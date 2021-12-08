СБУ задержала крупную партию контрабанды ртути в Закарпатье. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили попытку перемещения в Словакию 10 кг ртути.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гражданин ЕС пытался провезти указанное ядовитое вещество в личных вещах во время прохождения государственной границы в Закарпатской области.

По данным стражей порядка, ртуть могла использоваться для проведения различных террористических актов на территории стран Европейского Союза, а ее стоимость на черном рынке ЕС составляет около 600 тыс. евро.

В настоящее время злоумышленник задержан, продолжаются следственные меры с целью проверки и установления других лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления.

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