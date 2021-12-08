РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5433 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
3 631 7
Закарпатье (2395) контрабанда (2379) ртуть (49) СБУ (18701)

СБУ задержала крупную партию контрабанды ртути в Закарпатье. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили попытку перемещения в Словакию 10 кг ртути.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гражданин ЕС пытался провезти указанное ядовитое вещество в личных вещах во время прохождения государственной границы в Закарпатской области.

По данным стражей порядка, ртуть могла использоваться для проведения различных террористических актов на территории стран Европейского Союза, а ее стоимость на черном рынке ЕС составляет около 600 тыс. евро.

В настоящее время злоумышленник задержан, продолжаются следственные меры с целью проверки и установления других лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления.

Также читайте: Контрразведка СБУ разоблачила "дельцов", которые торговали оружием и особо опасными химическими веществами: изъято 25 кг ртути. ФОТОрепортаж

СБУ задержала крупную партию контрабанды ртути в Закарпатье 01

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наша доблестная СБУ прямо ежедневно совершает подвиги.
Как то свежо предание, но...
показать весь комментарий
08.12.2021 13:32 Ответить
Велика партія.
показать весь комментарий
08.12.2021 13:42 Ответить
600 тыщ. Наверное какие-то зебилы продавали, как красную и зебилы задержали.
показать весь комментарий
08.12.2021 13:47 Ответить
Тупые идиоты из СБУ. Это не ртуть металлическая , а Ртуть (II) пиросурьмянокислая или антимонат ртути. Предназначена для применения в аналитической химии и технике связи.Химическая формула Hg2Sb2O7.
показать весь комментарий
08.12.2021 13:57 Ответить
Да, кстати цена этого вещества 212 800 грн. / кг. Смотрим тут:
https://promportal.su/goods/15064706/surma-oksid-rtuti-merkurohrom-merbromin-surmi-i-rtuti-kisloti-ili-krasnaya-rtut.htm
показать весь комментарий
08.12.2021 14:03 Ответить
Это Оксистибат ртути - пироантимонат (формула Hg2Sb2O7)
"Красная" цена в базарный день 156 000 грн. (5 700 $) баночка 1730 грамм.
(на этикетке видно)
показать весь комментарий
08.12.2021 14:11 Ответить
Тю, у нас он на заводі Радикал можна накопати скільки хочеш...
показать весь комментарий
08.12.2021 15:41 Ответить
 
 