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награда (1677) США (23209) Вашингтон (86) Седлецкая (89) Есипенко (41)

Руководитель "Схем" Седлецкая получила награду "Свобода СМИ" в Вашингтоне и напомнила о журналистах-политзаключенных Кремля. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Руководитель и ведущая программы журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецкая получила награду "Свобода СМИ", основанную некоммерческой организацией Transatlantic Leadership Network (США). Церемония награждения прошла 7 декабря в Вашингтоне в Национальном пресс-клубе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Организаторы отметили, что Седлецкой присуждена эта награда "за расследовательную журналистику и смелую позицию против коррупции во власти, правоохранительной и судебной системе в Украине".

Кроме Наталии Седлецкой из "Радио Свобода", награду также присудили журналисту и редактору Washington Post Джексону Дилю, руководителю ливанского телеканала MTV Мишелю Габриэль Эль Мурру, катарской сети Al Jazeera Media Network и ее журналистке Файруз Зиани,  а также издателю боснийской газеты Oslobodjenje Муйо Селимовичу.

"Эта награда – достижение, которое было бы невозможно без ежедневного вклада каждого из участников команды "Схемы", расследовательного проекта "Радио Свобода". Надеюсь, что этот знак отличия также вдохновит молодых людей, будущих журналистов в Украине присоединяться и вносить свой вклад в независимую журналистику для достижения лучшего качества жизни и благосостояния украинцев. Спасибо присутствующим за поддержку моей страны – эта инициатива является очередным свидетельством крепкой дружбы и партнерства между США и Украиной" – сказала Седлецкая в своей речи во время награждения в Вашингтоне.

Руководитель Схем Седлецкая получила награду Свобода СМИ в Вашингтоне и напомнила о журналистах-политзаключенных Кремля 01
Руководитель Схем Седлецкая получила награду Свобода СМИ в Вашингтоне и напомнила о журналистах-политзаключенных Кремля 02
Руководитель Схем Седлецкая получила награду Свобода СМИ в Вашингтоне и напомнила о журналистах-политзаключенных Кремля 03

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"Также хочу воспользоваться случаем и напомнить о своем коллеге Владиславе Есипенко, фрилансере "Радио Свобода", а также о десятке других журналистов, которые сейчас находятся в тюрьме в оккупированном Россией Крыму. Журналистика не является преступлением", - добавила Седлецкая.

В церемонии награждения и гала-ужина приняли участие члены Конгресса США, американского правительства, послы иностранных государств, американские журналисты и ученые. С речами выступила вице-президент и исполнительный редактор Associated Press Джули Пейс, а также президент Национального пресс-клуба США Лиза Мэтьюз. Журналистка Bloomberg Эмили Уилкинс модерировала инаугурационную панельную дискуссию с участием номинантов.

"Мы хотим отметить смелость и дать голос тем, кто пытается защищать верховенство права, отстаивает права журналистов, а также противостоит фейковым новостям", – сказал глава Transatlantic Leadership Network доктор Майкл Гелтцел.

Автор: Анастасія Потіха
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Ця нагорода за те що такі як вона привели до влади Зеленського і його шобло -95квартал? І хто барига - Седлецька ????
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08.12.2021 10:58 Ответить
Свинарчук це ти? "Схеми" працюють від "Радіо Свобода", не жери так багато шоколаду, не пий боярку. Бо в тебе як у ватанів, та зеленського всюди парашенко.
Це незалежне ЗМІ, яке живе на грантах. Це тобі не 5канал чи 1+1.
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08.12.2021 11:04 Ответить
Нет это Татаров.
И очень много смотрит 95 квартал.
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08.12.2021 11:13 Ответить
Незалежне від совісті ? Саме тому головред Радіосволоти поперлась на президентські шашлички ? (у рожевій кофтинці).
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08.12.2021 11:41 Ответить
Хіба то вона?
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08.12.2021 13:27 Ответить
Окуляри занадто маскувальні ? Чи зачіска "під горщик" ввела в оману ?(Але ж улюбленому кольору не зраджує...)
Панянка,-профі компліментарно-проститутних інтерв'ю.



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08.12.2021 16:07 Ответить
якісний шоколад тобі вже не допоможе. а "радіо свобода" скурвилась взявши на роботу таких як Седлецька-совок.
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09.12.2021 06:28 Ответить
Вітаємо журналістів. Хоч вони отримують визнання за кордоном, на відміну від нашої влади.
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08.12.2021 11:05 Ответить
Они же свою награждают. Из Радио Свобода.
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08.12.2021 11:35 Ответить
Україна, як колонія між сферами впливу руського міра і західних псевдо демократіи
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08.12.2021 12:01 Ответить
«Китайский путь»- наше фсё?
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08.12.2021 12:12 Ответить
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08.12.2021 12:11 Ответить
Молодец, девочка. Без таких нам нельзя!
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08.12.2021 19:37 Ответить
 
 