"Путин, добро пожаловать в ад!": украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Флешмоб также активно поддержали иностранцы.
Украинцы в соцсетях запустили флешмоб #UkrainiansWillResist, призванный продемонстрировать стране-агрессору готовность коллективно противостоять новому наступлению на Родину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Хэштег, что в переводе звучит как: "Украинцы будут сопротивляться", появился в трендах Twitter и массово распространяется через посты в Facebook.
Новый флешмоб впервые поддержали общественные деятели и политики, впоследствии инициативу подхватили и обычные пользователи. Так утром, 8 декабря, в Twitter появилось еще более 160 тематических твитов.
Украинцы, преимущественно с помощью артов и мемов, показывают, как поступят с врагом в случае вторжения на родные земли. Насмешливо упоминают и главу Кремля Владимира Путина, который еще в 2014-м дал приказ оккупировать Крым и часть Донбасса.
Свою готовность брать в руки оружие и защищать города за несколько суток флешмоба публично выразили уже сотни пользователей.
Участники #UkrainiansWillResist отмечают, что не будут принимать от России никаких ультиматумов и мира по сценарию агрессора.
"Путин, добро пожаловать в ад!" – говорится в одном из постов.
"Ця війна спалить не тільки Україну, а й усю Європу! Російський терор знову почав поширюватися. Хто може гарантувати, що Польща не стане наступною ціллю? Їх треба зупинити, поки не стало надто пізно", - говориться в іншому.
"Як етнічна українка, я розумію почуття моїх співгромадян з приводу ситуації. Україна – суверенна країна. У нас незалежність з 1991 року, і ми нікому її не віддамо! Українці – не раби! Вистачить значить вистачить", - пише інша користувачка соцмереж.
"Росія – мирна країна, котра захищає від вторгнення сусідів. Талібан – мирні партнери з боротьби із тероризмом і люди, котрі змінилися. Якщо ви вірите цим двом, у мене є (знайомий) африканський принц, якому потрібні пожертви, щоби розблокувати кілька мільйонів доларів. Дякую", - відмічає інший користувач соцмереж.
"Звісно, важливо, що Путін, Байден і Зеленський будуть говорити про Україну. Проте важливіше те, що у випадку великого нападу Росії на Україну, українці чинитимуть опір. Українці боротимуться за кожне місто, як за донецький аеропорт! Повтору 2014-го не буде!" - наголошують учасники флешмобу.
"Ніхто не зможе змусити українців прийняти ультиматум Путіна. Ніякого "миру" на умовах Росії не буде", - додають користувачі соцмереж.
"Незалежно від того, про що домовляться Байден з путлером, ми будемо протидіяти русні", - зазначають учасники флешмобу.
Флешмоб також підтримали й іноземці:
"Ми підтримуємо вас, і ми будемо поряд з вами, попри все"
"Два хештеги, які зустрічаються все частіше:
#УкраїнціЧинитимутьОпір
#UkrainiansWillResist
Так, вони будуть. І ми повинні їх підтримати"
"#UkrainiansWillResist Путін – злочинець і має понести відповідальність!"
"Замість того, щоби ділитися проплаченими страшилками Кремля, ми всі повинні ділитися цим: #UkrainiansWillResist #IStandWithUkraine. Нехай манекен, набитий ботоксом, знає, що ми не будемо безсторонніми спостерігачами його злочинної діяльності".
Пожалуйста, подождите...
(нема зброї - є щуряча отрута)
Лучше сиди на бутылке молча - за умного сойдешь!
Ответные ракетные удары по территории агрессора будут моментально
Поэтому, Путину нужно стать на каблуки или переодеться в женщину, чтобы ему помогли. И Китай уже положил на него глаз. Он политический банкрот с ружъём. Как бы теперь не вышел Северный Китай и Южный Китай, где Северной частью является Раша. С той стороны и Япония их очень чешется укусить в висячий остров.
И ведь вяликая Раша не лечит могучие Китай и Японию своей пропагандой, а в Украину с радостью вторглась, когда мы были слабыми, а перед этим промыла всем на Донбассе мозги пропагандой, от которой люди выздоровели только спустя пару лет. Люди на непризнанном референдуме не голосовали за приход Раши, а за усиление автономии ради спасения своего языка. А Раша так перекрутила крики людей, чтобы они звучали так, будто её приглашали в Украину. Нетушки, Раша, просто люди хотели продолжать быть частью Украины и продолжать говорить по-русски. И русский харьковский дедушка правильно сказал, что будет вас мочить, россияне. Наглые великоросы, диктаторы народов. Как муравьи, которые крадут куколок у другой колонии, высосали много красивых девочек из Донбасса, а оставили особей с 4 желудками. Высосали будущее, здоровье, крепкий сон, желание жить на Донбассе. А ненависть остальной Украины к так сказать "предателям" до сих пор соплей болтается у меня на ухе чуть ниже остатков российского импортозаменяющего спагетти. Сидите дома, россияне, и держите своих москалей в курятнике.
Поэтому, Путину нужно стать на каблуки или переодеться в женщину, чтобы ему помогли. И Китай уже положил на него глаз. Он политический банкрот с ружъём. Как бы теперь не вышел Северный Китай и Южный Китай, где Северной частью является Раша. С той стороны и Япония их очень чешется укусить в висячий остров.
И ведь вяликая Раша не лечит могучие Китай и Японию своей пропагандой, а в Украину с радостью вторглась, когда мы были слабыми, а перед этим промыла всем на Донбассе мозги пропагандой, от которой люди выздоровели только спустя пару лет. Люди на непризнанном референдуме не голосовали за приход Раши, а за усиление автономии ради спасения своего языка. А Раша так перекрутила крики людей, чтобы они звучали так, будто её приглашали в Украину. Нетушки, Раша, просто люди хотели продолжать быть частью Украины и продолжать говорить по-русски. И русский харьковский дедушка правильно сказал, что будет вас мочить, россияне. Наглые великоросы, диктаторы народов. Как муравьи, которые крадут куколок у другой колонии, высосали много красивых девочек из Донбасса, а оставили особей с 4 желудками. Высосали будущее, здоровье, крепкий сон, желание жить на Донбассе. А ненависть остальной Украины к так сказать "предателям" до сих пор соплей болтается у меня на ухе чуть ниже остатков российского импортозаменяющего спагетти. Сидите дома, россияне, и держите своих москалей в курятнике-пристройке на танке сверху.