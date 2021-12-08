Планировали массовый расстрел одногруппников: СБУ предотвратила совершение теракта в колледже Черкасской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что информацию о подготовке к теракту они распространили через запретную в Украине соцсеть "ВКонтакте".
По данным следствия, установлено, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения по фото- и видеоматериалам о планировании массового расстрела одногруппников.
Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.
Во время обысков по местам жительства правоохранители обнаружили:
- два пистолета,
- компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Изъятые предметы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники киберподразделения и следователи СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.
Напомним, 17 октября 2018 года днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а затем переквалифицировало в статью "преднамеренное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел взять свои детские снимки. После этого из дома исчезли 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.
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Т.е. сердце встало от звука выстрела из флобера? А если б мальчик в церкви чихнул то я так понимаю это было бы эквивалентно применению кассетных бомб. Короче, убить можно чем угодно, кухонный нож самое частое орудие убийств, было бы желание. Но блин, тупым карандашом это проще сделать чем флобером.
Пістолет -- турецький Retay, шумовий, 9 мм PAK.
Така "зброя" і набої до неї у вільному продажу в усяких туристично-спортивних крамницях.
Берем двух омег... ну то есть тех, кого системно травят сверстники. Такие есть в любом классе.
Дальше пояснять?
А причина в том, что в современных учебных учреждениях есть такая штука как травля.
И проблема это комплексная. И одним только законом о "буллинге" не решаемая.
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Теракты мгновенно закончатся, когда сопля покинет пост Президента Украины.