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70 км трассы от Евсуга до Мелового отремонтировали в Луганской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В этом году в Луганской области были отремонтированы два участка трассы Н-26, образующие маршрут Евсуг-Меловое.

Фото восстановленной трассы опубликовала Служба автомобильных дорог Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" ремонтные работы охватили участки общей протяженностью 70 км: от Евсуга до Беловодска на км 230+000 – км 265+000 и от Беловодска до Мелового на км 265+000 – км 300+885.

"На фото – участок км 230+000 – км 265+000 (в Беловодске). Здесь закончено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия; закончены работы по обустройству примыканий, съездов; укрепления обочин. Закончены работы по укладке ЩМА и закончено нанесение разметки, установка сигнальных столбиков", - говорится в сообщении областного Автодора.

В данный момент дорогу готовят к вводу в эксплуатацию. Ожидается, что это произойдет после установки метеостанции, которая будет расположена в районе населенного пункта Меловое. Установить станцию планируется до конца текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы "Большая стройка" до конца 2024 года по всей стране будут восстановлены 24 тысячи километров автодорог.

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70 км трассы от Евсуга до Мелового отремонтировали в Луганской области 01
70 км трассы от Евсуга до Мелового отремонтировали в Луганской области 02
70 км трассы от Евсуга до Мелового отремонтировали в Луганской области 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
а хотілось би читати що в ВСУ поступило 70 одиниць ********, високоточних ЗРК, ПЗРК або бойових дронів.
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08.12.2021 12:21
+11
Євсуг - Мілове? Це щоб кацапам з Воронежу простіше наступати було? Який зебіл додумався будувати дорогу біля капацського кордону?
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08.12.2021 12:35
+9
Довбана шмаркля. Замість того,що екскаваторами автобани перекопувати і мости підривати, воно взялося їх ремонтувати. Ще й краде на цьому.
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08.12.2021 12:22
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Нещодавно по ТБ показували схему нападу Раші на Україну...Дивним чином стрілки,якими показують напрямки руху російських військ співпадають з автобанами,яких торкнулось "велике будівництво"...Дуже сподіваюсь,що це направду співпадіння,а не "велике зрадництво",про яке все частіше згадують...
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08.12.2021 12:16 Ответить
Довбана шмаркля. Замість того,що екскаваторами автобани перекопувати і мости підривати, воно взялося їх ремонтувати. Ще й краде на цьому.
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08.12.2021 12:22 Ответить
а я угораю с этих 100500 наездов-наплывов-налётов на один и тот же перекрёсток!!! *****, отремонтировали ******** километров трассы
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08.12.2021 12:30 Ответить
зверніть увагу, шановний доктор Борменталь, пішохідний перехід на цьому кільці лише ОДИН!

ХАЛТУРА !
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08.12.2021 14:33 Ответить
Треба дивитись правді в очі: новоявлені диверсанти кацапського "дірлевангеру" готуються зустрічати своїх.
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08.12.2021 13:13 Ответить
Зєля, звичайно, мудак, але це, вибачте, брєд ....
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08.12.2021 13:48 Ответить
Для російських танків і бтрів.
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08.12.2021 14:45 Ответить
а хотілось би читати що в ВСУ поступило 70 одиниць ********, високоточних ЗРК, ПЗРК або бойових дронів.
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08.12.2021 12:21 Ответить
Одне другому не заважає.
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08.12.2021 12:23 Ответить
якраз таки заважає. Бо грошей на армію і так не вистачає.
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08.12.2021 12:40 Ответить
поясни.
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08.12.2021 12:27 Ответить
Вот пусть эти дороги покажут как они будут выглядеть весной. И что-то мне подсказывает что более половины превратятся в болото!!!!!
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08.12.2021 12:33 Ответить
Євсуг - Мілове? Це щоб кацапам з Воронежу простіше наступати було? Який зебіл додумався будувати дорогу біля капацського кордону?
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08.12.2021 12:35 Ответить
Лучше проведите в тех краях спецооперацию по выявлению плакатов с приветствиями и флагами страны агрессора.
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08.12.2021 13:39 Ответить
А ви звідки?
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08.12.2021 13:49 Ответить
Київ, а що?
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08.12.2021 20:15 Ответить
На закатанные в асфальт деньги нужно было спасать людей от Ковида и укреплять армию. Зеленский сознательно занимается диверсией, дерибаня деньги на дорогах. Причем битум покупает у врагов.
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08.12.2021 12:39 Ответить
Бачимо Володя, хвилюєшся за добробут громадян, для підтвердження добрих намірів, щоб не казали, що ти гроші відмиваєш, зроби ще доступне авто, тоді може більше людей за тебе гарно скажуть.
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08.12.2021 12:49 Ответить
Здивуєтеся, але в багатьох салонах черга в три місяці. При тому, що ціни на авто виросли у всьому світі. Відсотки по кредитах зараз хороші, інша справа - за чий рахунок бенкет, коли економіка в жопі?
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08.12.2021 13:02 Ответить
Дочка моя працювала в автосалоні, колись дійсно була черга, після агресії ********** криза, а зараз не знаю, взагалі цікавить авто для звичайних громадян, як в ЕС.
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08.12.2021 13:41 Ответить
Белорусская граница совсем беззащитна! На армию выделили сущие копейки! Зато дороги в Луганской обл делаем. Это специально так получается? Уже как то мысли посещают нехорошие.. будто бы приказы из рашки выполняем
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08.12.2021 13:05 Ответить
Для кого це? Для клятих домбасюр, які кликали ***** та "референдум" провдили? Чи для його техніки для полегшення агресії?
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08.12.2021 13:26 Ответить
Проїзджав там в середині листопада до Мілового..Гарта дорога люди ще працювлиробили узбіччя..от от зупинитися ..як що то і ніде..хіба що на з'їздах в населені пункти які мають виїзд на трасу..але так зупинки тільки а туалетів ще небулоююМоже вже побудували?
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08.12.2021 13:59 Ответить
Вот почитал все комменты и удивляюсь,почему все рассказывают о построенной дороге как будто для России, а за местных жителей молчат,я живу в 6 км от этой границы и езжу по ней,с советских времён ее никто толком не ремонтировал,ямы в колено были,гробили только транспорт на ней, теперь хоть в другие населенные пункты по необходимости в больницу можно нормально доехать и да- не пишите бред о каких- то наступлениях, нам местным виднее
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08.12.2021 15:47 Ответить
Раньше был областной центр Луганск в 120 км, то сейчас Северодонецк в 150 км и при нынешней ситуации а мы в "красной зоне" как я считаю необходимо оперативно доставлять тяжело больных в лечебные заведения,так что эта отстроенная дорога как ещё один луч надежды на спасение чей-то жизни,а все бл- бла- бла о захвате- это ПАНИКА
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08.12.2021 16:00 Ответить
Причем раша,кацапы? В Беловодске,Евсуге,Старобельске тоже что-ли кацапы живут.У людей 30 лет с момента незалежностi не было дорог,сплошные ямы.А область Луганская трудолюбивая,сельхозяйственная и урожай выращивает и выращивала не для раша,а для УКРАИНЫ, возить урожай дорог не было,зерном обочины и ямы усеяны были и этого раньше никто не видел. А на западной Украине- Львовская обл и другие вдоль Польской границы и т.д. были довольно благополучные. Так если дельцы писатели предлагают перекопать,взорвать дороги на восточной Украине сделайте тоже самое и на западной Украине. И будем все сидеть ровно на пятой точке. А Президенту за дороги огромное спасибо,кто ездит за рулем каждый день сотни километров меня поймут,а разжигатели ненависти-это люди с коротким мышлением.Оскорблений писать не надо,я никого не оскорбил.
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08.12.2021 20:35 Ответить
 
 