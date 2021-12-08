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Новости Фото Общество
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строительство (1949) Харьков (6541) ГАСИ (103) ГИАГ (11)

Достроенный магазин на 1200 кв.м по документам пытались выдать за "реконструированную квартиру" в ЖК Харькова, – ДИАМ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Харькове владельцы квартиры на первом этаже нового ЖК достроили магазин площадью 1200 квадратных метров. Строительство на придомовой территории производили под видом реконструкции квартиры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.

"Ни за что не догадаетесь, что изображено на этом фото. Это – реконструированная квартира площадью 60 м2. Под видом реконструкции фактически произошло новое строительство магазина площадью 1 200 кв. м", – комментирует ДИАМ фотографию пристройки.

Достроенный магазин на 1200 кв.м по документам пытались выдать за реконструированную квартиру в ЖК Харькова, – ДИАМ 01

Сообщается, что ГАСИ выдала разрешение на "реконструкцию квартиры номер четыре с пристройкой под магазин продовольственных и непродовольственных товаров".

Когда дело дошло до выдачи сертификата о принятии объекта в эксплуатацию, инспекторы ДИАМ выехали на место, увидели магазин и отказали в выдаче документа. Обещают провести внеплановую проверку и сообщить правоохранительным органам.

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Достроенный магазин на 1200 кв.м по документам пытались выдать за реконструированную квартиру в ЖК Харькова, – ДИАМ 02
Достроенный магазин на 1200 кв.м по документам пытались выдать за реконструированную квартиру в ЖК Харькова, – ДИАМ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Ну увлеклись с ремонтом, с кем не бывает.
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08.12.2021 13:40
+11
Це ж АТБ
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08.12.2021 13:41
+9
Не занесли вчасно в ДІАМ, а ті образились. Думаю, таким чином зараз відкривається більшість магазинів АТБ, вони ростуть наче гриби восени. В моєму місті (супутник Києва) трохи більше року тому, був один невеличкий, за рік їх стало 4.
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08.12.2021 13:48
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Ну увлеклись с ремонтом, с кем не бывает.
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08.12.2021 13:40 Ответить
Вот именно, начавши ремонт - клиентов понесло и унесло, да и раньше с ГАСИ прокатывало за мзду, а сейчас вдруг завыпендривались
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08.12.2021 14:16 Ответить
Це ж АТБ
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08.12.2021 13:41 Ответить
Не занесли вчасно в ДІАМ, а ті образились. Думаю, таким чином зараз відкривається більшість магазинів АТБ, вони ростуть наче гриби восени. В моєму місті (супутник Києва) трохи більше року тому, був один невеличкий, за рік їх стало 4.
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08.12.2021 13:48 Ответить
они то наверняка в архитектурную инспекцию занесли, иначе бы им никто никакого дозвілу на "реконструкцію квартири номер чотири з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих товарів" и близко бы не выдал..и остановили бы все строительство еще на подготовительных работах..и штрафов бы нарисовали)) Но! они занесли совсем за другой метраж, а сами отгрохали 1200 метров. А там я думаю как и везде четкая такса за каждый метр квадратный от 20 до 50 у.е. Т.е. кинули инспекцию где то на 50 тон бакинских...вообще страх потеряли там ..без Кернеса)))
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08.12.2021 14:02 Ответить
на Подоле 2 через 200 метров
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08.12.2021 14:21 Ответить
Цензор,при всем уважении,но иногда такую херню пишите.Это ст. метро ХТЗ,новый АТБ строят.
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08.12.2021 13:45 Ответить
А это не может быть реконструкцией квартиры?
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08.12.2021 14:09 Ответить
Строители втирали что это 3-D графика.
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08.12.2021 14:23 Ответить
юмористы прям..., впрочем, не удивительно...
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08.12.2021 14:04 Ответить
И такое же бесстыдств и беззаконие во всей Украине.
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08.12.2021 14:15 Ответить
т.е. как "реконструировали" - никто не видел? а как АТБ или шо там ужо готово - опа...беззаконие! ))
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08.12.2021 14:19 Ответить
Класна «квартирка» з пласким дахом, як зараз у тренді. Великі вікна та просторі кімнати.

Не заздріть!
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08.12.2021 14:25 Ответить
Дело Допкина-Гепеса-Терехова живёт





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08.12.2021 14:35 Ответить
Насмешили,спасибо)
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08.12.2021 14:43 Ответить
Такое сплошь и рядом. У нас в городе вечером тихонько срезали шикарную ель высотой 25м и утром начали заливать фундамент. А когда начался шум, уже поздно было ель то срезана и отделались штрафом 3500грн. Вот так в нашей стране всегда и срать всем.
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08.12.2021 14:50 Ответить
Эх, слабо замахнулись. Нужно было гипермаркет за сарайчик выдать, вдруг прокатило бы
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08.12.2021 14:56 Ответить
И что такого,зелёный свет для бизнеса у нас имеет только беня,ахметка и пара похожих ушлепка,всем остальным нужно бегать по чинушкам и платить за дозволы и прочие бумаги годами,люди просто ищут выходы из безвыходных положений.
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08.12.2021 15:00 Ответить
На снимке - микрорайон,построенный ЖС-1,Кернеса.Под него снесли зеленую парковую зону,отделявшую промзону от жилья.Заложена еще США в пору строительства ХТЗ.Затем там выросли куча промышленных предприятий,которые до сих пор имеют нехорошие выбросы.Кернес вместе с киевскими урками уничтожил эти легкие района и посадил на сети существующего жилого района (Тепло ,Канализацию,воду ,Электричество ,школы,детсады,поликлиники ит д,)Жилые комплексы на протяжении нескольких км вдоль Московского пр-та.Станции метро - в пешеходной доступности.Но качество жизни здесь крайне низкое.Споры за супермаркеты в районе, судя по всему ,ведут между собой АТБ и другие розничные сети.Поэтому это -отражение мышиной подковерной возни з
а денежные потоки.Новый мэр - новые потоки.Государство и мы получим крохи с барского стола.
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08.12.2021 15:19 Ответить
А "вы" это кто, харькавчане ?
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08.12.2021 15:40 Ответить
Дивна ситуація а хто такі ДІАМ? я з моменту іх створення повідомляю як контролюючому органу про порушення законодавства органів місцевого самоврядування - та мені томи відписок , що це неїх справа - це компетенція органів місцевого самоврядування (там правда якийсь митник начальник - далекий від будівництва)- а тут на тобі образились!!!
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08.12.2021 15:31 Ответить
Єта Харькав , дєтка..
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08.12.2021 15:38 Ответить
Видать недослюнявили кой кому наверху .
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08.12.2021 15:45 Ответить
 
 