просто открыл программу передач и посмотрел.
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08.12.2021 11:33 Ответить
Особисто я давно вже забув значення терміну "програма *******".
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08.12.2021 12:08 Ответить
В современных ящиках такая кнопочка есть.
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08.12.2021 12:12 Ответить
шариками стреляют
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08.12.2021 10:34 Ответить
Тирорисьти с пукалкой Флобера. А бомбой у них была хлопушка?
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08.12.2021 11:09 Ответить
А ви спробуйте в патрони пороху додати.
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08.12.2021 11:21 Ответить
Калібр надто малий, завдана шкода буде як від дробинки.
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08.12.2021 11:39 Ответить
Шкода - це половина маси на квадрат прискорення. Від флобера помирають, якщо збільшити і те, і те. Гугл зна як, спитайте.
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08.12.2021 12:27 Ответить
Угу, только стрелять нужно в упор и чтоб одежды не было. Тогда уже давайте дартс отнесем к особо опасному оружию, там глубина проникновения побольше будет, главное пластилином утяжелить
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08.12.2021 12:47 Ответить
Як смішно, ***** просто. Кримінатура стартові в бойові перероблять, для чого? Можна ж було просто списа взяти!

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08.12.2021 13:07 Ответить
Флобера за боевой принимать, да смешно. Переделывают для своих каких то целей, не буду судить я не один из них. Но что то мне кажется, что те кто это делают, из них особо не стреляют, а те кто собрался стрельнуть, покупают ТТ или АКМ на черном рынке. У шарика от подшипника засунутого в рогатку будет больше энергии чем у флобера.
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08.12.2021 15:22 Ответить
Шукати лінь, пару років тому тут була сльозлива стаття матері хорошого правильного доброго хлопчика, якого за навмисне вбивство посадили. Він шось не поділив із односельцем і типу при самозахисті з кількох метрів у сутінках зробив один постріл в його бік. В того серце не витримало, молодий хлоп помер тут же. Той правильний хлопчик заздалегідь зганяв в місто і купив флобера. Чи збільшував навіску той правильний хлопчик - мама сказала, шо не знає.
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08.12.2021 16:03 Ответить
> з кількох метрів у сутінках зробив один постріл в його бік. В того серце не витримало, молодий хлоп помер тут же

Т.е. сердце встало от звука выстрела из флобера? А если б мальчик в церкви чихнул то я так понимаю это было бы эквивалентно применению кассетных бомб. Короче, убить можно чем угодно, кухонный нож самое частое орудие убийств, было бы желание. Но блин, тупым карандашом это проще сделать чем флобером.
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08.12.2021 18:05 Ответить
Та ну сарказм же ж. Ясен перець - смертельне вогнепальне поранення в область серця.
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08.12.2021 18:16 Ответить
Да, сильно не повезло обоим. Но повторить такое маловероятно.
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08.12.2021 18:30 Ответить
Та нє, це радше "душок" глобалізму. Від сусідів більш шкідливий "душок".
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08.12.2021 10:34 Ответить
судя по виду, какой то белолотосный монах.
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08.12.2021 10:39 Ответить
Пистолет то хоть не водяной, а то ведь можно было бы кислотой зарядить, адежду попортить...
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08.12.2021 10:43 Ответить
Один пістолет схожий на пневматичний, це як рогатка, а інший схожий на травмат, теж непросто вбити людину. Я не фахівець, хтось прокоментує точніше. Але СБУ, здається, не там шукає терористів і шпигунів. Що там по вагнергейту?
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08.12.2021 10:44 Ответить
Револьвер схоже під патрон Флобера. Собак лякати.
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08.12.2021 10:55 Ответить
Револьвер -- турецький Stalker 4.5 мм під набій Флобера.
Пістолет -- турецький Retay, шумовий, 9 мм PAK.
Така "зброя" і набої до неї у вільному продажу в усяких туристично-спортивних крамницях.
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08.12.2021 11:00 Ответить
Будь ласка, скажіть це СБУ, бо там видно не знають
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08.12.2021 11:32 Ответить
Очень похоже на очередной вброс от баканячьей звездобратии, даже маркировка стволов на фото или размыта или не показана. И где была наша доблестная полиция, ведь это по большому счету преступление бытовое, никак не угрожающее государству? Причем тут СБУ?
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08.12.2021 12:49 Ответить
Эти пистолеты могли быть куплены для тренировки, так как они только планировали это сделать, а не их споймали перед самим нападением
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08.12.2021 13:22 Ответить
Цікаво б узнати мотивацію цих недорослєй.
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08.12.2021 10:45 Ответить
Куда как просто это сделать.
Берем двух омег... ну то есть тех, кого системно травят сверстники. Такие есть в любом классе.
Дальше пояснять?
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08.12.2021 11:03 Ответить
ну це і я можу придумати. Що каже слідство?
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08.12.2021 11:33 Ответить
Любит стрелять чувак? В АТО в ДОТе приковать к пулемету пусть и пользу приносит и самому приятно….может ещё Часы от говнокомандувача заработает.
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08.12.2021 10:46 Ответить
А что вы хотели, если молодежь кроме Тик тока и Моргенштерна ничего больше не видит и не слышит?
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08.12.2021 10:54 Ответить
Флобер и вконтакте? Ну вы и террористов поймали.
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08.12.2021 11:02 Ответить
Надо было ещё кнопок на стулья положить.
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08.12.2021 11:03 Ответить
Ха! Флобер і пневмат. Ох і терористи пішли...
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08.12.2021 11:03 Ответить
Два кума пьют горилку под вишней... Смотрят летит "кукурузник", чих пых.. пердых...и падает в сарай. Один кум говорит другому - вот видишь кум, какая страна, такие и теракты!!! (сорян это все должно быть на укр. языке, так смешнее в три раза)
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08.12.2021 12:33 Ответить
Тут нужно бороться не со следствием а с причиной.
А причина в том, что в современных учебных учреждениях есть такая штука как травля.
И проблема это комплексная. И одним только законом о "буллинге" не решаемая.
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08.12.2021 11:04 Ответить
Минирование мостов, захват заложников в автобусе, "расстрел" Шефира, сейчас "массовое" убийство...
=============
Теракты мгновенно закончатся, когда сопля покинет пост Президента Украины.
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08.12.2021 11:07 Ответить
Флобер і сигнальний. Рівень дільничного. Якою хєрньою СБУ займається.
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08.12.2021 11:13 Ответить
Тобто в принципі, нічого страшного, нехай ідуть та стріляють.
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08.12.2021 11:23 Ответить
Рівень дільничного. Це не рівень СБУ.
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08.12.2021 13:04 Ответить
Ці іграшки у вільному продажі і не є предметом кримінального переслідування. Залишаються погрози в і-неті. Там треба дивитися кому погрози і в якому вигляді і наскільки реальне їх втілення. видно, що все це виїденого яйця не вартує. Думаю, що комусь із юних мажорів ці пацани пригрозили. Бо СБУ швидко відреагувало
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08.12.2021 11:40 Ответить
А то что эти детские игрушки были куплены для тренировки стрельбы - вы такой вариант не рассматривали? Они ж только планировали, а не шли на дело
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08.12.2021 13:25 Ответить
або зовсім дурні..., або прикидаються...
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08.12.2021 11:25 Ответить
Почаще смотрите Скотов и "посланий" ************* из филиала ФСБ на Банковой, заглядывайте убийце в жопу - и не такое будет. Спасибо быдлу за его выбор - до конца жизни не отмоетесь! Гнобить ЗЕлёную падаль - признак хорошего воспитания... Никогда не думал, что в Украине столько кацапского дерьма... и не самой лучшей пробы.
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08.12.2021 11:32 Ответить
подивимось як справа буде йти =що експерти скажуть про зброю та що скажуть адвокати та судді
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08.12.2021 11:48 Ответить
Вот если бы в детском садике раскрыли тада да. За ясли шо и говорить , а на колледже ? Себе решили плюсик поставить на конец года. Одним словом працюют .
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08.12.2021 12:13 Ответить
Це не пістолети, а дитячі іграшки, які наше законодавство зброєю не вважає. І не треба з дітей робити терористів. Чи комусь дуже хочеться заслужити звання за успішне розкриття "злочину"?
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08.12.2021 13:29 Ответить
Какая разница что там за игрушки у них, у телефонных минеров вообще ничего нет.
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08.12.2021 15:41 Ответить
Под Харьковом намедни тоже такого разоблачили.Сдала девушка и директор.Проводите работу со своими чадами.Украина - не Кремлевская колония!
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08.12.2021 13:57 Ответить
ага с флобера_))()()))ахаххахх
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08.12.2021 17:45 Ответить
 
 