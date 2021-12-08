Руководитель "Схем" Седлецкая получила награду "Свобода СМИ" в Вашингтоне и напомнила о журналистах-политзаключенных Кремля. ФОТО

Руководитель и ведущая программы журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецкая получила награду "Свобода СМИ", основанную некоммерческой организацией Transatlantic Leadership Network (США). Церемония награждения прошла 7 декабря в Вашингтоне в Национальном пресс-клубе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Организаторы отметили, что Седлецкой присуждена эта награда "за расследовательную журналистику и смелую позицию против коррупции во власти, правоохранительной и судебной системе в Украине".

Кроме Наталии Седлецкой из "Радио Свобода", награду также присудили журналисту и редактору Washington Post Джексону Дилю, руководителю ливанского телеканала MTV Мишелю Габриэль Эль Мурру, катарской сети Al Jazeera Media Network и ее журналистке Файруз Зиани, а также издателю боснийской газеты Oslobodjenje Муйо Селимовичу.

"Эта награда – достижение, которое было бы невозможно без ежедневного вклада каждого из участников команды "Схемы", расследовательного проекта "Радио Свобода". Надеюсь, что этот знак отличия также вдохновит молодых людей, будущих журналистов в Украине присоединяться и вносить свой вклад в независимую журналистику для достижения лучшего качества жизни и благосостояния украинцев. Спасибо присутствующим за поддержку моей страны – эта инициатива является очередным свидетельством крепкой дружбы и партнерства между США и Украиной" – сказала Седлецкая в своей речи во время награждения в Вашингтоне.







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"Также хочу воспользоваться случаем и напомнить о своем коллеге Владиславе Есипенко, фрилансере "Радио Свобода", а также о десятке других журналистов, которые сейчас находятся в тюрьме в оккупированном Россией Крыму. Журналистика не является преступлением", - добавила Седлецкая.

В церемонии награждения и гала-ужина приняли участие члены Конгресса США, американского правительства, послы иностранных государств, американские журналисты и ученые. С речами выступила вице-президент и исполнительный редактор Associated Press Джули Пейс, а также президент Национального пресс-клуба США Лиза Мэтьюз. Журналистка Bloomberg Эмили Уилкинс модерировала инаугурационную панельную дискуссию с участием номинантов.

"Мы хотим отметить смелость и дать голос тем, кто пытается защищать верховенство права, отстаивает права журналистов, а также противостоит фейковым новостям", – сказал глава Transatlantic Leadership Network доктор Майкл Гелтцел.