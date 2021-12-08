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"Путин, добро пожаловать в ад!": украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Флешмоб также активно поддержали иностранцы.

Украинцы в соцсетях запустили флешмоб #UkrainiansWillResist, призванный продемонстрировать стране-агрессору готовность коллективно противостоять новому наступлению на Родину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Хэштег, что в переводе звучит как: "Украинцы будут сопротивляться", появился в трендах Twitter и массово распространяется через посты в Facebook.

Новый флешмоб впервые поддержали общественные деятели и политики, впоследствии инициативу подхватили и обычные пользователи. Так утром, 8 декабря, в Twitter появилось еще более 160 тематических твитов.

Украинцы, преимущественно с помощью артов и мемов, показывают, как поступят с врагом в случае вторжения на родные земли. Насмешливо упоминают и главу Кремля Владимира Путина, который еще в 2014-м дал приказ оккупировать Крым и часть Донбасса.

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Свою готовность брать в руки оружие и защищать города за несколько суток флешмоба публично выразили уже сотни пользователей.

Участники #UkrainiansWillResist отмечают, что не будут принимать от России никаких ультиматумов и мира по сценарию агрессора.

"Путин, добро пожаловать в ад!" – говорится в одном из постов.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 01
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 02
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 03
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 04
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 05
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 06
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 07
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 08
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 09

"Ця війна спалить не тільки Україну, а й усю Європу! Російський терор знову почав поширюватися. Хто може гарантувати, що Польща не стане наступною ціллю? Їх треба зупинити, поки не стало надто пізно", - говориться в іншому.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 10

"Як етнічна українка, я розумію почуття моїх співгромадян з приводу ситуації. Україна – суверенна країна. У нас незалежність з 1991 року, і ми нікому її не віддамо! Українці – не раби! Вистачить значить вистачить", - пише інша користувачка соцмереж.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 11

"Росія – мирна країна, котра захищає від вторгнення сусідів. Талібан – мирні партнери з боротьби із тероризмом і люди, котрі змінилися. Якщо ви вірите цим двом, у мене є (знайомий) африканський принц, якому потрібні пожертви, щоби розблокувати кілька мільйонів доларів. Дякую", - відмічає інший користувач соцмереж.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 12

"Звісно, важливо, що Путін, Байден і Зеленський будуть говорити про Україну. Проте важливіше те, що у випадку великого нападу Росії на Україну, українці чинитимуть опір. Українці боротимуться за кожне місто, як за донецький аеропорт! Повтору 2014-го не буде!" - наголошують учасники флешмобу.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 13

"Ніхто не зможе змусити українців прийняти ультиматум Путіна. Ніякого "миру" на умовах Росії не буде", - додають користувачі соцмереж.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 14

"Незалежно від того, про що домовляться Байден з путлером, ми будемо протидіяти русні", - зазначають учасники флешмобу.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 15

Флешмоб також підтримали й іноземці:

"Ми підтримуємо вас, і ми будемо поряд з вами, попри все"

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 16

"Два хештеги, які зустрічаються все частіше:

#УкраїнціЧинитимутьОпір

#UkrainiansWillResist

Так, вони будуть. І ми повинні їх підтримати"

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 17

"#UkrainiansWillResist Путін – злочинець і має понести відповідальність!"

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 18

"Замість того, щоби ділитися проплаченими страшилками Кремля, ми всі повинні ділитися цим: #UkrainiansWillResist #IStandWithUkraine. Нехай манекен, набитий ботоксом, знає, що ми не будемо безсторонніми спостерігачами його злочинної діяльності".

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 19

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+56
Слава Україні!!!!!
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08.12.2021 10:38
+49
Гером слава !!!
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08.12.2021 10:40
+44
Батько наш Бандера, Україна мати
Ми за Україну будЕмо воювати.
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08.12.2021 10:38
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кто на шо богатий...той тим і будет захищати хату...
(нема зброї - є щуряча отрута)
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08.12.2021 13:28 Ответить
Хвастовство в интернете одно, а реальная война совсем другое.
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08.12.2021 11:37 Ответить
А зачем ему вообще вторгаться в Украину? Хоть кто-нибудь подумал об этом?
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08.12.2021 11:41 Ответить
А вот действительно?
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08.12.2021 11:54 Ответить
Если и будет нападение ( не дай Бог конечно) то это будут авиаудары и дистанционные запуски ракет, нашей трусливой Верховной Раде с ее проросийскими агентами, не хватит духу и голосов чтобы официально обьявить войну России законодательно........ Если официально ( через Верховную Раду) не об'явить войну, то ВСУ не может стрелять по территории чужого государства........ ***** об этом прекрасно знает, и каждая авиабомба упавшая на Украине будет повышать рейтинг ОПСЖ под прокацапским лозунгом "Давайте договариваться, только бы перестали стрелять" в геометрической прогрессии....... Я не прав????
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08.12.2021 12:09 Ответить
Так вот на что кацапы надеются? Что ВР не объявит войну?

Лучше сиди на бутылке молча - за умного сойдешь!

Ответные ракетные удары по территории агрессора будут моментально
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08.12.2021 13:33 Ответить
Пупсик! Читай внимательно украинское законодательство, чтобы пальнуть по территории России, нам нужно сначала официально обьявить ей войну со всеми вытекающими последствиями........... Обьективно посмотри на наше "Зебольшинство", посмотри на Арахамию,Юзика и всю эту трусливую жидовско-квартальную ***********, посмотри на ОПСЖ у которой больше полусотни депутатских портфелей в Верховной Раде. Ты уверен что в Верховной Раде наберется конституционное большинство и проголосует за такой "законопроект"???? "Партия войны" Порошенко не является главной партией страны и прошлые парламентские так и прездиентские выборы это четко доказали......................
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08.12.2021 13:43 Ответить
Імперськи амбіціі заведуть ***** до пекла.
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08.12.2021 13:24 Ответить
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08.12.2021 12:03 Ответить
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08.12.2021 12:09 Ответить
Наша інстасамиця все відосики знімає.
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08.12.2021 12:37 Ответить
Халва-халва-халва
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08.12.2021 13:36 Ответить
Губа у ворога не трісне? Його будуть однакового зустрічати і на заході і на сході. Вже надивилися і оцінили його і його "русский мир". Час був. Правда на заході перед розстрілом будуть ще заставляти вчити всі книги про Бандеру, його праці і гімн України. На сході і півдні будуть просто вбивати. Ворог він є ворог, хоч на заході, хоч на сході.
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08.12.2021 15:23 Ответить
На Донбассе Российская Федерация поломала миллионы жизней. Их романтические мечтания слабореализуемы ввиду того, что они не обладают возможностями такими как: 1) интеллектуальные 2) научные 3) политические 4) экономические 5) культурные.
Поэтому, Путину нужно стать на каблуки или переодеться в женщину, чтобы ему помогли. И Китай уже положил на него глаз. Он политический банкрот с ружъём. Как бы теперь не вышел Северный Китай и Южный Китай, где Северной частью является Раша. С той стороны и Япония их очень чешется укусить в висячий остров.
И ведь вяликая Раша не лечит могучие Китай и Японию своей пропагандой, а в Украину с радостью вторглась, когда мы были слабыми, а перед этим промыла всем на Донбассе мозги пропагандой, от которой люди выздоровели только спустя пару лет. Люди на непризнанном референдуме не голосовали за приход Раши, а за усиление автономии ради спасения своего языка. А Раша так перекрутила крики людей, чтобы они звучали так, будто её приглашали в Украину. Нетушки, Раша, просто люди хотели продолжать быть частью Украины и продолжать говорить по-русски. И русский харьковский дедушка правильно сказал, что будет вас мочить, россияне. Наглые великоросы, диктаторы народов. Как муравьи, которые крадут куколок у другой колонии, высосали много красивых девочек из Донбасса, а оставили особей с 4 желудками. Высосали будущее, здоровье, крепкий сон, желание жить на Донбассе. А ненависть остальной Украины к так сказать "предателям" до сих пор соплей болтается у меня на ухе чуть ниже остатков российского импортозаменяющего спагетти. Сидите дома, россияне, и держите своих москалей в курятнике.
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29.01.2022 15:33 Ответить
Красені!!!
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08.12.2021 13:37 Ответить
На Донбассе Российская Федерация поломала миллионы жизней. Их романтические мечтания слабореализуемы ввиду того, что они не обладают возможностями такими как: 1) интеллектуальные 2) научные 3) политические 4) экономические 5) культурные.
Поэтому, Путину нужно стать на каблуки или переодеться в женщину, чтобы ему помогли. И Китай уже положил на него глаз. Он политический банкрот с ружъём. Как бы теперь не вышел Северный Китай и Южный Китай, где Северной частью является Раша. С той стороны и Япония их очень чешется укусить в висячий остров.
И ведь вяликая Раша не лечит могучие Китай и Японию своей пропагандой, а в Украину с радостью вторглась, когда мы были слабыми, а перед этим промыла всем на Донбассе мозги пропагандой, от которой люди выздоровели только спустя пару лет. Люди на непризнанном референдуме не голосовали за приход Раши, а за усиление автономии ради спасения своего языка. А Раша так перекрутила крики людей, чтобы они звучали так, будто её приглашали в Украину. Нетушки, Раша, просто люди хотели продолжать быть частью Украины и продолжать говорить по-русски. И русский харьковский дедушка правильно сказал, что будет вас мочить, россияне. Наглые великоросы, диктаторы народов. Как муравьи, которые крадут куколок у другой колонии, высосали много красивых девочек из Донбасса, а оставили особей с 4 желудками. Высосали будущее, здоровье, крепкий сон, желание жить на Донбассе. А ненависть остальной Украины к так сказать "предателям" до сих пор соплей болтается у меня на ухе чуть ниже остатков российского импортозаменяющего спагетти. Сидите дома, россияне, и держите своих москалей в курятнике-пристройке на танке сверху.
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29.01.2022 15:36 Ответить
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