Украинские джавелины развернуты на фронте в ожидании российских танков. ФОТО

Украинские военные готовы к использованию джавелинов в боевых действиях при масштабном наступлении России.

Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"О чем бы там ни договаривались сильные мира сего, а наша настоящая надежда в этих окопах и этих людях. Особенно, когда у них в руках легендарные "Джавелины", с которыми так не хотят встретиться российские танкисты. "Мы спокойны, как капля росы на листке гинкго", - так в переводе с военной лексики ответил мне командир на вопрос о возможном наступлении россиян. #Украинцы будут Сопротивляться", - рассказал журналист и обнародовал соответствующее фото.

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